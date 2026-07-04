Mientras la selección de Francia ultima detalles para enfrentar a Paraguay este sábado 4 de julio, en los octavos de final del Mundial 2026, una de sus grandes figuras, Ousmane Dembélé, también genera conversación fuera de las canchas.

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El atacante llega como una de las principales cartas ofensivas del equipo dirigido por Didier Deschamps, que buscará seguir avanzando en el torneo ante una selección paraguaya que ha sido una de las revelaciones de la competencia.

Pero además de su talento con el balón, Dembélé ha construido un impresionante garaje valorado en más de un millón de euros, compuesto por modelos de lujo, deportivos y SUV de alto valor. Estos son algunos de los vehículos más llamativos de su colección.

Lamborghini Urus Mansory

La pieza más exclusiva de su colección es un Lamborghini Urus modificado por el preparador alemán Mansory. Este SUV destaca por su agresivo kit aerodinámico en fibra de carbono, detalles personalizados y un motor V8 biturbo capaz de superar los 650 caballos de potencia. Su valor puede acercarse al medio millón de euros dependiendo de la configuración.

Mercedes-AMG G 63

Otro de los favoritos del delantero francés es el Mercedes-AMG G 63, uno de los todoterrenos más exclusivos del mercado. Equipa un motor V8 biturbo de 585 caballos, combina lujo con capacidad off-road y se ha convertido en un vehículo habitual entre futbolistas de élite.

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Audi RS6 Avant

Dembélé también apuesta por un modelo más discreto, aunque igual de potente. El Audi RS6 Avant es un familiar deportivo con un motor V8 biturbo de 600 caballos que acelera de 0 a 100 km/h en poco más de tres segundos. Es reconocido por ofrecer el equilibrio entre rendimiento, comodidad y espacio.

Mercedes-AMG GT

En su garaje tampoco falta un auténtico deportivo. El Mercedes-AMG GT sobresale por su diseño aerodinámico, su motor V8 de altas prestaciones y una velocidad máxima superior a los 300 km/h, convirtiéndose en uno de los autos más llamativos de la colección del atacante francés.

BMW M8 Competition

La colección también incluye un BMW M8 Competition, un coupé de lujo equipado con un propulsor V8 biturbo de 625 caballos. Su combinación de potencia, tecnología y acabados premium lo convierten en uno de los modelos más exclusivos de la marca alemana.

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Un gusto por los autos de alto rendimiento

Aunque Dembélé suele mantener un perfil reservado fuera del terreno de juego, su colección deja ver una clara preferencia por vehículos de altas prestaciones, modelos personalizados y marcas de lujo como Lamborghini, Mercedes-Benz, Audi y BMW. Según diferentes publicaciones especializadas, el valor conjunto de su garaje supera el millón de euros.