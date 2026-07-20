¿A qué hora se sabe quién es el nuevo presidente del Senado? Así van las cuentas entre Deluque y Henríquez

La presidencia del Senado está lejos de ser un cargo meramente protocolario o burocrático. Quien la ocupa asume también la presidencia del Congreso y se convierte, durante un año, en una figura determinante en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Su importancia es aún mayor al comienzo de cada cuatrienio, pues le corresponde encabezar la posesión del nuevo jefe de Estado e imponerle la banda presidencial.

Por este motivo, al inicio de su mandato, cada gobernante busca influenciar en la elección del presidente del Senado y parte de la negociación también incluye acuerdos sobre qué partidos tendrán el derecho a asumir el cargo en las siguientes legislaturas.

Instalación del Congreso 2026 - 2030 EN VIVO | Gustavo Petro da su último discurso ante el Senado y la Cámara

Aunque esta elección suele provocar tensiones entre los congresistas, esta vez la disputa es especialmente intensa. Mientras el Gobierno entrante impulsa al senador de La U Alfredo Deluque, el Centro Democrático y otras colectividades, entre las que incluso estaría el Pacto Histórico, se inclinan por el senador Honorio Henríquez.

De esta manera, la elección se disputaría voto a voto, lo que puede demorar el proceso más de lo habitual. A esto se suma que la instalación del Congreso estaba programada para las 3 de la tarde de este 20 de julio, pero empezó dos horas después. La programación incluye un discurso del presidente Gustavo Petro, que podría ser más largo de lo usual, dado que sería uno de los últimos de su mandato y, posteriormente, vendrían los discursos de la oposición, que tardarían un tiempo similar al que se tome el jefe de Estado.

Luego, Senado y Cámara se van para sus respectivos recintos para estudiar las hojas de vida de los postulados a la presidencia del Congreso, lo que hace muy poco probable, según algunos expertos, que la elección se dé antes de las 8 de la noche.

La demora en esta votación, sin embargo, no es nueva. En los últimos años, el nombre del elegido se ha conocido entre el comienzo de la noche y cerca de las 11:00 p. m., dependiendo de los retrasos y de la duración de la ceremonia.

En 2022: Roy Barreras fue elegido hacia las 7:00 p. m. La instalación había comenzado tarde y estuvo marcada por interrupciones al discurso del presidente Iván Duque.

Roy Barreras fue elegido hacia las La instalación había comenzado tarde y estuvo marcada por interrupciones al discurso del presidente Iván Duque. En 2023: el triunfo de Iván Name sobre Angélica Lozano se anunció casi a las 11:00 p. m. La sesión, prevista inicialmente para las 2:00 p. m., sufrió varios aplazamientos.

el triunfo de Iván Name sobre Angélica Lozano se anunció casi a las La sesión, prevista inicialmente para las 2:00 p. m., sufrió varios aplazamientos. En 2024: Efraín Cepeda fue elegido alrededor de las 9:00 p. m.

Efraín Cepeda fue elegido alrededor de las En 2025: Lidio García fue proclamado cerca de las 10:52 p. m.

Instalación del congreso el 20 de julio de 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Así van los apoyos

Hasta las 6 de la tarde del 20 de julio, Deluque iba mejor posicionado para esta elección, pues tiene respaldos públicos del Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, Liberal, Salvación Nacional y buena parte de la Alianza Verde, además de apoyos adicionales que lo ponen por encima de la mayoría necesaria.

Henríquez, por su parte, mantiene un respaldo sólido del Centro Democrático y del senador Jota Pe Hernández, pero su base luce más corta frente al bloque que se ha consolidado alrededor de Deluque. Todo dependerá del Pacto Histórico, que no ha cerrado del todo una decisión a favor de Henríquez o de Deluque. Dado que son el partido con más congresistas, sus votos moverán la balanza.