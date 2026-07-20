Con una votación casi unánime, de 180 votos de 181 posibles, el congresista Nicolás Barguil, del Partido Conservador, fue elegido presidente de la Cámara de Representantes en el primer año del periodo 2026-2030.

La elección ocurre a través de compromisos entre partidos, dado que acordaron que el Conservador ocuparía la presidencia en el primer año. Siguen los partidos Liberal, Centro Democrático y Cambio Radical, respectivamente.

Por otro lado, Simón Molina Gómez, del Partido Creemos, fue elegido primer vicepresidente. El segundo vicepresidente será Erick Velasco, del Pacto Histórico.

Miguel Ángel Sánchez fue elegido secretario general de la Cámara de Representantes y John Abiud Ramírez seguirá siendo director administrativo de la corporación.

En su discurso, Barguil agradeció a los representantes que lo eligieron.

“Hoy ustedes me han confiado una inmensa responsabilidad. La recibo con gratitud, pero, sobre todo, con la conciencia de que la confianza no se celebra, se honra. Esa será la convicción que orientará cada decisión que tome desde esta presidencia", dijo Barguil.

Y agregó: “Agradezco también a mi Partido Conservador y a mis colegas de la bancada conservadora de la Cámara su confianza. Honraré su decisión, con trabajo, compromiso y sentido de país".

También envió un mensaje recalcando el lugar que tendrán las regiones en su presidencia.

“Legislar para Colombia exige conocerla y comprender que el país no termina donde termina Bogotá. Gran parte de su futuro se construye cada día en municipios que pocas veces ocupan los titulares, pero sostienen con su trabajo la grandeza de nuestra Nación”, sostuvo.

Nicolás Barguil, representante a la Cámara Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Y detalló qué se puede esperar de su presidencia, manifestando que “respetará las mayorías porque expresan la voluntad democrática de esta Cámara, pero que protegerá con el mismo rigor los derechos de las minorías, porque ellas también representan a millones de colombianos“.

Este es Nicolás Barguil, el cordobés elegido nuevo presidente de la Cámara de Representantes

Frente al presidente electo Abelardo De La Espriella, recordando que lo conoce “desde niño”.

“Su historia honra a nuestra tierra. Lleva consigo el nombre de Montería y de Córdoba y proyecta ante Colombia las virtudes de nuestra gente: la disciplina, la perseverancia, el carácter y la decisión de abrir caminos donde otros solo encuentran dificultades. Por eso me produce un profundo orgullo verlo asumir la más alta responsabilidad del Estado colombiano", dijo el nuevo presidente de la Cámara.

El presidente de la Cámara deberá gestionar los debates de los primeros proyectos de Abelardo De La Espriella como mandatario colombiano.