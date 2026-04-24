Fonseca y Juanes, una amistad más allá de la música

Fonseca lanzó Antes que el tiempo se vaya, su nueva canción en colaboración con su amigo Juanes, y el abrebocas de su nuevo álbum en el que participan artistas de talla mundial como Rubén Blades.

La amistad entre el bogotano y el paisa va mucho más allá de su profesión. A estos dos amigos los une la solidaridad y han realizado conciertos sin ánimo de lucro apoyando iniciativas filantrópicas.

La primera vez que Fonseca cantó junto al intérprete de “la camisa negra” fue en el 2008 cuando se presentaron en el Concierto por la Libertad. El evento se realizó en Leticia, en la frontera entre Colombia y Brasil. Asistieron más de 10.000 personas, además de los expresidentes Álvaro Uribe, Lula Da Silva y Alan García. Fue una declaración de paz por la libertad de los secuestrados por las FARC.

Su amor por Colombia hizo que sus caminos volvieran a coincidir en 2012, cuando Juanes, en la campaña “Soñar es un derecho”, apoyada por su fundación Mi Sangre, realizó un concierto benéfico en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Fonseca fue uno de los invitados y juntos cantaron buscando generar conciencia sobre la reclusión de menores por parte de grupos ilegales.

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En 2016 Fonseca lanzó su quinto álbum de estudio titulado “Conexión”, con este trabajo discográfico ganó un Grammy Latino en la categoría Mejor Canción Tropical con “Vine a Buscarte” y contó con la participación de artistas de primer nivel como Víctor Manuel, también significó la primera colaboración oficial entre el bogotano y el paisa con el tema “Y tú”. En esta canción Juanes quiso agregar un sólo de guitarra como muestra de afecto.

En una entrevista realizada por la Revista People en Español, Fonseca aseguró que estaba muy agradecido con su compatriota por este gesto y declaró que su amistad era muy fuerte, tanto así, que sus hijos y esposas tenían una relación sólida e incluso han pasado vacaciones juntos.

Tres años después, en 2019 y en medio de la pandemia del COVID-19, estos amigos pasaron a ser socios con la marca de ropa Agybo, un nombre que nace de las iniciales de las palabras amor, gratitud y buena onda. Con esta propuesta le apostaron a usar diferentes tipos de materialidades e incluso presentaron el sello de ropa en el desfile número 35 y 36 de Colombiamoda. La marca sigue activa y tiene un almacén en la exclusiva Zona T de Bogotá.

En el 2020, en medio de la cuarentena por la pandemia, los dos cantantes decidieron realizar dos memorables presentaciones virtuales en homenaje a las madres y otra a los padres en sus días conmemorativos. Este gesto fue muy comentado en su momento, debido a que fue otra forma de acercarse a sus seguidores y generar esperanza en medio de tanta incertidumbre.

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Tres años después Fonseca tuvo la oportunidad de trabajar con su ídolo, el dominicano Juan Luis Guerra, con el tema “Si tú me quieres”. Cuando le contó a Juanes sobre este proyecto que siempre había soñado, no dudó en apoyarlo con la producción de la canción. “Juanes ha sido mi hermano de la vida y de la música”, declaró Fonseca al referirse a este momento. Ese mismo año estos dos amigos compartieron escenario como parte de la gira conmemorativa por los 20 años de carrera artística de Fonseca. En el 2024 Juanes devolvió el gesto invitando al bogotano a la tarima para darle al público una gran presentación.

Diez años después de su primera colaboración oficial se estrenó “Antes que el tiempo se vaya”, una canción que hizo con Juanes y que le da el nombre al álbum homónimo. Esta canción tiene el característico ritmo fusión caribe y andino de Fonseca, con la particularidad rockera que le imprimió Juanes con su guitarra eléctrica.

Sin duda, la amistad entre estos dos artistas es muy especial, ambos se caracterizan por su filantropía, gran talento y profesionalismo. Además han demostrado lo fuerte que es su vínculo.