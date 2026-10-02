Linda Caicedo no entró en la convocatoria de la Selección Colombia para el doblete de amistosos ante Venezuela. Aunque la jugadora vallecaucana viene siendo figura con el Real Madrid y marcó en la victoria de esta semana contra Manchester City por Champions League, brilló por su ausencia en la lista de Angelo Marsiglia.

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Esta es la primera reunión oficial de las ‘superpoderosas’ luego de haber levantado el título de la Liga de Naciones y asegurar su clasificación al Mundial Femenino 2027.

Linda fue parte fundamental de ese logro y por eso retumba su ausencia en una convocatoria que cuenta con la mayoría de titulares. Aunque también faltaron Mayra Ramírez y Leicy Santos, están otras referentes como Katherine Tapia, Daniela Montoya, Jorelyn Carabalí o Manuela Vanegas.

Colombia enfrentará a Venezuela en dos partidos programados para el sábado 10 de octubre y el martes 13 de octubre, ambos en territorio venezolano.

¿Por qué no convocaron a Linda Caicedo?

La decisión de Angelo Marsiglia no ha sido explicada en el comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF); sin embargo, todo apunta a un manejo de cargas ante el gran esfuerzo que viene haciendo Linda Caicedo con el Real Madrid.

Esta temporada es titular indiscutible en el cuadro merengue e incluso ha lucido la cinta de capitana, lo que eleva su desgaste en cada partido por La Liga F y la fase de grupos de la Champions League.

Linda Caicedo, jugadora titular del Real Madrid Foto: Getty Images

Marsiglia estaría manejando la situación de Linda para que llegue en el mejor estado de forma a la Copa del Mundo programada para mediados del 2027, donde el aporte de la jugadora vallecaucana será fundamental.

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Convocatoria de la Selección Colombia Femenina (Fecha FIFA del 5 al 14 de octubre)