Kate Moss y Lucian Freud: una relación egoísta que llega a la gran pantalla

Dirigida por James Lucas, el guionista y director británico-neozelandés ganador del Premio Óscar, ‘Moss & Freud’ explora la tan inesperada y gloriosa relación que surgió a inicios del 2000 entre Kate Moss, la supermodelo británica famosa por sus campañas con Calvin Klein, y el pintor y grabador de origen alemán, Lucian Freud, hijo del psicoanalista Sigmund Freud.

Ella tenía 28 años y él, 80. La prensa habló de rumores de una posible relación amorosa. Pero la realidad era otra.

Fue en su estudio de Holland Park, en Londres, donde Moss, embarazada de su hija Lila, posó desnuda para un retrato que tiempo después se subastó por 3,5 millones de libras esterlinas (4 millones de euros) en Christie’s, la legendaria casa de subastas originaria de Inglaterra.

Estrenada primero en el BFI London Film Festival en octubre de 2025, la cinta llegó finalmente a la pantalla grande de las salas de Reino Unido e Irlanda. Ellie Bamber y Derek Jacobi dan vida a los personajes principales.

En su acostumbrada crítica en The Guardian, Peter Bradshaw dice que la película “da a entender que Freud logró que Moss madurara y se alejara de las fiestas superficiales y las drogas. Bueno… tal vez. La película acierta más al insinuar el egoísmo de ambos”, aseguró.

"Naked Portrait 2002", la pintura en la que Lucian Freud retrató desnuda a Kate Moss. Foto: Getty Images

La participación y el aval de Moss fue otra de las grandes sorpresas. La leyenda dice que fueron muchos los documentalistas y cineastas interesados en llevar la historia a la gran pantalla. Pero la supermodelo, en cada ocasión, los rechazaba fulminantemente. Pasó el tiempo y Lucas le envió una carta por correspondencia que terminó por convencerla de sumarse al proyecto. Y finalmente lo hizo como productora ejecutiva.

En entrevista con la BBC, Lucas reveló algunos pormenores de la carta. Allí, el británico le confesaba las razones por las que su desnudo, además del revuelo que causó en el mundo artístico, funcionó también “como un punto de inflexión” en la vida de la supermodelo.

Entonces la vida de Moss transcurría más en las vallas, las pasarelas y las fiestas. Un espíritu rebelde al que cada paparazzi se rendía y que, sin embargo, a Moss la carcomía por dentro.

Mucho tiempo después confesó en Desert Island Discs, un programa de BBC Radio, la ansiedad y temor que le generaban, por ejemplo, los desnudos que hacía para Calvin Klein o la presión que ejercían para mantener su delgadez. “La ansiedad se manifestaba como náuseas y no podía levantarme de la cama. Creo que se aprovecharon de mi vulnerabilidad porque yo era joven e inocente”, mencionó entonces.