En el mundo de la música son varios los artistas colombianos que han sacado la cara por el país ante todo el mundo y Juanes es uno de los que más suenan, tanto a nivel nacional como internacional.

Con canciones como ‘Es por ti’, ‘Nada valgo sin tu amor’, ‘A Dios le pedio’ y ‘La camisa negra’, Juanes se ha convertido en uno de los cantantes más reconocidos, por lo que ha despertado un interés genuino de sus fanáticos.

Juanes, el cantante colombiano, abrió su corazón y habló de su vida. | Foto: Captura de YouTube Javiera Quiroga / Más Que Titulares

Estas personas no solamente se interesan por la vida musical y artística del cantante, sino también por su vida personal, en donde es esposo de Karen Martínez, y padre de sus tres hijos: Luna, Paloma y Dante.

Juanes habló de su vida personal y reveló el problema que tuvo

En los últimos días, el famoso cantante estuvo como invitado en el pódcast de la periodista chilena Javiera Quiroga y allí, el colombiano abrió su corazón para hablar de temas muy íntimos y personales.

Si bien habló de muchos temas, como su hermana, quien permaneció en coma por 27 años, Juanes también contó la relación que tuvo con el alcohol, la cual se convirtió en una adicción cuando estaba pisando los 40 años.

“Toda mi vida fui súper juicioso, no tomé ni fumé, nunca hasta los 38 años caí ahí por la fama, por presión, por el trabajo, yo no sabía que lo que estaba haciendo era eso. Pensaba que yo tomaba porque me encantaba tomar, porque me hacía sentir bien, me desinhibía, me costaba socializar, entonces me tomaba un trago y era mucho más divertido, más entrador para hablarle al público”, confesó Juanes en primer lugar.

Para el cantante esto era algo maravilloso, pero luego cayó en cuenta que lo que estaba haciendo era solamente algo que le ayudaba a evadir su día a día.

“Yo no me daba cuenta que lo que estaba era tratando de llenar un vacío, de huir de la realidad, pero eso me fue tomando ventaja”, añadió.

En medio de la conversación, el gran intérprete paisa contó cómo su adicción fue aumentando. “Fue poco a poco hasta que terminé tomando todos los días. Todos los días me tomaba un whisky o dos, después tres, después una copa de vino, después tres, después una botella de vino todos los días... era una cosa que no podía parar, empecé a perder el control de mí, empecé a sentirme demasiado mal”, añadió.

Juanes habló de una adicción que vivió. | Foto: Getty Images

De igual forma, Juanes respondió con total franqueza a la periodista al momento de revelar cómo fue que logró salir de ese momento tan denso que consumía su vida.

“Yo creo (que hubo) muchas razones, yo diría mis hijos y el ejemplo que les quería dar a ellos. No quería que me vieran así, y no pienses que me emborrachaba o que era violento, no, nunca fui violento ni nada”, dijo.

Juanes confesó que el trago llegó a afectar sus emociones “Me generaba angustia horrible”, dijo, y por último, dejó claro cómo enfrenta el alcohol hoy en día.