Precio del dólar en casas de cambio para el martes, 21 de julio de 2026

El dólar estadounidense es la moneda de referencia global porque es el principal medio de pago para el comercio internacional, la divisa más utilizada para fijar el precio de materias primas como el petróleo y el principal activo de reserva de los bancos centrales del mundo.
Invertir en dólares protege su dinero frente a la devaluación de monedas locales, permite diversificar el riesgo fuera de tu economía nacional y te da acceso directo a los mercados financieros más grandes y líquidos del mundo.
Para este proceso están dispuestas las casas de cambio, que son entidades financieras autorizadas que compran y venden monedas extranjeras.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este martes
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 21 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,241.50 y de venta de $3,392.25.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas, tenga en cuenta estos valores:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,320
|3,414
|94
|Cali
|3,200
|3,450
|250
|Cartagena
|3,150
|3,400
|250
|Cúcuta
|3,300
|3,365
|65
|Medellín
|3,212
|3,376
|164
|Pereira
|3,250
|3,420
|170
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, considere los valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Martes 21 de julio de 2026
|3241.5
|3392.25
|3262.58
|Lunes 20 de julio de 2026
|3241.5
|3392.25
|3262.58
|Domingo 19 de julio de 2026
|3243.5
|3394.25
|3262.58
|Sábado 18 de julio de 2026
|3246.5
|3394.25
|3262.58
|Viernes 17 de julio de 2026
|3241.5
|3388
|3221.41
|Jueves 16 de julio de 2026
|3224
|3383.25
|3233.91
|Miércoles 15 de julio de 2026
|3267.5
|3418.5
|3252.11
|Martes 14 de julio de 2026
|3321.76
|3442.35
|3248.87
Por otra parte, si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, venta y spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,350
|3,410
|60
|Cambios Kapital
|3,370
|3,400
|30
|Latin Cambios
|3,350
|3,430
|80
|Punto Dollar
|3,250
|3,450
|200
|Smart Exchange
|3,280
|3,380
|100
Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.