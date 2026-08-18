Santa Fe vs. River Plate: canal y hora para ver el partido estelar por la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe tendrá casa llena para recibir a River Plate en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Aunque este duelo debió disputarse la semana pasada, fue reprogramado por los estragos que dejó el terremoto en Colombia.

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El cuadro cardenal viene de eliminar a Caracas en los playoffs y sueña con dar el batacazo ante uno de los gigantes del continente. Para eso, el técnico Pablo Repetto pondrá lo mejor que tiene a pesar de la ausencia de Andrés Mosquera Marmolejo y Víctor Moreno.

El partido de Santa Fe vs. River Plate está programado para iniciar a las 7:30 de la noche (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN para toda latinoamérica.

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Así llegan Santa Fe y River

Independiente Santa Fe ya acumula diez días desde su último partido. El cuadro cardenal venció a Boyacá Chicó el pasado 8 de agosto y desde entonces no ha tenido juegos programados por decisión de la Dimayor ante la emergencia nacional.

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“Somos conscientes de que nos enfrentamos a uno de los más grandes de América, que quizás no está viviendo el mejor momento, pero tiene muy buenos jugadores que se han sumado”, analizó Repetto.

River Plate jugó el domingo ante Argentinos Juniors y logró cortar la peor racha negativa de toda su historia. Gonzalo Montiel y Ángel Correa marcaron los goles para el conjunto millonario.

Esos días de margen por el aplazamiento del partido le permitieron a River el debut de Thiago Almada, un megarrefuerzo de 20 millones de euros, y pusieron fin a la sequía de 396 minutos sin anotar goles.

Ángel Correa celebrando su gol con River ante Argentinos Juniors. Foto: Getty Images

“No es tan fácil salir de una racha negativa, hay presiones, nerviosismo. Nosotros tenemos que trabajar y salir a ganar cada partido, y a jugar cada vez mejor”, dijo el técnico Eduardo Coudet.

Santa Fe, pese a que da tumbos en mitad de la tabla de la Liga BetPlay, ha mostrado carácter en la Copa Sudamericana y podría ser el verdugo del Chacho, resistido por los hinchas riverplatenses y cuya gestión difícilmente soportaría una eliminación en esta instancia.

“Que River haya perdido cinco o seis partidos seguidos no quiere decir que se nos va a hacer fácil. Es River Plate, hermano... uno de los equipos más grandes del mundo”, dijo el veterano Hugo Rodallega.

A qué hora es y dónde ver Santa Fe vs. River Plate