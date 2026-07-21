¿Pautips será la villana de MasterChef 2026?: Por qué varios participantes de MasterChef 2026 prefieren tenerla lejos

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 ha comenzado a generar conversación en el panorama del entretenimiento nacional antes del encendido oficial de sus fogones.

La presencia de la creadora de contenido Paula Galindo, conocida públicamente como Pautips, ha despertado particular interés entre sus compañeros de cocina, quienes la perfilan desde ya como una de las competidoras más fuertes de esta edición.

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El formato del canal RCN regresa a las pantallas colombianas reuniendo a 24 personalidades del espectáculo, el deporte y las plataformas digitales. En el marco de las actividades de promoción previas al lanzamiento, varios concursantes compartieron sus primeras impresiones sobre el grupo de participantes y las dinámicas internas que se prevén en la competencia.

Pautips reveló que no lo tiene "todo", pese a su fama como influencer. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @pautips

En declaraciones ofrecidas al espacio Post Créditos de la emisora La Mega, actores como Jimmy Vásquez, Emmanuel Restrepo y Sebastián Vega coincidieron en señalar a Paula Galindo como una integrante ante la cual convendría mantener cierta distancia estratégica en las estaciones de trabajo, aludiendo a la disciplina que suele caracterizar sus proyectos profesionales.

Las desiciones dentro de la competencia estarán nuevamente a cargo del panel de jurados integrado por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes calificarán las preparaciones de los famosos bajo exigentes estándares de técnica y presentación.

Frente a los comentarios expresados por sus compañeros de programa, Paula Galindo abordó el tema en entrevista con La Mega, explicando cómo asume el reto de trasladar su experiencia profesional al formato de un reality de cocina en televisión abierta.

“Creo que en redes sociales ven una faceta mía muy de la niña linda que muestra las compras y los viajes, pero Paula es una mujer muy disciplinada y competitiva. Aquí, como no me edito, van a ver esa faceta mía”, aseguró la creadora de contenido al referirse a la diferencia entre su imagen pública habitual y la dinámica de trabajo bajo presión en el programa.

Galindo reconoció además que la exposición continua a las cámaras y la exigencia del concurso pueden derivar en momentos de alta tensión con el público o sus compañeros: “Tuve un momento en el que me van a funar, pero ya estoy preparada para eso... De resto todavía no, espérense”, comentó sobre las inevitables controversias que suelen suscitarse en este tipo de producciones.

Paula Galindo es una de las pioneras en la creación de contenido digital en Colombia. Con una trayectoria de más de una década en plataformas como YouTube e Instagram, se consolidó en la industria del entretenimiento con formatos enfocados en belleza, cuidado personal y estilo de vida, logrando acumular una audiencia que supera los 7 millones de seguidores.

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El desarrollo de las grabaciones de MasterChef Celebrity 2026 no ha estado exento de los contratiempos, Galindo habría sufrido una quemadura menor en el rostro por salpicadura de aceite caliente durante una de las pruebas del concurso, un hecho reportado como un incidente de trabajo controlado dentro del set.

Pautips, de 'MasterChef Celebrity' sufrió quemadura con aceite Foto: Instagram: @pautips

Por otra parte, la creadora de contenido ha manifestado en redes la exigencia física y emocional que implica el ritmo de grabación de la competencia, señalando la complejidad de adaptarse a los tiempos de ejecución requeridos por los jurados.