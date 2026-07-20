“Estoy muy confiado”: Alfredo Deluque habla de la presidencia del Senado e insiste en que hay una alianza entre Uribe y Petro

Este lunes se definirá el nombre del nuevo presidente del Senado. Y Alfredo Deluque, del Partido de La U, se convirtió en uno de los candidatos más opcionados a suceder a Lidio García porque tiene el respaldo del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Álvaro Uribe y Alfredo Deluque se enfrentaron en redes sociales, horas antes de la elección de presidente del Congreso

Deluque habló con SEMANA y se declaró confiado por los apoyos que ha recibido de distintas casas políticas con las que ha dialogado en las últimas horas y que, a su juicio, le garantizarían imponerse ante Honorio Henríquez, el candidato del Centro Democrático. Además, lanzó pullas y habló de una alianza entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, pese a que ambos están en orillas políticas distintas.

“Los votos del petrismo están en las cuentas con Honorio Henríquez, del Centro Democrático, sabemos lo que está pasando en este momento. El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe tienen una alianza y muy seguramente la harán pública en los próximos momentos”, afirmó Deluque.

Alfredo Deluque, senador de la República de Colombia. Foto: Alejandro Acosta

El senador de La U le dijo a SEMANA que está “muy confiado con los apoyos que tenemos. La mayoría de los partidos políticos presentes en el Congreso han manifestado apoyo a esta candidatura. Vamos a la plenaria y esperamos que todo salga según lo planeado”.

Dijo que espera que, después del 20 de julio, cuando el Congreso se posesione y el presidente electo, Abelardo De La Espriella, empiece a gobernar, “podamos concertar todas las iniciativas por las que votó el pueblo colombiano el pasado 21 de junio”.

Honorio Miguel Henríquez Pinedo Senador de la República de Colombia Foto: Alejandro Acosta

El guajiro reconoció que para alcanzar la presidencia del Senado ha trabajado con las demás bancadas. “Hemos tratado de generar consensos dentro del Congreso, en las reuniones de compromisarios fuimos lo suficientemente amplios, todos los partidos presentes. Incluso, con el Centro Democrático, pero lamentablemente, no se pudo. Es la democracia”, afirmó.

Y confirmó que cerrará algunos acuerdos políticos en el resto de la tarde de este 20 de julio. “Estamos hablando de generar los espacios suficientes para que existan las concertaciones y las mayorías para el próximo gobierno.

La candidatura de Alfredo Deluque, del Partido de La U, y de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, supone una verdadera tensión en la derecha colombiana. Al menos, entre el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y el expresidente Álvaro Uribe porque el primero respalda a Deluque y el segundo a Henríquez.

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez Foto: SEMANA

Como regla general, quien gana en las urnas el manejo de la Casa de Nariño quiere gobernar el primer año con el presidente del Senado de su confianza. Álvaro Uribe, en el 2002, impulsó la presidencia del Senado de Luis Alfredo Ramos, del Partido Alas Equipo Colombia; y en el 2006, apoyó la presidencia del Senado para Dilian Francisca Toro, del Partido de La U. Juan Manuel Santos le dio el guiño en su primera presidencia a Armando Benedetti, también de La U, y en la segunda, a José David Name, del mismo partido. Iván Duque, por su parte, escogió a Ernesto Macías, del Centro Democrático, y Gustavo Petro ayudó a elegir a Roy Barreras, quien hizo parte del Pacto Histórico.

En cambio, Abelardo De La Espriella respaldó al senador del Partido de La U, Alfredo Deluque, su amigo personal, y Álvaro Uribe le montó competencia.

Anunció el respaldo al senador Honorio Henríquez y desató un terremoto político que promete generar varias réplicas y, de entrada, ahondar más en las heridas.

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Foto: Semana

El Centro Democrático alegó que tiene 17 curules en el Senado y es la segunda fuerza política de esa corporación. Algunos de sus líderes, visiblemente molestos, no entienden cómo el Tigre de La Espriella fijó su atención en Deluque, del Partido de La U, una colectividad que aterrizó al final de la segunda vuelta presidencial y que no comparte el ciento por ciento de los ideales del abelardismo. “¿Qué hizo el Partido de La U en la campaña presidencial de De La Espriella?”, ¿”Qué le significa?”, “¿Por qué lo premia?”, le dijo a SEMANA un alto directivo del Centro Democrático, quien pidió reserva de su identidad.