Bogotá Fashion Week 2027: todo sobre la convocatoria para diseñadores y marcas colombianas

La industria de la moda colombiana ya comenzó la cuenta regresiva hacia uno de sus encuentros más importantes. La Cámara de Comercio de Bogotá anunció la apertura oficial de la convocatoria para participar en Bogotá Fashion Week 2027, una edición especial que marcará el décimo aniversario de la plataforma de desarrollo empresarial y comercial que, durante casi una década, ha impulsado la internacionalización de decenas de marcas nacionales.

El evento se realizará en mayo de 2027 en Ágora Bogotá, Centro de Convenciones, escenario que en los últimos años se ha consolidado como el principal punto de encuentro entre diseñadores, empresarios, compradores internacionales, medios especializados y actores estratégicos de la industria de la moda en América Latina.

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Pasarela de Alejandro Crocker en Bogotá Fashion Week 2026, Colección Transparencia. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Más que un desfile, Bogotá Fashion Week se ha convertido en una plataforma de negocios que busca fortalecer la competitividad de las empresas colombianas del sector. Por ello, la convocatoria no está dirigida únicamente a diseñadores consolidados, sino también a marcas independientes que cuenten con una propuesta comercial clara, visión de crecimiento y vocación exportadora.

Para esta décima edición, la organización proyecta seleccionar entre 130 y 140 marcas colombianas, pertenecientes a categorías como ready to wear, resortwear, swimwear, streetwear, accesorios, artículos de cuero, joyería y ropa interior.

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La participación será gratuita, una de las características que ha distinguido a la iniciativa desde su creación. Sin embargo, el proceso de selección es altamente competitivo. La información consignada por cada empresa en el formulario de inscripción será evaluada por un comité especializado y servirá como base para el acompañamiento que recibirán las marcas elegidas durante los ocho meses del programa.

Pasarela de Alejandro Crocker en Bogotá Fashion Week 2026, Colección Transparencia. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Uno de los mayores atractivos de Bogotá Fashion Week continúa siendo el Fashion Lab, un proceso de consultoría especializada que se desarrollará entre septiembre de 2026 y junio de 2027. Durante ese periodo, las empresas recibirán asesoría personalizada en áreas fundamentales para el crecimiento de una marca de moda, entre ellas, desarrollo de producto, estrategia de comunicación, posicionamiento y comercio internacional.

A este acompañamiento se suma el ‘Programa de Inteligencia de Negocios’, una herramienta diseñada para conectar a cada marca con compradores internacionales cuyo perfil comercial coincida con su oferta. Este sistema de emparejamiento ha sido uno de los factores que explican el crecimiento sostenido de los negocios generados durante las últimas ediciones.

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Las empresas seleccionadas también participarán en la ‘Rueda de Negocios Wholesale’, considerada el corazón comercial del evento, donde sostendrán reuniones con compradores nacionales e internacionales interesados en incorporar diseño colombiano a sus portafolios.

Pasarela Lyenzo Bogotá Fashion Week 2026. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros Polanco, aseguró que la entidad mantiene su compromiso de consolidar a Bogotá como uno de los principales centros de negocios de la moda en América Latina.

Según explicó, la estrategia busca fortalecer la competitividad de las empresas colombianas mediante escenarios que favorezcan su crecimiento comercial y su posicionamiento tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Ovidio Claros en la Cámara de Comercio de Bogotá Foto: Foto Juan Carlos Sieniera/Semana

En la misma línea, Rebeca Herrera Feldsberg, directora de Bogotá Fashion Week, afirmó que llegar a la décima edición representa un hito para el ecosistema creativo colombiano. A su juicio, el programa ha demostrado que el diseño nacional tiene la capacidad de competir en los mercados más exigentes y que el fortalecimiento empresarial es tan importante como la creatividad para lograr procesos exitosos de internacionalización.

La apertura de la convocatoria llega después de una edición histórica. En mayo de 2026, Bogotá Fashion Week registró las mejores cifras desde su creación y confirmó el crecimiento sostenido de la plataforma como motor económico para la industria de la moda.

Durante tres días, 31.500 personas asistieron a Ágora Bogotá para conocer las propuestas de 145 marcas colombianas, consolidando un récord de participación tanto de público como de empresas expositoras.

Pasarela Francesca Miranda Bogotá Fashion Week 2026 Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

El componente comercial también alcanzó resultados sin precedentes. La organización facilitó más de 1.100 citas de negocios entre diseñadores y compradores provenientes de 25 países, incluyendo mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Grecia y Portugal.

Como resultado de esos encuentros se generaron expectativas de negocio por 4.5 millones de dólares a corto plazo con compradores internacionales y 10.1 millones de dólares proyectados a mediano y largo plazo, además de 1.6 millones de dólares con compradores nacionales. En total, las expectativas comerciales alcanzaron 11.7 millones de dólares, una cifra que confirma el impacto económico del evento.

La presencia de compradores de compañías internacionales como Moda Operandi, Selfridges, Target, Ounass, Liverpool, Tuckernuck y TSUM evidenció el creciente interés del mercado global por el diseño colombiano, particularmente por las propuestas de autor que combinan innovación, sostenibilidad y manufactura de alta calidad.

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Pasarela Francesca Miranda Bogotá Fashion Week 2026 Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

El alcance de Bogotá Fashion Week no se limita a los negocios. En 2026 también se realizaron 24 conversaciones con más de 84 panelistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas relacionados con lujo, sostenibilidad, innovación, construcción de marca y transformación digital del retail.

El evento fortaleció además su relación con la academia mediante alianzas con 17 universidades, beneficiando a más de mil estudiantes interesados en conocer de primera mano el funcionamiento de la industria y las oportunidades profesionales que ofrece el sector.

Las pasarelas también marcaron un récord. La edición de 2026 presentó 27 desfiles en los que participaron 44 marcas y 562 modelos, convirtiéndose en la programación más ambiciosa en la historia de Bogotá Fashion Week.