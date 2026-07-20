Así quedó conformado el Senado que se posesiona este 20 de julio y recibe a Abelardo De La Espriella

Un nuevo Congreso de la República se instaló este lunes, 20 de julio, y durante los próximos cuatro años, 103 senadores estarán en la cámara alta del poder Legislativo, donde discutirán los proyectos que presente el Gobierno de Abelardo De La Espriella y las iniciativas de cada uno de los congresistas.

Abelardo De La Espriella sí puede posesionarse fuera del Congreso: estas son las condiciones para hacerlo

De acuerdo con los resultados electorales del pasado 8 de marzo, el partido con mayor número de senadores es el Pacto Histórico, que tiene 25 curules, más la del senador Iván Cepeda, quien, por el Estatuto de Oposición, llegará nuevamente a esa corporación.

La segunda bancada más grande es la del Centro Democrático, con 17 curules. Una de las pujas de los últimos días tiene que ver con la presidencia del Senado para el primer año, pues, aunque la tradición era que la bancada con más congresistas, declarada de gobierno, elija a quien ocupará ese cargo, esta vez se ha presentado una puja con el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, quien recibió el espaldarazo de Abelardo De La Espriella, por lo que se espera que en las próximas horas se defina si ganará ese pulso en contra de Honorio Henríquez, del Centro Democrático.

Aunque el uribismo es afín ideológicamente al gobierno de De La Espriella, esa disputa ha generado rencillas entre ambas fuerzas políticas. De todas maneras, el expresidente Álvaro Uribe dijo que, más allá de la elección de la presidencia del Senado, apoyarán las propuestas que presente el mandatario entrante.

En número de senadores, sigue el Partido Liberal, que cuenta con 13 curules. Hasta ahora, la bancada no se ha declarado partido de gobierno ni ha expresado su respaldo a Deluque para esa elección, por lo que aún estaría evaluando la posibilidad de formar parte del Gobierno de De La Espriella.

La Alianza por Colombia, integrada por los partidos Alianza Verde, En Marcha y ASI, tiene 11 escaños, por lo que sus decisiones serán determinantes para inclinar la balanza para definir si se apoya o no una iniciativa.

Entre los senadores de la Alianza Verde está Jota Pe Hernández, quien mantiene posiciones independientes frente a las de su partido. Por ejemplo, fue el único que anunció su voto por Honorio Henríquez para la presidencia del Senado, mientras que la alianza oficializó su respaldo a Deluque.

El Partido Conservador cuenta con 10 curules para este periodo. La bancada ha estado cercana al presidente De La Espriella y muchos lo apoyan desde la campaña. En la elección a la presidencia de la corporación anunciaron su respaldo a Deluque. En realidad, son 9 escaños, pues Wadith Manzur está preso por el escándalo de la UNGRD, aunque hasta el último momento quería posesionarse.

El Partido de la U cuenta con 8 curules. Aunque por ahora no han definido si serán partido de gobierno, si logran la elección de Deluque, se espera que puedan ser cercanos a la Casa de Nariño, aunque se sabe que hay congresistas con diferentes posiciones al interior de la bancada.

El pulso entre Alfredo Deluque y Honorio Henríquez por la presidencia del Senado se definirá este lunes. Foto: SEMANA

Cambio Radical cuenta con 7 curules y sus integrantes ya se declararon partido de gobierno.

La coalición Ahora Colombia, conformada por el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Mira, tendrá 5 curules que también serán claves para inclinar la balanza.

Salvación Nacional, que coavaló a De La Espriella desde la campaña electoral, tiene cuatro escaños que votarán positivamente las propuestas del Gobierno.

En el caso de los partidos indígenas, como el MAIS, se sabe que la senadora Marta Peralta es cercana al Pacto Histórico, mientras que en el caso de Aico, respaldaron junto con la Alianza Verde y En Marcha a Deluque para su aspiración, por lo que se espera que se mantengan en esta coalición.

En ese sentido, de entrada, De La Espriella podría tener las mayorías en el Congreso; sin embargo, como se ha visto en la elección del presidente del Senado, no será fácil mantenerlas y deberá llegar a consensos con los partidos cuando quiera sacar una propuesta adelante.