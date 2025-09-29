Suscribirse

Egan Bernal dio la cara tras dura derrota en el Mundial de Ciclismo: dijo por qué se retiró

El mejor colombiano fue Harold Tejada, que terminó en el puesto 14°, a nueve minutos de Tadej Pogačar.

Sebastián Clavijo García

29 de septiembre de 2025, 4:58 p. m.
NOVA GORICA, ITALY - MAY 24: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers crosses the finish line during the 108th Giro d'Italia 2025, Stage 14 a 195km stage from Treviso to Nova Gorica / #UCIWT / on May 24, 2025 in Nova Gorica, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Egan Bernal se retiró, faltando 85 kilómetros. | Foto: Getty Images

Egan Bernal fue al Mundial de Ciclismo 2025 con la ilusión de pelear al frente del pelotón, sin embargo, se terminó retirando ante un día oscuro sobre la bicicleta.

El mejor colombiano fue Harold Tejada, quien sacó la cara por el país y terminó en la posición número 14°, a más de nueve minutos del campeón.

Contexto: Egan Bernal: estado en el que fue visto alarma; video salió a la luz y no hay explicación

Tadej Pogačar, tal como anticipaban los expertos, dio cátedra sobre la bicicleta y se coronó campeón del mundo por segundo año consecutivo.

En la previa veían a Remco Evenepoel como el único capaz de plantarle cara, pero sufrió problemas mecánicos en la parte más importante del recorrido y ya no pudo seguirle la rueda.

Slovenia's Tadej Pogacar shows his gold medal after winning the men's Elite road race, at the road cycling World Championships in Kigali, Rwanda, Sunday, Sept. 28, 2025. (AP Photo/Jerome Delay)
Tadej Pogacar celebrando su coronación como campeón del mundo en Kigali. | Foto: AP

Egan Bernal se retiró

Tejada maquilló otro día para el olvido del ciclismo colombiano en el Mundial. Y es que todas las esperanzas estaban puestas sobre Egan Bernal en su debut, pero los resultados terminaron siendo peor de lo esperado.

El zipaquireño se retiró cuando quedaban 85 kilómetros para la línea de meta. Esta decisión es normal en todas las selecciones, pero no cuando se trata del jefe de filas.

Horas después de la derrota, Egan Bernal se pronunció en redes sociales y les contó lo sucedido a todos sus seguidores.

De lejos, no mi mejor día sobre la bicicleta, y duele que haya sido vistiendo la camiseta de Colombia. Pero lo entregué todo y espero volver con mejores piernas”, apuntó el joven maravilla.

La temporada no se ha terminado para Egan, que en octubre volverá a correr defendiendo los colores del Ineos Grenadiers. “Gracias Fedeciclismo por el apoyo. De verdad. Próximas carreras, las clásicas italianas”, escribió junto a algunas fotos de su recorrido por Kigali.

En principio, Egan Bernal debería aparecer entre la lista de convocados para el Giro de Lombardía, último monumento de la temporada programado para el 11 de octubre. Entre esas fechas podría aparecer en otras carreras del calendario, todo bajo decisión de la dirección deportiva.

El colombiano venía de obtener su mejor resultado de la temporada: la victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025.

Egan ya confirmó que su próxima temporada la hará con el Ineos y descartó los rumores que lo relacionaban con un posible cambio de equipo hacia el Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard.

Contexto: Egan Bernal contó la verdad sobre su supuesta llegada al equipo de Vingegaard: hizo anuncio oficial

Clasificación - Mundial de Ciclismo 2025 (ruta élite)

1. Tadej Pogacar (SLO) 6:21:20

2. Remco Evenepoel (BEL) a 1:28.

3. Ben Healy (IRL) 2:16.

4. Mattias Skjelmose (DEN) 2:53.

5. Toms Skujins (LAT) 6:41.

6. Giulio Ciccone (ITA) 6:47.

7. Isaac Del Toro (MEX) 6:47.

8. Juan Ayuso (ESP) 6:47.

9. Afonso Eulálio (POR) 7:06.

10. Tom Pidcock (GBR) 9:05.

11. Primož Roglic (SLO) 9:05.

12. Mikkel Honoré (DEN) 9:07.

13. Paul Seixas (FRA) 9:07.

14. Harold Tejada (COL) 9:07.

15. Pavel Sivakov (FRA) 9:47.

16. Jai Hindley (AUS) 10:01.

17. Andrea Bagioli (ITA) 10:06.

18. Marc Hirschi (SUI) 10:06.

19. Michael Storer (AUS) 10:12.

20. Carlos Canal (ESP) 10:12.

Noticias relacionadas

