Más de 160.000 trabajadores aprovecharon oportunidad para cambiarse de fondo de pensiones: había plazo hasta el 16 de julio

Hace algunas horas, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos, reveló un balance tras el número de trabajadores que utilizaron la denominada Oportunidad de Traslado, que permitía elegir libremente el régimen pensional que más les convenía.

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Fueron cerca de 166.000 trabajadores los que pudieron hacer su cambio de régimen, bien sea de Colpensiones a fondos privados (Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia) o viceversa. Es importante tener en cuenta que este mecanismo excepcional quedó contemplado en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y venció el pasado 16 de julio.

Asofondos informó que durante los dos años de vigencia de la Oportunidad de Traslado se realizaron cerca de 166.000 cambios entre Colpensiones y los fondos privados. Foto: Guillermo Torres

“Como se recordará, este mecanismo se incluyó en la reforma del actual gobierno para que más de un millón de trabajadores, que bajo la Ley 100 no podían trasladarse, lo lograran por esta vía”, precisó Jenny Aguirre, vicepresidente de Operaciones de Asofondos.

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De acuerdo con el reporte preliminar de Asofondos durante dos años, se atendieron en Dobles Asesorías a más de 237.000 afiliados y, en promedio, cada mes se recibieron más de 7.000 solicitudes de traslados de regímenes. Cifras obedecen a los registros consolidados con corte al cierre de la ventana.

El mecanismo de Oportunidad de Traslado, contemplado en la Ley 2381 de 2024, finalizó el pasado 16 de julio tras beneficiar a miles de afiliados. Foto: Creada por Gemini AI

Es importante detallar que esta cifra no cuenta las solicitudes recibidas a través de los canales alternos, físicos y electrónicos, habilitados por las diferentes entidades durante los últimos días del proceso. En consecuencia, el número definitivo de traslados será superior una vez se consolide la totalidad de la información.

El balance evidencia que la mayoría de los traslados se dieron hacia la entidad pública que le conviene solo al 5% de los trabajadores, que son quienes tienen más altos ingresos.

Asofondos señaló que el número definitivo de traslados será mayor una vez se consoliden las solicitudes radicadas por todos los canales habilitados. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con fotos de: (El País)

“Desde Asofondos fuimos reiterativos en señalar que la evidencia muestra que a 9 de cada 10 trabajadores les conviene más un fondo privado, bien sea porque es más fácil pensionarse ahí y con el mismo monto o porque si no logra requisitos, le devolverán más plata que en Colpensiones”, puntualizó Asofondos.