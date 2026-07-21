Precio del dólar en casas de cambio para el martes, 21 de julio de 2026

El dólar estadounidense es la moneda de referencia global porque es el principal medio de pago para el comercio internacional, la divisa más utilizada para fijar el precio de materias primas como el petróleo y el principal activo de reserva de los bancos centrales del mundo.

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Invertir en dólares protege su dinero frente a la devaluación de monedas locales, permite diversificar el riesgo fuera de tu economía nacional y te da acceso directo a los mercados financieros más grandes y líquidos del mundo.

El precio del dólar continúa siendo un indicador clave para los mercados y para el bolsillo de los colombianos. Foto: NurPhoto via AFP

Para este proceso están dispuestas las casas de cambio, que son entidades financieras autorizadas que compran y venden monedas extranjeras.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este martes

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 21 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,241.50 y de venta de $3,392.25.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si desea analizar el valor de la divisa en los distintos establecimientos que funcionan en varias zonas, tenga en cuenta estos valores:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,320 3,414 94 Cali 3,200 3,450 250 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,300 3,365 65 Medellín 3,212 3,376 164 Pereira 3,250 3,420 170

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, considere los valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.

El comportamiento del dólar frente al peso colombiano refleja las dinámicas de la economía local e internacional. Foto: Getty Images/iStockphoto

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Martes 21 de julio de 2026 3241.5 3392.25 3262.58 Lunes 20 de julio de 2026 3241.5 3392.25 3262.58 Domingo 19 de julio de 2026 3243.5 3394.25 3262.58 Sábado 18 de julio de 2026 3246.5 3394.25 3262.58 Viernes 17 de julio de 2026 3241.5 3388 3221.41 Jueves 16 de julio de 2026 3224 3383.25 3233.91 Miércoles 15 de julio de 2026 3267.5 3418.5 3252.11 Martes 14 de julio de 2026 3321.76 3442.35 3248.87

Por otra parte, si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, venta y spread.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,350 3,410 60 Cambios Kapital 3,370 3,400 30 Latin Cambios 3,350 3,430 80 Punto Dollar 3,250 3,450 200 Smart Exchange 3,280 3,380 100

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Las variaciones del dólar son seguidas de cerca por empresarios, inversionistas y consumidores debido a su impacto económico. Foto: Getty IMAGES

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.