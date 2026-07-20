¿A qué hora se instala el nuevo Congreso de Colombia este 20 de julio?

Este lunes, 20 de julio, Colombia será escenario de una jornada de gran relevancia institucional. Se llevará a cabo la instalación oficial del Congreso de la República para el periodo 2026-2030 y, al mismo tiempo, marcará una de las últimas apariciones públicas de Gustavo Petro como presidente en ejercicio, antes de concluir su mandato el próximo 7 de agosto.

La cúpula militar se retiró minutos antes del discurso del presidente Gustavo Petro, tras finalizar el desfile militar

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La instalación del nuevo Congreso está prevista para las 3:00 de la tarde en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. A esa hora fueron convocados los senadores y representantes elegidos en las elecciones del pasado 8 de marzo.

La agenda de la sesión contempla el llamado a lista de los congresistas electos, la presentación de la banda sinfónica, la designación de las comisiones protocolarias y la interpretación del Himno Nacional de Colombia. Con estos actos solemnes se dará apertura formal a las labores del nuevo Congreso para los próximos cuatro años.

Congreso de la República de Colombia Foto: Guillermo Torres /Semana

Tras cumplirse los actos protocolarios previstos en el orden del día, se dará paso a las intervenciones oficiales. La primera estará a cargo del presidente saliente del Senado, Lidio García, y posteriormente el presidente Petro encabezará la instalación formal del periodo de sesiones ordinarias del nuevo Congreso.

Una vez concluya la intervención del mandatario saliente y la instalación oficial del periodo de sesiones, será el turno de los partidos y movimientos políticos que hasta ahora se han declarado en oposición al Gobierno de Petro.

Instalación del Congreso de Colombia. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Esta jornada también marcará un cambio en la configuración política del Congreso, ya que con el inicio de la administración de Abelardo De La Espriella varias colectividades modificarán su papel dentro del Legislativo, mientras que otras pasarán a ejercer la oposición.

Posteriormente, se llevará a cabo la toma de juramento y la posesión de los nuevos senadores y representantes a la Cámara, quienes asumirán oficialmente sus curules para el periodo 2026-2030. La sesión concluirá con la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, que estarán al frente de ambas corporaciones durante el primer año legislativo, correspondiente al periodo 2026-2027.