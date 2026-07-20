🔴 Instalación del Congreso 2026 - 2030 EN VIVO | Siga en directo la posesión en el Día de la Independencia de Colombia

La presidencia del Senado de la República será disputada entre dos partidos políticos: la U y el Centro Democrático.

Si los acuerdos políticos se cumplen, el próximo líder del Congreso sería Alfredo Deluque, que sumaría las mayorías en la noche de este 20 de julio.

En el otro lado estaría Honorio Henríquez, que podría contar con el visto bueno de su colectividad y del Pacto Histórico.