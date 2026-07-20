Honorio Henríquez, el candidato de Álvaro Uribe, ganó la presidencia del Senado con el apoyo del Pacto Histórico de Gustavo Petro

Honorio Henríquez, el congresista del Centro Democrático, se convirtió en el nuevo presidente del Senado en medio de una reñida votación la noche de este lunes, 20 de julio.

Así fue la elección en el Congreso: Centro Democrático se impuso con Honorio Henríquez en Senado y Nicolás Barguil ganó en Cámara

Henríquez obtuvo 56 votos frente a los 45 respaldos que alcanzó el senador del Partido de La U, Alfredo Deluque, el candidato que había sido ungido por el presidente electo, Abelardo De La Espriella. En total se presentaron 102 votos. Uno de ellos fue en blanco.

Henríquez obtuvo 56 votos frente a los 45 respaldos que alcanzó el senador del Partido de La U, Alfredo Deluque. Foto: Alejandro Acosta

El triunfo del senador uribista se logró luego de una alianza estratégica y política entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, dos sectores políticos que militan en orillas distintas, pero que se aliaron para atravesarse a los planes de Abelardo De La Espriella, según denunció el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo.

Rodrigo Lara Restrepo. Foto: Guillermo Torres /Semana

El éxito del uribismo en la presidencia del Senado significa un golpe certero al ministro Lara porque perdió su primera prueba de fuego en el Congreso, un escenario que tendrá que capotear Abelardo De La Espriella para que transiten y se aprueben sus reformas legislativas.

Como si fuera poco, es una prueba de fuego que perdió el Tigreporque no se ha posesionado en su cargo y ya enfrentó su primera pérdida en el Senado.

Celebración por el triunfo de Honorio Henríquez como presidente del Senado Foto: Alejandro Acosta

Honorio Henríquez no es enemigo de De La Espriella. Y ha sido claro en que brindará garantías a todos los sectores políticos. Además, es un senador del Centro Democrático, el primer partido político que se declaró de gobierno en favor del presidente electo.

Votación para la presidencia del Senado Foto: Alejandro Acosta

¿Qué viene ahora?, es la gran pregunta que se hacen distintos sectores políticos en el Congreso, visiblemente sorprendidos por el resultado de la presidencia del Senado.

Lo más posible es que el presidente Abelardo De La Espriella se reúna con el expresidente Álvaro Uribe y unifiquen la derecha en favor del actual gobierno.

El jefe político del Centro Democrático ha sido claro en que respalda a la nueva administración, pero reconoció en que si a su casa política la tocan, el uribismo saldrá como unas abejitas a defenderse. Y ocurrió.

La estrategia más clara para Uribe fue con el Pacto Histórico. El viernes pasado, Álvaro Uribe se refirió en buenos términos al presidente Gustavo Petro en W Radio y habló de la posibilidad de un encuentro.

Y este 20 de julio, en el discurso de despedida, Petro le echó flóres a Uribe y habló del bajonazo en los índices de violencia en Colombia en medio de la desmovilización de los paramilitares que él tanto cuestionó cuando fue senador opositor. A juicio de varios analistas políticos, era el anticipo de lo que vendría después.

“Primera derrota de De La Espriella”, resumió Iván Cepeda, senador de oposición, quien votó por Honorio Henríquez.

Al cierre de esta edición, se desconocía la posición oficial de Abelardo De La Espriella, quien seguramente empezará a coger el toro por los cachos y pesará a tratar el Congreso con sus propias manos.