Primera goleada en el Mundial 2026 y apenas en el primer tiempo: Estados Unidos sorprende a Paraguay y lo acorraló

Parece que Estados Unidos está dejando atrás el ‘soccer’ y se transforma en fútbol. La selección de Norteamérica es una de las gratas sorpresas en estos primeros días del Mundial 2026.

Los estadounidenses, que tienen a la NBA (baloncesto), la NFL (fútbol americano) y el MLB (béisbol) como sus potencias, dan pasos agigantados en el deporte más popular del mundo y no quedan mal en su debut.

A Paraguay le quedó muy complicado seguir el ritmo de la ordenada Estados Unidos en el primer tiempo y solamente veía como rodaban la pelota muy lejos de poder frenar las opciones de gol. La ráfaga americana se hizo sentir con tres goles al término del primer tiempo.

Un autogol de Damián Bobadilla y doblete de Folarin Balogun fue suficiente para casi decretar la victoria y someter a los paraguayos en defensa.

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