Suscribirse

Ciclismo

Egan Bernal brilló en el Giro de Emilia y venció a Primož Roglič: así quedó la clasificación

El líder del Ineos Grenadiers peleó hasta el final por la victoria y terminó como el mejor colombiano de esta clásica italiana.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

4 de octubre de 2025, 1:42 p. m.
SAN LUCA, ITALY - OCTOBER 04: Egan Bernal of Colombia and Team Ineos Grenadiers competes during the 108th Giro dell'Emilia 2025 a 199.2km one day race from Mirandola to San Luca on October 04, 2025 in San Luca, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Egan Bernal en el Giro de Emilia 2025 | Foto: Getty Images

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) brilló en la disputa del Giro de Emilia 2025. El corredor zipaquireño se metió en la fuga y peleó por la victoria contra los demás favoritos al título.

La carrera se rompió faltando 20 kilómetros para la línea de meta, cuando empezaron los ataques en el pelotón.

Egan fue el único colombiano que pudo responder, acompañado por el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) y el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) como representación de latinoamérica.

Contexto: Nairo Quintana tiene nuevo jefe: Movistar rompió el mercado y anunció fichaje de lujo

Ese movimiento provocó que una docena de corredores se fuera por delante esperando el momento justo para volver a lanzar el zarpazo.

Varios lo intentaron en los últimos kilómetros, pero fue Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling) el que dio el sacudón y le sacó ventaja al resto de capos.

Egan Bernal participates in stage 4 between Susa and Voiron of the La Vuelta cycling race in Voiron, France, on August 26, 2025. (Photo by Romain Doucelin/NurPhoto via Getty Images)
Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos Grenadiers | Foto: NurPhoto via Getty Images

Pidcock parecía meterse en el bolsillo la victoria, sin embargo, desde atrás le llegó Del Toro como un misil.

El mexicano atacó faltando 200 metros y levantó las manos en solitario para sumar otro trofeo a su palmarés.

Egan Bernal selló una espectacular presentación en el Giro de Emilia y cruzó la meta en el cuarto lugar detrás de Lenny Martínez (Bahrain Victorious).

Después de lo sucedido la semana pasada en el Mundial de Ciclismo, este es un desahogo para el joven maravilla que se empieza a despedir de la presente temporada.

Su próxima presentación será el lunes, 6 de octubre, disputando la Coppa Bernocchi. Luego de eso aparecerá en la Tre Valli Varesine y cerrará esta travesía por Italia en el Giro de Lombardía, último monumento de la temporada.

Isaac del Toro, imbatible

A pesar de que Egan Bernal quedó fuera del podio por escasos centímetros, Latinoamérica sumó otra victoria en los pedales de Isaac del Toro.

El corredor del UAE Team Emirates está pasando un momento envidiable y se convierte en una de las nuevas promesas del ciclismo a nivel mundial.

Del Toro suma diez victorias en la presente temporada, incluida la Vuelta a Burgos, el Tour de Austria y la Milan-Torino. También fue líder durante varios días en el Giro de Italia con apenas 21 años de edad.

Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) terminó quinto detrás de Egan, mientras que Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) cruzó la meta en el octavo lugar.

Adam Yates, la otra carta del UAE Team Emirates, acabó novenoi a 21 segundos de su compañero.

Clasificaciones - Giro de Emilia 2025

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) - 4:46:10

2. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 1″

3. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 5″

4. Egan Bernal (Ineos Grenadiers), a 5″

5. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 5″

6. Ben Tulett (Visma-Lease a Bike), a 5″

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling), a 5″

8. Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike), a 5″

9. Adam Yates (UAE Team Emirates), a 21″

10. Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek), a 24″

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Abogado de la mafia y caricaturesco”: Eduardo Montealegre se despacha contra Abelardo de la Espriella y dice que no lo ve en la Presidencia

2. Vía Bogotá - Villavicencio sufrirá un cambio importante este sábado: ojo conductores

3. Margarita Rosa de Francisco expuso incómodo tema y pidió ayuda: “¿No le gustan los mamertos?"

4. Giro en caso de niño de 7 años que fue atropellado por motociclista en Antioquia: conductor se entregó y verdad salió a la luz

5. Eduardo Montealegre revela cómo sería la Constituyente de Petro: en los próximos días iniciará la recolección de firmas. ¿Revivirá la reelección?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Egan BernalPrimoz RoglicCiclismoIneos Grenadiers

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.