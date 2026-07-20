El Congreso de la República escoge cada 20 de julio, por medio de una votación interna, a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, cargos que tienen una duración de un año y que ordenan el funcionamiento del poder legislativo.

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Según lo establecido en la normativa del Congreso, el presidente del Senado es elegido únicamente por los senadores y debe obtener la mayoría de los votos de los congresistas presentes en la sesión. Esto significa que no requiere el respaldo de la totalidad de los integrantes de la corporación, sino de más de la mitad de los votos válidos.

El Senado de la República está conformado por 103 integrantes, por lo que el candidato que aspire al cargo necesitará, como mínimo, 52 votos para quedarse con la presidencia.

Dentro del marco del periodo legislativo, esta elección ha estado marcada por una disputa reñida entre Alfredo Deluque, del Partido de la U, y Honorio Enríquez, del Centro Democrático, quienes durante los últimos días han estado buscando los apoyos de distintas bancadas para alcanzar el logro deseado.

Por su parte, Deluque le dijo a SEMANA que se encuentra “muy confiado con los apoyos que tenemos. La mayoría de los partidos políticos presentes en el Congreso han manifestado apoyo a esta candidatura. Vamos a la plenaria y esperamos que todo salga según lo planeado”.

Asimismo, afirmó que, después del posicionamiento del nuevo Congreso, se puedan concertar iniciativas con el presidente electo Abelardo De La Espriella.

En el caso de Henriquez, este cuenta con el respaldo de su bancada, la cual está integrada por 17 senadores, además del senador Jota Pe Hernández. Se espera que en el transcurso de la votación también reciba apoyo por senadores del Pacto Histórico.

El senador espera que en las votaciones todos los presentes voten por él. “Espero tener 103 votos. Que todos entren en razón y no se rompa la tradición que se ha vuelto costumbre en este Congreso”.