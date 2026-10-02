Linda Caicedo no entró en la convocatoria de la Selección Colombia para el doblete de amistosos ante Venezuela. Aunque la jugadora vallecaucana viene siendo figura con el Real Madrid y marcó en la victoria de esta semana contra Manchester City por Champions League, brilló por su ausencia en la lista de Angelo Marsiglia.
Esta es la primera reunión oficial de las ‘superpoderosas’ luego de haber levantado el título de la Liga de Naciones y asegurar su clasificación al Mundial Femenino 2027.
Linda fue parte fundamental de ese logro y por eso retumba su ausencia en una convocatoria que cuenta con la mayoría de titulares. Aunque también faltaron Mayra Ramírez y Leicy Santos, están otras referentes como Katherine Tapia, Daniela Montoya, Jorelyn Carabalí o Manuela Vanegas.
Colombia enfrentará a Venezuela en dos partidos programados para el sábado 10 de octubre y el martes 13 de octubre, ambos en territorio venezolano.
¿Por qué no convocaron a Linda Caicedo?
La decisión de Angelo Marsiglia no ha sido explicada en el comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF); sin embargo, todo apunta a un manejo de cargas ante el gran esfuerzo que viene haciendo Linda Caicedo con el Real Madrid.
Esta temporada es titular indiscutible en el cuadro merengue e incluso ha lucido la cinta de capitana, lo que eleva su desgaste en cada partido por La Liga F y la fase de grupos de la Champions League.
Marsiglia estaría manejando la situación de Linda para que llegue en el mejor estado de forma a la Copa del Mundo programada para mediados del 2027, donde el aporte de la jugadora vallecaucana será fundamental.
Convocatoria de la Selección Colombia Femenina (Fecha FIFA del 5 al 14 de octubre)
- Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA)
- Carolina Arias – América de Cali (COL)
- Daniela Arias – CD León (MÉX)
- Daniela Caracas – RCD La Coruña (ESP)
- Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL)
- Daniela Montoya – Alianza Lima (PER)
- Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (BRA)
- Gisela Robledo – Corinthians (BRA)
- Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL)
- Ilana Izquierdo – Tigres (MÉX)
- Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (USA)
- Kelly Ibargüen – Atlético Nacional (COL)
- Mariana Múñoz – América de Cali (COL)
- Manuela Pavi – Toluca Feminil (MÉX)
- Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (MÉX)
- Manuela Vanegas – Brighton & Hove (ING)
- Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (BRA)
- Natalia Giraldo – América de Cali (COL)
- Luisa Agudelo – San Diego Wave (USA)
- Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)
- Stefania Perlaza – Deportivo Cali (COL)
- Valerin Loboa – Portland Thorns (USA)
- Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA)