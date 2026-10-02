Giro de Emilia 2026: lista oficial de colombianos y canal de TV para verlos en vivo

Este sábado, 3 de octubre, será un día especial para el ciclismo colombiano porque Nairo Quintana disputará su última carrera oficial con el Movistar Team en el Giro de Emilia 2026.

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Esta competencia ya la supo ganar en el año 2012 y será el broche perfecto para poner fin a su laureada trayectoria como ciclista. “Ya veíamos venir el declive. Mis vatios siguen siendo los mismos y mi rendimiento sigue siendo muy bueno, pero existe un desgaste psicológico”, explicó Nairo en el podcast Fuera del Límite.

El corredor boyacense disputó la semana pasada el Mundial de Ciclismo en Montreal y desde allí anunció que el Giro de Emilia sería su última presentación con el Movistar, antes de hacer uso del retiro.

“Soy una persona que planifica las cosas con mucho cuidado, también para emprender otros proyectos y realizar esa transición. Mi familia y yo decidimos que seguiría compitiendo dos años más y que después iniciaríamos nuevos proyectos. Así es como funciono. Tomamos esa decisión y ha sido la acertada”, expresó el ‘Cóndor’.

Lista de colombianos para el Giro de Emilia 2026

Nairo Quintana no estará solo en el Giro de Emilia 2026. La delegación colombiana cuenta con varios nombres de peso que seguramente serán protagonistas en el recorrido hasta la línea de meta en Bologna.

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Esta es la lista oficial de ciclistas colombianos:

Nairo Quintana (Movistar Team)

Einer Rubio (Movistar Team)

Harold Tejada (XDS Astana)

Sergio Higuita (XDS Astana)

Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta)

Nairo Quintana dice adiós al Movistar Team en 2026. Foto: NurPhoto via Getty Images

Representando a latinoamérica también estará otro ciclista de renombre como el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates), quien actuará como gregario para el campeón del mundo Brandon McNulty.

Aparte de Mcnulty, otros corredores llamados a pelear por el título son Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Thymen Arensman (Netcompany Ineos), Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe) y Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5).

Canal de TV y recorrido oficial

El Giro de Emilia es una carrera de una sola etapa que para la edición de este año dispuso un recorrido oficial de 197.9 kilómetros. El punto de partida está ubicado en Ferrara y la meta se encuentra muy cerca del Santuario de Nuestra Señora de San Luca en Bologna.

Isaac del Toro (UAE Team Emirates) es el campeón vigente de esta carrera; sin embargo, no fue convocado luego del desgaste hecho en el Mundial de Ciclismo con la selección mexicana.

En Colombia no hay canales confirmados para transmitir el Giro de Emilia 2026. La carrera estará disponible en plataformas de streaming internacionales como Discovery+, Eurosport y HBO Max.