¿Quién se quedará con la Presidencia del Senado? Estos son los perfiles de Alfredo Deluque y Honorio Henríquez

Este lunes, 20 de julio, se instala el nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030, que tendrá en sus manos la agenda legislativa del gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

🔴 Instalación del Congreso 2026 - 2030 EN VIVO | Así es la alianza del petrismo y el Centro Democrático en el Senado

La elección de los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes aparece como el punto más importante de la agenda de este lunes, teniendo en cuenta la puja que se ha dado en los últimos días.

Es el Senado de la República el que genera mayor disputa para la elección que se realizará una vez el presidente Gustavo Petro entregue su discurso ante el Legislativo y dé por instalado al nuevo Congreso de la República.

El presidente Gustavo Petro dio su último discurso ante el pueblo, tras el desfile militar del 20 de julio. Horas más tarde, da su último discurso ante el Poder Legislativo de Colombia, en la instalación del nuevo Congreso. Foto: Presidencia

La puja en el Senado está entre los congresistas Honorio Henríquez, del Centro Democrático, y Alfredo Deluque, del partido de La U, quien además ya recibió la aprobación del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Esta proceso ha generado una nueva división en la derecha, pues el expresidente Álvaro Uribe Vélez asegura que en las elecciones legislativas su partido se ganó ese derecho de tener al presidente del Congreso; sin embargo, el guiño del presidente electo fue para Deluque.

Máxima tensión: esta es la batalla que libran Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe. Todo empezó en la campaña y se agudizó con la elección del presidente del Congreso

Deluque cuenta, hasta el momento, con cerca de 52 votos para llegar a la presidencia del Senado, justo la mayoría requerida si asisten los 103 senadores que resultaron electos el pasado 8 de marzo. Allí se suma el respaldo La U, conservadores, liberales, Salvación Nacional, Cambio Radical.

Henríquez, por su parte, tiene el respaldo de su bancada, integrada por 17 senadores, y del senador Jota Pe Hernández. Además, a última hora se sumarían los votos del Pacto Histórico, que pese a las diferencia ideológicas, apoyaría al candidato del uribismo para hacerle contrapeso a De La Espriella.

¿Quién es Honorio Henríquez?

Honorio Miguel Henríquez Pinedo, senador de la República de Colombia. Foto: Alejandro Acosta

El congresista del Centro Democrático es abogado de la Universidad de la Sabana, con especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Universidad Javeriana. También cuenta con estudios en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra.

El samario, quien cumplirá años el próximo 24 de julio, se desempeñó como secretario general del Ministerio del Interior y de Justicia en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez; también dirigió la Escuela Superior de Administración Pública entre 2006 y 2012.

Uribe Vélez describe al congresista como un “senador dedicado y laborioso”, así como “leal y coherente”. Además, asegura que “a hecho oposición con argumentos y respeto, es garantista, ajeno a la persecución política. Es mesurado en sus palabras y actitudes. Y fundamentalmente un gran ser humano”.

¿Quién es Alfredo Deluque?

Alfredo Deluque, senador de la República de Colombia. Foto: Alejandro Acosta

El senador del partido de La U es abogado especialista en Derecho de las Telecomunicaciones y Magister en Derecho Económico con Énfasis en Derecho Económico Internacional, Comercio, Transacciones e Inversión de la Universidad Externado de Colombia.

También cuenta con un diplomado en gerencia financiera de la Universidad Javeriana de Bogotá, adelantó el programa de alto gobierno en la Universidad de los Andes y realizó un curso integral de Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra.

Se ha desempeñado como asesor de magistrado en el Consejo de Estado, pasó por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y después se vinculó al sector de las telecomunicaciones; donde fue secretario general de una empresa denominada Superview Telecomunicaciones.

La batalla por las mesas directivas: esto se espera de las elecciones para presidir el Senado y la Cámara de Representantes

En 2010, fue elegido como representante a la Cámara por el Departamento de La Guajira, completando tres periodos consecutivos en dicho cargo. Una vez ingresó a la dicha célula legislativa, como miembro del partido de la U, fungió como Copresidente del Partido y vocero de la Bancada ante la Mesa Directiva de la Corporación.

También presidió la Cámara de Representantes en el periodo legislativo 2015-2016, perteneció a la Comisión Primera Constitucional Permanente y asumió la Presidencia de dicha comisión, para la legislatura 2020-2021. En el 2022 fue elegido Senador de la República con más de 79.000 votos.