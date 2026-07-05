Mientras Brasil busca el pase a cuartos del Mundial 2026, Vinícius presume un garaje de millones con joyas de Lamborghini, BMW y Mercedes

El equipo de Carlo Ancelotti buscará asegurar un lugar entre los ocho mejores del torneo en un duelo que tendrá como gran atractivo el enfrentamiento entre Vinícius Júnior y Erling Haaland, dos de las principales figuras de esta Copa del Mundo.

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Mientras millones de aficionados esperan que el delantero del Real Madrid marque la diferencia sobre el césped, fuera de las canchas el brasileño también acapara miradas gracias a un garaje valorado en millones de dólares, donde reúne algunos de los vehículos más exclusivos del mercado.

Lamborghini Urus Performante

El SUV italiano es una de las grandes joyas de su colección. Combina un motor V8 biturbo de 666 caballos de fuerza con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,3 segundos. Su diseño deportivo y su exclusividad lo convierten en uno de los modelos más codiciados entre los futbolistas.

Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh

Se trata de la pieza más exclusiva de su garaje. Esta edición limitada, creada junto al fallecido diseñador Virgil Abloh, cuenta con una producción muy reducida a nivel mundial. Destaca por su lujoso interior, acabados artesanales y un potente motor V12, convirtiéndose en uno de los sedanes más exclusivos del planeta.

BMW i7 M70 xDrive

Vinícius también apuesta por la movilidad eléctrica con este sedán de lujo de BMW. Ofrece más de 650 caballos de fuerza, tecnología de última generación, una enorme pantalla para los pasajeros traseros y una autonomía que supera los 500 kilómetros.

BMW XM

Otro de los modelos híbridos del brasileño es este SUV de alto rendimiento, que combina un motor V8 con propulsión eléctrica para desarrollar cerca de 650 caballos de fuerza. Su diseño agresivo y sus prestaciones lo convierten en uno de los modelos más llamativos de la marca alemana.

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Audi RS Q8

Antes de finalizar su vínculo comercial entre el Real Madrid y Audi, el delantero disfrutó de este SUV deportivo, reconocido por su potente motor V8, su aceleración propia de un superdeportivo y un interior cargado de lujo y tecnología.

Audi Q8 e-tron

Entre sus vehículos también figura esta camioneta totalmente eléctrica, pensada para ofrecer comodidad en los desplazamientos diarios sin renunciar a la potencia ni al lujo característicos de la marca de los cuatro aros.

Aunque posee una colección envidiable de automóviles, varios medios han señalado que Vinícius no suele conducir con frecuencia y, en muchas ocasiones, prefiere desplazarse acompañado por un conductor o por personas de su entorno, pese a tener disponibles algunos de los vehículos más exclusivos del mercado.