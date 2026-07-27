Sebastián Villalobos y Emiro Navarro se convirtieron en los primeros ganadores del pin de inmunidad en MasterChef Celebrity

La competencia arrancó con un ambiente distinto al de los capítulos anteriores, luego de la eliminación de Hugo Gómez, quien se convirtió en el primer participante en abandonar las cocinas del reality.

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El actor, que durante los primeros episodios fue llamado cariñosamente por Sebastián Villalobos como el “abuelito” del grupo, había logrado crear un vínculo cercano con el influenciador antes de despedirse del programa.

Con esa salida atrás, los participantes afrontaron un nuevo desafío en el episodio 6. En esta ocasión, los famosos tuvieron 60 minutos para demostrar sus habilidades culinarias en parejas y convencer al jurado en la primera prueba por el codiciado pin de inmunidad, una ventaja que puede marcar el rumbo de la competencia.

Tras la deliberación de los chefs, los grandes vencedores fueron Sebastián Villalobos y Emiro Navarro, con un plato que llamaron Aranbolas Rellenas. Los creadores de contenido lograron quedarse con el pin de inmunidad de esta edición de MasterChef Celebrity.

@canalrcn Tuto, Pautips, Emiro y Sebas Villalobos ya están protegidos del reto de eliminación de esta semana en MasterChef Celebrity gracias a sus platos con arroz 🍚 😍🥹. masterchefcelebrity masterchefcelebritycolombia ♬ sonido original - CanalRCN - CanalRCN

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La emoción de ambos también quedó reflejada minutos después en redes sociales. Sebastián compartió una galería de fotos junto a Emiro, en la que aparecen sonriendo con el pin, y celebró el resultado con un mensaje que rápidamente fue comentado por sus seguidores.

“PRIMER PIN DE INMUNIDAD Y TODAVÍA NOS CUESTA CREERLO”, escribió el creador de contenido en la publicación, acompañando las imágenes con varios emoticones de emoción y un trofeo.

El triunfo representa una ventaja importante para la dupla, ya que el pin de inmunidad los mantendrá a salvo de la eliminación durante el ciclo correspondiente, permitiéndoles afrontar los próximos retos con mayor tranquilidad mientras el resto de participantes continúa luchando por permanecer en la competencia.

Con este resultado, Sebastián Villalobos y Emiro Navarro se consolidan como unos de los primeros famosos en asegurar un lugar privilegiado dentro de MasterChef Celebrity Colombia 2026, una temporada que apenas comienza y que ya empieza a perfilar a sus primeros protagonistas.