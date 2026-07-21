Vinícius rompe las redes con su nuevo rostro: se sometió a cirugía estética y así quedó

Vinícius Jr. está dando de qué hablar en redes sociales. Dos semanas después de haber quedado eliminado del Mundial 2026 a manos de Noruega, se sometió a una cirugía estética en Brasil y desató comentarios por su nueva apariencia física.

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Vini suele hacerse cambios de imagen durante las vacaciones, pero nunca antes había sorprendido con algo así. Hinchas del Real Madrid reaccionaron con voces de apoyo para su máxima figura, quien en los próximos días se sumará a los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de José Mourinho.

De acuerdo a la prensa brasileña, el jugador de 26 años se sometió a una mentoplastia, es decir, una armonización del mentón para perfilar y definir su rostro.

“Para garantizar el resultado deseado, la preparación entre bastidores fue digna de una superestrella. El renombrado dermatólogo Dr. Alessandro Alarcão, profesional de confianza de varias celebridades, fue el responsable del procedimiento”, informó el famoso portal del periodista Leo Dias.

Lo más importante para Vinícius y su entorno era evitar especulaciones sobre la cirugía estética. “Para garantizar la máxima discreción, la clínica montó una auténtica operación de seguridad. El centro estético cerró sus puertas al público y no recibió a ningún otro paciente durante el día, salvo a Vinícius y su pareja Virginia Fonseca”, agregó el medio brasileño.

Las fotos de Vinícius en Goiânia, luciendo su nueva apariencia física, causaron revuelo en todo el planeta. El futbolista del Real Madrid fue tendencia mundial en redes sociales, opacando por momentos la celebración de España por su título en la Copa del Mundo.

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Y es que Vini pudo alardear del procedimiento a su antojo, pues las imágenes no se conocieron hasta que él mismo decidió salir en público. “Se instruyó a todo el equipo para que siguiera un protocolo de seguridad especial con el fin de evitar cualquier filtración de información, fotos o vídeos en las redes sociales, garantizando así la total privacidad de ambos durante su periodo de autocuidado“, agregó el portal de Leo Dias.

Lo esperan en Madrid

Vinícius Jr. tendrá unos días más de vacaciones antes de volver a Madrid, donde lo esperan con los brazos abiertos para iniciar un proyecto renovado bajo las órdenes de José Mourinho.

Aunque la afición del conjunto merengue se llegó a preocupar por la posible salida del brasileño, todo apunta a que estará bajo las órdenes de Mourinho y tratará de mejorar lo hecho en la temporada pasada.

Real Madrid se quedó sin títulos y lleva dos temporadas consecutivas quedando en deuda con su historia. Por eso decidieron prescindir de los servicios de Álvaro Arbeloa y repatriar a uno de los técnicos más laureados en el fútbol mundial.