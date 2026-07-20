¿Qué tiene que priorizar el nuevo Congreso de Colombia en el periodo 2026–2030 según AmCham?

Este lunes 20 de julio de 2026 se lleva a cabo la instalación del nuevo Congreso de la República de Colombia para el periodo 2026-2030, a la que fueron convocados aquellos senadores y representantes que fueron elegidos durante las elecciones del pasado 8 de marzo.

Instalación del Congreso 2026: este es el listado de congresistas que no continuarán

La jornada de hoy ya tiene una programación establecida para dar la apertura a las labores que el nuevo congreso tendrá los próximos cuatro años.

En este periodo, los miembros que se encuentran en el Capitolio estarán en procesos de diálogo, así como aprobando y tramitando cualquier iniciativa legislativa que consideren pertinente para el país durante el Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Salón Elíptico, congreso. Bancada del Centro democrático. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Ya con la instalación del nuevo Congreso de la República, varios gremios del país han comenzado a compartir sus puntos de vista, así como las expectativas que tienen hacia los senadores y representantes que buscarán traer lo mejor para Colombia.

Los comentarios de los gremios del país

Por medio de sus redes sociales, la presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), Maria Claudia Lacouture, mandó sus felicitaciones a todos los nuevos congresistas por el logro conseguido.

Asimismo, realizó un llamado tanto para los senadores como para los representantes, indicando que tienen que liderar una agenda legislativa que esté orientada a traer mejoras en confianza, seguridad jurídica y una estabilidad institucional.

Para la presidenta de AmCham, estos elementos son claves para que se pueda impulsar el crecimiento económico en el país, además de traer inversión y más oportunidades para los colombianos.

Hoy inicia un nuevo #Congreso y queremos felicitar a quienes recibieron la confianza de los colombianos para representar al país, legislar con récord y ejercer control político durante el periodo 2026-2030.



El nuevo Congreso recibe un país políticamente dividido. Su gran reto… pic.twitter.com/4Q2yJAipRE — Maria Claudia Lacouture (@mclacouture) July 20, 2026

Si bien el país está dividido por sus ideologías, como se pudo ver en los resultados de las elecciones presidenciales entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, Lacouture afirma que el gran reto que tendrán los congresistas será evitar que esta separación de pensamientos se traduzca en diferencias de decisiones institucionales, técnicamente sustentadas y fiscalmente responsables.

“Para lograrlo será fundamental ejercer la independencia con responsabilidad. La independencia del Congreso no significa confrontación, sino diálogo institucional, equilibrio de poderes y capacidad para respaldar lo conveniente, mejorar lo necesario y ejercer control cuando corresponda”, comenta Lacouture.

En cuanto a la materia de prioridades inmediatas del Legislativo, la presidenta de Amcham menciona la aprobación de un presupuesto nacional responsable para 2026, además de colocar como eje principal el fortalecimiento del sistema de salud en el país.

“El verdadero éxito de esta legislatura no estará en cuántas leyes se aprueben, sino en cuánto bienestar seamos capaces de generar”, concluyó.