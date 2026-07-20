Política

🔴 Instalación del Congreso 2026 - 2030 EN VIVO | Siga en directo la posesión en el Día de la Independencia de Colombia

Este 20 de julio toman posesión los senadores y representantes a la Cámara para el período 2026-2030. SEMANA le cuenta, en directo, las novedades.

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Redacción Semana
20 de julio de 2026 a las 2:32 p. m.

Este 20 de julio inicia una nueva legislatura en Colombia y se escucha el último discurso del presidente Gustavo Petro ante los congresistas. Durante la jornada, tomarán posesión 103 senadores y 188 representantes a la Cámara.

Congreso de la República de Colombia Congreso fachada Bogota agosto 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
¿Qué es la instalación del Congreso y por qué será clave para el Gobierno de Abelardo De La Espriella?

Siga el cubrimiento especial de SEMANA durante este lunes festivo:

En Vivo

2:30 p. m.

¿Quién será el presidente del Senado?

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2:00 p. m.

El orden del día en el Congreso

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2:30 p. m.

¿Quién será el presidente del Senado?

La presidencia del Senado de la República será disputada entre dos partidos políticos: la U y el Centro Democrático.

Si los acuerdos políticos se cumplen, el próximo líder del Congreso sería Alfredo Deluque, que sumaría las mayorías en la noche de este 20 de julio.

En el otro lado estaría Honorio Henríquez, que podría contar con el visto bueno de su colectividad y del Pacto Histórico.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 20 DE JULIO
“Estoy muy confiado”: Alfredo Deluque habla de la presidencia del Senado e insiste en que hay una alianza entre Uribe y Petro
2:00 p. m.

El orden del día en el Congreso

Sobre las 3:00 de la tarde de este lunes, 20 de julio, iniciará la posesión del Congreso de la República. Primero tomará la palabra el presidente del Senado, Lidio Arturo García, y luego lo hará el primer mandatario, Gustavo Petro.

Una vez termine la intervención Petro, se tiene agendada la intervención de los partidos y movimientos políticos declarados en oposición.

Más tarde, la Cámara de Representantes y el Senado se trasladarán a sus salones para escoger sus mesas directivas.