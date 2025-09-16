Monumental brinco de Egan Bernal en el ránking UCI tras la Vuelta a España 2025: Pogačar, en la cima

Egan Bernal vuelve a constituirse como el mejor ciclista de Colombia, tras lo hecho en la Vuelta a España 2025.

Su victoria de etapa durante la ronda ibérica, así como lo competitivo que se mostró en varios días ante Jonas Vingegaard, hicieron que diera un salto en el ránking UCI.

En la actualidad el liderato lo tiene el intratable Tadej Pogačar, quien es acompañado en el podio por Jonas Vingegaard y Mads Pedersen.

Revisando entre los primeros 10 no hay presencia colombiana, pero al llegar al top 50, por solo una casilla se queda fuera el de Zipaquirá.

Egan tras lo hecho en La Vuelta, se posicionó como número 51 del mundo, con un acumulado en puntos de 1.402.

Fue un brinco total de 28 casillas, que le da la posibilidad de volver a estar en la conversación mundial a Egan Bernal.

Si bien permanece sumamente lejos de los 11.235 que mantiene el esloveno, para la carrera de Bernal tras el accidente de años atrás es muy significativo volver a ser el mejor colombiano ante la Unión Ciclística Internacional.

A la hora de ver otros nacionales dentro del prestigioso listado, también se tiene que reconocer lo de Santiago Buitrago.

Quien desde hace años emergió como el nuevo ciclista por excelencia del país, en esta actualización tras la ronda ibérica aparece siendo puesto 71.

Nairo Quintana espera definir su futuro con Movistar antes del cierre del 2025 | Foto: Getty Images

Ya muy, pero muy lejos está también Nairo Quintana. Sus complicaciones de salud que lo sacaron de la tercera grande del año también le pasaron factura en dicho ránking.

El nacido en Cómbita retrocedió hasta la posición 410, donde se ve relegado por tan solo tener 205 puntos.

Para que se dé la mejora de puestos, así como la recuperación por parte de otros, tendrán que entrar de nuevo en la disputa de las grandes vueltas.

En lo que resta del calendario ciclístico del año 2025, algunas clásicas podrían ayudar a los colombianos para mejorar su posición en este listado.

Balance final de Egan en La Vuelta

Para muchos fue más de lo esperado, para otros puede estar sujeto a críticas, pero lo que sí, es que Egan renació para el ciclismo de élite.

Ni el más positivo se llegó a imaginar que tras el accidente que por poco acaba con la vida de Bernal, este pudiera nuevamente siquiera competir en Europa.

En la más reciente Vuelta a España, el líder del Ineos Grenadiers lo intentó más de una vez en distintos terrenos.

Ante Vingegaard, Ayuso, Landa, entre otros favoritos del pelotón estuvo, pero las fuerzas estuvieron en favor de ellos.

Tal insistencia en los distintos días le permitió que en la etapa 16 lograse su cometido de alzarse con el triunfo del día.

Aunque la carrera fue cortada por protestas en la línea de meta establecida, la organización puso otro final -8 km atrás- y allí pasó como primero el de Colombia.