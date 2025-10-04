Egan Bernal brilló en el Giro de Emilia y venció a Primož Roglič: así quedó la clasificación

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) brilló en la disputa del Giro de Emilia 2025. El corredor zipaquireño se metió en la fuga y peleó por la victoria contra los demás favoritos al título.

La carrera se rompió faltando 20 kilómetros para la línea de meta, cuando empezaron los ataques en el pelotón.

Egan fue el único colombiano que pudo responder, acompañado por el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) como representación de latinoamérica.

Ese movimiento provocó que una docena de corredores se fuera por delante esperando el momento justo para volver a lanzar el zarpazo.

Varios lo intentaron en los últimos kilómetros, pero fue Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling) el que dio el sacudón y le sacó ventaja al resto de capos.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers | Foto: NurPhoto via Getty Images

Pidcock parecía meterse en el bolsillo la victoria, sin embargo, desde atrás le llegó Del Toro como un misil.

El mexicano atacó faltando 200 metros y levantó las manos en solitario para sumar otro trofeo a su palmarés.

Egan Bernal selló una espectacular presentación en el Giro de Emilia y cruzó la meta en el cuarto lugar detrás de Lenny Martínez (Bahrain Victorious).

Después de lo sucedido la semana pasada en el Mundial de Ciclismo, este es un desahogo para el joven maravilla que se empieza a despedir de la presente temporada.

Su próxima presentación será el lunes, 6 de octubre, disputando la Coppa Bernocchi. Luego de eso aparecerá en la Tre Valli Varesine y cerrará esta travesía por Italia en el Giro de Lombardía, último monumento de la temporada.

Isaac del Toro, imbatible

A pesar de que Egan Bernal quedó fuera del podio por escasos centímetros, Latinoamérica sumó otra victoria en los pedales de Isaac del Toro.

El corredor del UAE Team Emirates está pasando un momento envidiable y se convierte en una de las nuevas promesas del ciclismo a nivel mundial.

Del Toro suma diez victorias en la presente temporada, incluida la Vuelta a Burgos, el Tour de Austria y la Milan-Torino. También fue líder durante varios días en el Giro de Italia con apenas 21 años de edad.

#ElMundoRuedaXSeñal | ¡Lo esperó, lo atacó y le ganó a Pidcock! Tremendo triunfo del mexicano Isaac Del Toro que se quedó con el Giro dell'Emilia 2025 ¡Aplausos para el colombiano Egan Bernal que fue cuaaarto en la prueba!



Mira la carrera acá 🖥 👉 https://t.co/REiLk944pJ pic.twitter.com/SL2oZWtXGk — Señal Deportes (@SenalDeportes) October 4, 2025

Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) terminó quinto detrás de Egan, mientras que Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) cruzó la meta en el octavo lugar.

Adam Yates, la otra carta del UAE Team Emirates, acabó novenoi a 21 segundos de su compañero.

Clasificaciones - Giro de Emilia 2025

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) - 4:46:10

2. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 1″

3. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 5″

4. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 5″

5. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 5″

6. Ben Tulett (Visma-Lease a Bike), a 5″

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 5″

8. Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike), a 5″

9. Adam Yates (UAE Team Emirates), a 21″