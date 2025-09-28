Suscribirse

Ciclismo

Egan Bernal: estado en el que fue visto, alarma; video salió a la luz y no hay explicación

Una grabación de la transmisión oficial alertó sobre el desenlace que tuvo el corredor colombiano en la carrera disputada en Ruanda.

Redacción Ciclismo
28 de septiembre de 2025, 4:40 p. m.
Egan Bernal se bajó de su bicicleta a 85 km del final de la prueba élite en el Mundial de Ciclismo
Egan Bernal se bajó de su bicicleta a 85 km del final de la prueba élite en el Mundial de Ciclismo | Foto: Captura a transmisión de DSPORTS

No fue en lo absoluto el día que se esperaba ver de Egan Bernal en la prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo, que se realizó en Ruanda.

En el trazado que ganó con autoridad Tadej Pogačar, el colombiano no pudo llegar a la meta trazada después de 267.5 km.

A falta de 85 kilómetros para la llegada a la meta, la transmisión de DirecTV captó al colombiano a uno de los costados de la carretera.

Egan Bernal durante la presentación con la camiseta de Colombia en el Mundial de Ciclismo.
Egan Bernal durante la presentación con la camiseta de Colombia en el Mundial de Ciclismo. | Foto: Getty Images

Su retiro no estaba contemplado para los aficionados nacionales, pero se dio de forma sorpresiva y sin una explicación ante esto.

Si bien a esa altura el cafetero ya perdía más de cinco minutos con el pelotón principal, el terminar el trazado era algo que estaba previsto para el de Zipaquirá.

Contexto: Egan Bernal relató atroz vivencia que tuvo a horas del Mundial: “Me pude haber matado”

Ineos Grenadiers, escuadra de la que hace parte Bernal, no se ha pronunciado al respecto para reportar algún tipo de lesión, caída o algún otro motivo del abandono.

Se espera que en las próximas horas existe algún tipo de reporte oficial para determinar lo que le impidió acabar al ciclista colombiano.

Brandon Rivera y Walter Vargas tampoco culminaron el recorrido. Harold Tejada sí llegó en el puesto 14 de la clasificación general.

Harold Tejada siguiendo la rueda de Primož Roglič durante el Mundial de Ciclismo 2025
Harold Tejada siguiendo la rueda de Primož Roglič durante el Mundial de Ciclismo 2025 | Foto: Getty Images

Pogačar se vistió con la camiseta arcoíris

Tadej Pogačar aumentó su palmarés este domingo tras defender el título de campeón del mundo, con un ataque a 104 km para la meta durante los Mundiales de Ciclismo en Kigali, los primeros disputados en África.

El esloveno, que realizó los últimos 66 km en solitario, se impuso con 1 minuto y 28 segundos de ventaja al belga Remco Evenepoel, al término de un recorrido particularmente difícil de 267 km. El irlandés Ben Healy completó el podio.

Ante un inmenso público, de 1 millón de espectadores, según la Unión Ciclista Internacional (UCI), Pogacar aceleró durante el ascenso a la cima del monte Kigali, a 104 km de la meta final, una distancia considerada como suicida.

El cuatro veces campeón del Tour de Francia ya hizo una escapada parecida el año pasado en Zúrich, cuando atacó a 100 km para lograr su primer maillot arcoíris.

En un primer momento, solo el español Juan Ayuso logró seguir al esloveno, mientras que el belga Remco Evenepoel se quedó atrás.

Contexto: Monumental brinco de Egan Bernal en el ránking UCI tras la Vuelta a España 2025: Pogačar, en la cima

Pogačar volvió a acelerar en el corto, pero muy empinado muro de Kigali, delante de un público entusiasmado y acompañado por su compañero en el equipo UAE, el joven mexicano Isaac del Toro.

Ambos recorrieron juntos unos 30 km, antes de que Del Toro perdiera energía en el regreso al circuito de Kigali.

Pogačar quedó entonces solo, manteniendo una distancia de un minuto sobre sus perseguidores sin mostrar signos de debilidad.

Por detrás y pese a dos cambios de bicicleta y un enfado palpable, Evenepoel logró volver hacia los primeros puestos, y lideró a los perseguidores junto a Healy y Mattias Skjelmose, que quedó cuarto.

El doble campeón olímpico se lanzó después en solitario a la caza de Pogačar, pero sin lograr acercarse, y se aseguró la plata tras su oro en la contrarreloj.

GLASGOW, SCOTLAND - AUGUST 06: Bronze medal winner Tadej Pogacar of Slovenia reacts after the 96th UCI Cycling World Championships Glasgow 2023, Men Elite Road Race a 271.1km one day race from Edinburgh to Glasgow / #UCIWT / on August 06, 2023 in Glasgow, Scotland. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
Tadej Pogacar, ciclista esloveno | Foto: Getty Images

Con este nuevo triunfo, Pogačar deja atrás su decepción en la contrarreloj, en la que fue doblado por Evenepoel el pasado domingo.

Pone la guinda a una temporada excepcional, en la que le quedan todavía por correr los Campeonatos de Europa el próximo domingo y el Giro de Lombardía.

Vencedor del Tour de Francia y de dos Monumentos (Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja), el domingo firmó su 17ª victoria del año y la 105º de su carrera.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal: estado en el que fue visto, alarma; video salió a la luz y no hay explicación

2. “Triste”: Aida Victoria Merlano impactó con nuevas palabras por su separación de Juan David Tejada

3. “Es un Gobierno derrochón”: expresidente Álvaro Uribe Vélez pone de presente los billonarios gastos de Gustavo Petro

4. Tiroteo en restaurante de Carolina del Norte, Estados Unidos, deja al menos tres muertos y varios heridos

5. David Alonso se lució en Moto2: video del final donde rozó el podio en el GP de Japón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Egan BernalMundial de Ciclismo de RutaIneos GrenadiersCiclismo colombianoVideosEgan Bernal noticiasegan bernal hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.