Temor en el Super Bowl, crecen expectativas sobre la presentación de Bad Bunny y posibles operativos del ICE

Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, un hito que corona su ascenso imparable tras ganar el Grammy por álbum del año gracias a su último trabajo, recibido en la gala de febrero de 2026.

El artista puertorriqueño liderará el escenario del Levi’s Stadium en Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero a las 6:30 p. m., hora de Colombia, en lo que será la primera vez que un latino lidera en solitario este espectáculo visto por más de 120 millones de personas en todo el mundo.

Esta noticia llega en medio de la fiebre por su gira mundial y su impacto cultural, prometiendo un halftime cargado de ritmos urbanos, reguetón y sorpresas que celebran las raíces latinas.

En medio de las altas expectativas por el espectáculo, Cathy Lanier, jefa de seguridad de la NFL, aseguró que durante el evento deportivo entre New England Patriots y Seattle Seahawks, el ICE no haría presencia. Pese a las declaraciones de Lanier, el temor persiste, luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, asegurara en octubre de 2025 que agentes del ICE estarían “por todas partes” durante el Super Bowl.

Nuevo álbum

Juanes. Foto: FilmMagic

Juanes, el ícono colombiano del rock y el pop, ganador de 29 Grammys y Grammy Latinos, anunció el lanzamiento de su decimosegundo álbum de estudio, JuanesTeban.

El 6 de marzo fue la fecha escogida por el artista para el estreno de su disco, el cual explora la dualidad de su esencia: Juanes, el artista accesible y global, convive con Teban, su alter ego intrépido que desnuda emociones crudas, fusionando luz y oscuridad, cumbia y rock, espiritualidad y romance.

El 2026 también llega con más noticias para el paisa de 53 años. El 19 de febrero, Juanes recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria en la gala de Univisión, con nominaciones a artista pop masculino del año y canción pop/rock por Una noche contigo. Además, llenará escenarios en el Festival de Viña del Mar, el Carnaval de Barranquilla, el Vive Latino, el Movistar Arena de Madrid y más shows confirmados.

Orgullo colombiano

Carolina Cortés es la líder de la campaña 'Cali es una sola'. Foto: Especial para El País

La modelo caleña Carolina Cortés se convirtió en protagonista inesperada de un hito diplomático al ser la primera en lucir el vestido que el presidente Gustavo Petro le regaló a Melania Trump.

Invitada por la diseñadora indígena Flor Imbacuán Pantoja, fundadora de Hajsú Etnomoda, Cortés desfiló la prenda en noviembre de 2025 durante el espectacular show de la colección Raíz Dorada, montado en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas, en Ipiales, Nariño. La pieza única, tejida a mano por artesanas indígenas en guanga con telar andino, destaca por sus paneles superpuestos, bordados ancestrales y un diseño elegante de volumen y movimiento, simbolizando la herencia nariñense y la sostenibilidad. “Me sentí honrada”, relató Cortés a SEMANA el mismo día que la prenda viajaba a Estados Unidos. La modelo y creadora de contenido también afirmó que “la colección Raíz Dorada fue algo muy especial; la diseñadora tuvo la confianza de que yo luciera esas prendas. La marca tiene un propósito y un sentido social real”. Actualmente, Cortés trabaja en el ámbito de las comunicaciones, la creación de contenido y el modelaje.

Nuevos participantes

Foto: INSTAGRAM CANAL RCN

MasterChef Celebrity Colombia reveló el nombre de los nuevos participantes del reality culinario. Tras el éxito de la edición 2025, ganada por Violeta Bergonzi, las grabaciones ya comenzaron en lo que promete retos intensos y platos creativos en la cocina más exigente del país. La terna de jurados se mantiene intacta: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y la mexicana Belén Alonso repetirán, trayendo su exigencia y carisma a la mesa de jueces.

El elenco confirmado es una mezcla explosiva: actores como Angélica Blandón, Lina Tejeiro, Luciano D’Alessandro, Jimmy Vásquez y Verónica Orozco; por el lado de los comediantes están Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano; también los creadores de contenido Emiro Navarro, Sebastián Villalobos y Pautips; las presentadoras Milena López y Julieta Piñeres; el tenista Robert Farah y otros más como Tuto Patiño, Hugo Gómez y Diana Mina. Se espera que en los próximos días se revele la fecha de estreno de la nueva temporada.

Llegan a Nueva York

Foto: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Ocho marcas bogotanas de moda llevarán el talento creativo de Colombia a Nueva York y desfilarán en el Fashion Designers of Latin America, FDLA. Se trata de Alanna, A Modo Mio, C’emadier, Más Cincuenta y Siete by Love Me Jeans, Lorant & Co. y Lyenzo, enfocadas en prendas de vestir; y Liza Herrera y Kernel Leather, especializadas en calzado.

La participación de las marcas está enmarcada en la iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) de promover la internacionalización del talento creativo y empresarial de la ciudad. La curaduría de las marcas participantes que llegarán a Nueva York estuvo liderada por expertos como Albania Rosario, fundadora de FDLA; José Forteza, editor de Vogue México; Luis Sánchez; Jorge Duque y Estefanía Turbay.

Tras el anuncio, Ovidio Claros Polanco, presidente de la CCB, aseguró: “Estamos comprometidos con la internacionalización de la moda popular bogotana porque es un poderoso vehículo de crecimiento económico y generación de empleo. Esto consolidará el prestigio del que goza la moda colombiana en el exterior gracias a su creatividad y calidad”. El desfile se realizará el domingo 15 de febrero en el espacio privado para eventos Lavan Midtown, en Nueva York.

Anuncian nuevas fechas

Foto: Catalina Olaya-COLPRENSA

Luego de anunciar su regreso a Bogotá con tres fechas en el Movistar Arena, Morat realizará otros tres conciertos en la capital colombiana luego de que todas las entradas se agotaran en tiempo récord.

La noticia se da apenas tres días después de abrir la venta de boletas para su gira Ya Es Mañana World Tour. Las fechas adicionales serán los días 21, 22 y 23 de agosto, totalizando seis noches consecutivas que prometen una celebración épica con una puesta en escena renovada, narrativa emocional y cometas volando alto como guiño a su raíz capitalina.

Este 2026 augura ser un año excepcional para la banda bogotana, que se presentará en el Festival Coachella y que además tendrá nueve fechas en España en el Movistar Arena de Madrid, el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Roig Arena de Valencia.