Economía

Precio del dólar en casas de cambio para el martes, 21 de julio de 2026

Tenga en cuenta la variación de la moneda hoy.

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Redacción Semana
21 de julio de 2026 a las 6:50 a. m.
La cotización del dólar influye en el costo de productos importados, viajes internacionales y decisiones de inversión.
La cotización del dólar influye en el costo de productos importados, viajes internacionales y decisiones de inversión. Foto: Adobe Stock

El dólar estadounidense es la moneda de referencia global porque es el principal medio de pago para el comercio internacional, la divisa más utilizada para fijar el precio de materias primas como el petróleo y el principal activo de reserva de los bancos centrales del mundo.

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Invertir en dólares protege su dinero frente a la devaluación de monedas locales, permite diversificar el riesgo fuera de tu economía nacional y te da acceso directo a los mercados financieros más grandes y líquidos del mundo.

US dollar banknotes are captured in Fuyang City, Anhui Province, China, on March 1, 2026. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
El precio del dólar continúa siendo un indicador clave para los mercados y para el bolsillo de los colombianos. Foto: NurPhoto via AFP

Para este proceso están dispuestas las casas de cambio, que son entidades financieras autorizadas que compran y venden monedas extranjeras.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 21 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,241.50 y de venta de $3,392.25.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas, tenga en cuenta estos valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,3203,41494
Cali3,2003,450250
Cartagena3,1503,400250
Cúcuta3,3003,36565
Medellín3,2123,376164
Pereira3,2503,420170

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, considere los valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

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El comportamiento del dólar frente al peso colombiano refleja las dinámicas de la economía local e internacional. Foto: Getty Images/iStockphoto
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Martes 21 de julio de 20263241.53392.253262.58
Lunes 20 de julio de 20263241.53392.253262.58
Domingo 19 de julio de 20263243.53394.253262.58
Sábado 18 de julio de 20263246.53394.253262.58
Viernes 17 de julio de 20263241.533883221.41
Jueves 16 de julio de 202632243383.253233.91
Miércoles 15 de julio de 20263267.53418.53252.11
Martes 14 de julio de 20263321.763442.353248.87

Por otra parte, si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, venta y spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,3503,41060
Cambios Kapital3,3703,40030
Latin Cambios3,3503,43080
Punto Dollar3,2503,450200
Smart Exchange3,2803,380100

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Las variaciones del dólar son seguidas de cerca por empresarios, inversionistas y consumidores debido a su impacto económico.
Las variaciones del dólar son seguidas de cerca por empresarios, inversionistas y consumidores debido a su impacto económico. Foto: Getty IMAGES

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.