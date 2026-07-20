Gustavo Petro le echó flores a Álvaro Uribe y hasta le reconoció que el proceso con los paramilitares tuvo resultados

En medio de la instalación del nuevo Congreso, el presidente de la República saliente, Gustavo Petro, lanzó varios elogios al exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

En primer lugar, Petro recordó las reuniones que sostuvo con Uribe, una vez que salió electo en las elecciones presidenciales de 2022:

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“Por eso no hubo estallidos sociales en mi gobierno. Y por eso cuando hubo conflictividad social y política con la oposición, nadie perdió un ojo. Nadie murió. Este Estado no asesinó a nadie. No llevé a nadie a la cárcel. Le dije al presidente Álvaro Uribe, a la primera semana o segunda semana de mi gobierno, no lo insulté. No dije ‘lo voy a destripar’, no dije ‘lo voy a poner preso’, no dije ‘lo voy a extraditar’, jamás.

“Nos sentamos y hablamos, las diferencias las tenemos se conocen, pero le dije: a usted y a su familia, yo como presidente de Colombia, hoy la respeto, cuido sus bienes, cuido su vida. Hoy es diferente y hoy el Congreso de la República tiene una responsabilidad.

“O acelera el destripamiento o protege la democracia y los derechos y la libertad política, independientemente de si es de derecha una persona o de izquierda, o progresista, como sé yo. Pero no me meto ya en decisiones de ustedes”.

En segundo lugar, reconoció los diálogos de paz de la administración del gobierno de Uribe con los paramilitares:

"A Álvaro Uribe le funcionó la negociación con los paramilitares (…) Es un proceso de paz lo que desplomó la tasa de homicidios en Colombia": dice el presidente Gustavo Petro.https://t.co/U9Z4JfrmA1 pic.twitter.com/smfaLGkX6R — Revista Semana (@RevistaSemana) July 21, 2026

“Pero a Uribe le funcionó la negociación con los paramilitares porque el efecto en datos es que se desplomó la tasa de homicidios en Colombia y cayó ahí. Si se acuerdan de esos números, a 27, 26, estaban en 55 y más arriba. Llegamos a estar en 83, paramilitarismo narcotraficante. Yo he hablado de la gobernanza paramilitar, etcétera, no voy a repetir esos debates de esa época, es un proceso de paz que yo critiqué (...) Nos sacó de los países más violentos del mundo y si se mide por ciudades, Bogotá ni aparece en las listas; todavía [aparece] Cali, que tiene que hacer esfuerzos; Medellín no aparece, Medellín le está ganando a Bogotá en la caída de tasa de homicidios”.

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“Hay que decirlo con certeza: un proceso de diálogo y de paz con los paramilitares, narcos, bajó la tasa de homicidios histórica en ese momento en Colombia, a un nivel del cual ya no salimos”, concluyó.