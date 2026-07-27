Emiro destapó verdad de su relación con Pautips tras cruce por tema de Luciano D’Alessandro en ‘MasterChef Celebrity’: “Dándose rejo”

La edición número 11 de MasterChef Celebrity Colombia comenzó el pasado 21 de julio y, desde sus primeros capítulos, los 24 participantes han tenido que demostrar su talento culinario y creatividad para superar los retos propuestos por los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

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Entre los momentos que más conversación han generado se encuentra un cruce entre los creadores de contenido Emiro Navarro y Paula Galindo, conocida en redes sociales como Pautips. La escena rápidamente se volvió viral y dividió opiniones entre los seguidores del programa.

Durante una de las pruebas, Emiro, reconocido por su personalidad extrovertida desde su paso por La casa de los famosos, animó con entusiasmo al actor venezolano Luciano D’Alessandro desde el balcón.

La actitud del influenciador, sin embargo, pareció incomodar a Pautips, quien en medio de la competencia le hizo gestos para que guardara silencio y le dijo: “Cállate”. Aunque Emiro optó por no responder en ese instante, más adelante, frente a las cámaras del programa, dejó clara su postura con una frase que también dio de qué hablar: “Yo no voy a callarme, amiga”.

“Vaya usted a callar a los perros de su casa, mi amor. Seguiré apoyando a mis compañeros, a mi esposo Luci, porque él tiene que darla todo, no se me puede ir Luciano”, dijo el famoso ante cámara.

“Empezó el reality ahora sí, mi amor”, se escuchó a Emiro desde el balcón.

Pautips explicó que calló a su colega porque quería decirle algo a Luciano D’Alessandro para ayudarlo a salvarse del reto de eliminación, pero todo era complejo con los gritos.

“Yo intentando decirle algo y el man (gritando). Yo quería que Luciano solo me escuchara a mí”, comentó la creadora de contenido.

Emiro se mostró retador ante este gesto de su colega, y dijo: “Ahora voy a gritar más duro: ‘Vamos, mi Luci’”.

El episodio desató una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron la espontaneidad de Emiro, mientras otros consideraron comprensible la reacción de la influencer.

No obstante, en medio de la polémica que se dio, el exparticipante de La casa de los famosos 2 aprovechó para aclarar cómo era su relación actual con la famosa, teniendo en cuenta las reacciones del público.

El barranquillero hizo una transmisión en vivo y fue interrogado sobre este cruce con Pautips, llevándolo a que destapara cuál era su verdadera situación en el presente con ella. Muchos la llamaron “atrevida” y “crecida” por la manera en la que le respondió, creyendo que no se podían ni ver.

Navarro, con su estilo, fue claro en que todo este problema por la ayuda a Luciano D’Alessandro había quedado atrás en la cocina, amándose en este instante con la youtuber.

“Pautips y yo nos amamos y la gente dándose rejo que el otro, que gritón, que este, y Pautips y yo nos amamos”, aseguró.

“La pobre Pautips hoy me escribió: ‘Nena, perdona, discúlpame otra vez después de cuatro meses’. Ya eso pasó, hombre”, afirmó en el clip, donde también comentó Pautips: “Nena entre hermanas nos peleamos”.