Egan Bernal: estado en el que fue visto, alarma; video salió a la luz y no hay explicación

No fue en lo absoluto el día que se esperaba ver de Egan Bernal en la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo, que se realizó en Ruanda.

En el trazado que ganó con autoridad Tadej Pogačar, el colombiano no pudo llegar a la meta trazada después de 267.5 km.

A falta de 85 kilómetros para la llegada a la meta, la transmisión de DirecTV captó al colombiano a uno de los costados de la carretera.

¡EGAN BERNAL NO VA MÁS!



El líder de la Selección Colombia se retiró del Campeonato Mundial de Ruta Élite en Ruanda a menos de 85 kilómetros para la meta.



Egan ya perdía más de cinco minutos con el lote principal. #CiclismoAsiDSPORTS pic.twitter.com/H0pi2poJsU — DSPORTS (@DSports) September 28, 2025

Egan Bernal durante la presentación con la camiseta de Colombia en el Mundial de Ciclismo. | Foto: Getty Images

Su retiro no estaba contemplado para los aficionados nacionales, pero se dio de forma sorpresiva y sin una explicación ante esto.

Si bien a esa altura el cafetero ya perdía más de cinco minutos con el pelotón principal, el terminar el trazado era algo que estaba previsto para el de Zipaquirá.

Ineos Grenadiers, escuadra de la que hace parte Bernal, no se ha pronunciado al respecto para reportar algún tipo de lesión, caída o algún otro motivo del abandono.

Se espera que en las próximas horas existe algún tipo de reporte oficial para determinar lo que le impidió acabar al ciclista colombiano.

Brandon Rivera y Walter Vargas tampoco culminaron el recorrido. Harold Tejada sí llegó en el puesto 14 de la clasificación general.

Harold Tejada siguiendo la rueda de Primož Roglič durante el Mundial de Ciclismo 2025 | Foto: Getty Images

Pogačar se vistió con la camiseta arcoíris

Tadej Pogačar aumentó su palmarés este domingo tras defender el título de campeón del mundo, con un ataque a 104 km para la meta durante los Mundiales de Ciclismo en Kigali, los primeros disputados en África.

El esloveno, que realizó los últimos 66 km en solitario, se impuso con 1 minuto y 28 segundos de ventaja al belga Remco Evenepoel, al término de un recorrido particularmente difícil de 267 km. El irlandés Ben Healy completó el podio.

Your Men Elite Road Race podium at #Kigali2025:



🥇 Tadej Pogačar 🇸🇮

🥈 Remco Evenepoel 🇧🇪

🥉 Ben Healy 🇮🇪



📸 SWPix pic.twitter.com/Cx70zPnDXV — UCI (@UCI_cycling) September 28, 2025

Ante un inmenso público, de 1 millón de espectadores, según la Unión Ciclista Internacional (UCI), Pogacar aceleró durante el ascenso a la cima del monte Kigali, a 104 km de la meta final, una distancia considerada como suicida.

El cuatro veces campeón del Tour de Francia ya hizo una escapada parecida el año pasado en Zúrich, cuando atacó a 100 km para lograr su primer maillot arcoíris.

En un primer momento, solo el español Juan Ayuso logró seguir al esloveno, mientras que el belga Remco Evenepoel se quedó atrás.

Pogačar volvió a acelerar en el corto, pero muy empinado muro de Kigali, delante de un público entusiasmado y acompañado por su compañero en el equipo UAE, el joven mexicano Isaac del Toro.

Ambos recorrieron juntos unos 30 km, antes de que Del Toro perdiera energía en el regreso al circuito de Kigali.

Pogačar quedó entonces solo, manteniendo una distancia de un minuto sobre sus perseguidores sin mostrar signos de debilidad.

Por detrás y pese a dos cambios de bicicleta y un enfado palpable, Evenepoel logró volver hacia los primeros puestos, y lideró a los perseguidores junto a Healy y Mattias Skjelmose, que quedó cuarto.

El doble campeón olímpico se lanzó después en solitario a la caza de Pogačar, pero sin lograr acercarse, y se aseguró la plata tras su oro en la contrarreloj.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno | Foto: Getty Images

Con este nuevo triunfo, Pogačar deja atrás su decepción en la contrarreloj, en la que fue doblado por Evenepoel el pasado domingo.

Pone la guinda a una temporada excepcional, en la que le quedan todavía por correr los Campeonatos de Europa el próximo domingo y el Giro de Lombardía.

Vencedor del Tour de Francia y de dos Monumentos (Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja), el domingo firmó su 17ª victoria del año y la 105º de su carrera.