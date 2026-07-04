“Tenía 200 mil pesos cuando decidí separarme”: Mabel Moreno reveló el oscuro proceso personal que la llevó al divorcio

La reconocida actriz colombiana Mabel Moreno compartió detalles inéditos sobre las razones que la llevaron a divorciarse y el complejo proceso emocional que experimentó durante esa etapa de su vida. En una entrevista concedida al podcast La habitación invisible, transmitido por Citytv, la intérprete de producciones de gran éxito nacional e internacional explicó cómo las dinámicas de su relación afectaron su bienestar y de qué manera logró retomar el control de su carrera profesional.

Durante la conversación, Moreno, ganadora del premio India Catalina a mejor actriz antagónica por su papel como Gema Granados en La reina del flow, recordó que se encontraba en una profunda encrucijada personal debido a los valores tradicionales con los que asumió el matrimonio. La actriz relató que consideraba el vínculo como un compromiso inquebrantable ante la Iglesia, lo que le impedía contemplar la separación a pesar de la infelicidad que experimentaba.

Sin embargo, un diálogo con su madre marcó un punto de inflexión. Según detalló la actriz en el espacio digital:

“Cuando ella me ve triste, dice: ‘Bueno, ¿tú para qué estás casada? ¿Para darme gusto a mí? ¿Para darle gusto a quién? ¿Para no pensar que fallaste? Sepárate mañana. La vida es una’.”

Esta manifestación de apoyo familiar le permitió evaluar la separación como una alternativa legítima y coherente con su realidad. “Para mí fue como, ‘Uy, sí, es que es una posibilidad’ (...). Fue como una gran motivadora para que tomara las riendas de mi vida”, afirmó Moreno, quien reconoció que en ocasiones las personas permanecen en situaciones difíciles por el temor al juicio social y a las dificultades logísticas que implica disolver un hogar.

Al ser consultada sobre si las restricciones de su expareja hacia su carrera actoral fueron el detonante principal del divorcio, Moreno aclaró que este factor constituyó solo un componente dentro de un panorama más amplio. La actriz puntualizó que lo neurálgico fue la paulatina pérdida de su identidad y de su independencia económica.

De acuerdo con sus declaraciones, al dejar de priorizar los proyectos que le generaban ingresos estables para intentar mantener la estabilidad de su pareja, su capacidad de decisión se vio reducida. Moreno recordó que al momento de tomar la determinación de separarse contaba con apenas 200,000 pesos en su cuenta bancaria, una cifra sumamente baja para alguien que trabajaba de forma autónoma desde los 17 años.

El desafío de la depresión funcional

Uno de los aspectos más complejos del testimonio de la actriz nacida el 25 de junio de 1983 fue la gestión de su salud mental durante la crisis matrimonial. Moreno describió que padeció de “depresión funcional”, una condición que le permitía cumplir con sus responsabilidades cotidianas a pesar de experimentar un profundo sufrimiento interno.

Durante ese período, y debido a que su entonces esposo manifestaba incomodidad con su participación en producciones de televisión, la actriz se volcó al teatro, donde se dedicó a escribir y dirigir. “Yo siempre me levantaba, yo iba al teatro (...). Yo abría las persianas, yo abría las cortinas, yo iba y hacía lo que tenía que hacer. Era funcional, pero con una tristeza absolutamente profunda en mi corazón”, relató. A pesar de la dureza de la experiencia, Moreno valoró esa etapa como un aprendizaje que le permitió conocer su fortaleza interna.

El aprendizaje a los 40 años: el valor de la vulnerabilidad

Finalmente, la actriz expuso cómo la llegada a sus cuatro décadas de vida ha modificado su perspectiva respecto a los vínculos afectivos. Explicó que, tras el divorcio, mantuvo su postura emocional a la defensiva para evitar nuevos episodios de dolor; no obstante, hoy en día prioriza la autenticidad sobre las expectativas externas de fortaleza, belleza o intelecto.

“No hay nada más poderoso que ser vulnerable porque es que ahí está la verdad”, concluyó la intérprete, enfatizando la importancia de validar las propias emociones y rechazar las presiones sociales que exigen mantener fachadas de perfección en la esfera pública.