Alejandro Crocker sorprende en Bogotá Fashion Week 2026 con ‘Transparencia’, una colección pionera de moda sostenible

En una industria acostumbrada a la velocidad, a la repetición de tendencias y a las grandes cadenas de producción, Alejandro Crocker ha construido una voz propia desde otro lugar: el de la transformación. El diseñador venezolano, reconocido por su trabajo alrededor del upcycling, la intervención textil y el trabajo comunitario, regresa a Bogotá Fashion Week 2026 con Transparencia, una colección que no solo representa una nueva etapa en su carrera, sino también un punto de inflexión para la moda latinoamericana.

La propuesta presentada este 13 de mayo en el calendario oficial del evento y nace de una pregunta aparentemente simple, pero profundamente disruptiva: ¿es posible crear una colección nueva sin producir materia prima nueva? La respuesta de Crocker fue construir una colección a partir de prendas ya existentes, desmontadas y reinterpretadas desde la remanufactura.

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El resultado es una edición limitada de aproximadamente 1.500 piezas desarrolladas a partir de cerca de 1.600 prendas de denim provenientes de colecciones pasadas. Pero más allá de las cifras, Transparencia se sostiene sobre una idea mucho más ambiciosa: replantear la relación entre lujo, sostenibilidad y producción masiva.

En el marco del Bogotá Fashion Week 2026, GEF presenta Transparencia, su colaboración con el diseñador Alejandro Crocker. Una colección pionera en Colombia y Latinoamérica. Foto: GEF

La moda como acto colectivo

La colección está compuesta por nueve referencias, entre ellas pantalones, bermudas, faldas, chaquetas y bolsos y cerca de 35 looks de pasarela que exploran el denim en múltiples tonalidades de azul. Las piezas exhiben costuras visibles, cortes irregulares y ensamblajes que deliberadamente dejan ver la huella del proceso. Nada busca ocultarse.

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El corazón de Alejandro Crocker radica en la reutilización y el reciclaje. La marca utiliza exclusivamente ropa de segunda mano, uniformes antiguos de la policía y dotaciones de trabajo como materias primas para sus creaciones. Foto: EMILIJA @quedatestudio

“Precisamente por eso la colección se llama Transparencia, porque cada prenda se deja ver con todos los detalles que su elaboración implicó”, explica Crocker en conversación con SEMANA. Y agrega una reflexión que atraviesa toda la propuesta: “Transformar una prenda es conversar con su memoria, dejar que sus hilos cuenten otra historia y permitir que resurja con voz propia”.

La colección también encuentra inspiración en el rock latinoamericano de los años noventa. Frases como “Aquí se habla español”, pintadas a mano sobre algunas piezas, funcionan como una reivindicación cultural y creativa desde América Latina. Para Crocker, esa referencia conecta con un momento histórico en el que la región comenzó a reconocerse desde su propia identidad cultural y estética.

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“Desde Colombia, desde Medellín y Bogotá, estamos logrando un hito en el mundo de la moda que hasta ahora nadie ha hecho”, afirmó el diseñador. “Quisiera que la gente se tomara este gran logro como suyo, porque es un logro del país”.

Catalina Ochoa gerente de mercadeo de Crystal Foto: Crystal

Pero Transparencia no solo habla desde el diseño. También lo hace desde la construcción colectiva. Ante la imposibilidad de industrializar completamente el proceso de remanufactura, Crocker trabajó junto a GEF y comunidades de mujeres cabeza de familia y talleres satélite que desmontaron y reconstruyeron manualmente cada pieza.

“El primer ejercicio fue buscar grandes talleres con tecnología avanzada, pero todos se bajaron del bus porque decían que era imposible hacer esto en cadena desde la remanufactura”, contó Crocker. “Entonces tomamos la decisión de volver a las comunidades con las que yo trabajo hace años. Terminó siendo un trabajo donde todos compartíamos el material y entendíamos que no podíamos desperdiciar nada”.

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En el marco del Bogotá Fashion Week 2026, GEF presenta Transparencia, su colaboración con el diseñador Alejandro Crocker. Una colección pionera en Colombia y Latinoamérica. Foto: GEF

Un precedente para la moda latinoamericana

Uno de los aspectos más relevantes de Transparencia es la incorporación del llamado Pasaporte Digital, una herramienta que permitirá a los consumidores escanear un código QR en las etiquetas para conocer la trazabilidad completa de cada prenda: origen, transformación, impacto ambiental y recorrido de producción.

El corazón de Alejandro Crocker radica en la reutilización y el reciclaje. La marca utiliza exclusivamente ropa de segunda mano, uniformes antiguos de la policía y dotaciones de trabajo como materias primas para sus creaciones. Foto: EMILIJA @quedatestudio

“Imagina al consumidor viendo por una ventana con un vidrio muy limpio todo lo que pasa detrás para que, cuando compre la prenda, entienda cómo funciona esta gran fábrica de sueños que es la moda”, afirma Crocker.

Aunque este tipo de mecanismos ya empieza a discutirse en Europa como parte de futuras regulaciones ambientales, en Latinoamérica todavía es una práctica incipiente. La colección de Crocker se convierte así en una de las primeras propuestas regionales en integrar este nivel de seguimiento textil.

Catalina Ochoa, gerente de mercadeo de Crystal, asegura que el proyecto nació desde la necesidad de cuestionar el modelo tradicional de producción. “Sin duda, uno de los mensajes que queremos dejar con esta colaboración es que salirnos de la caja y ser disruptivos en las formas de hacer las cosas también puede ser un camino para la industria de la moda, especialmente si tiene un componente alto de sostenibilidad”.

En el marco del Bogotá Fashion Week 2026, GEF presenta Transparencia, su colaboración con el diseñador Alejandro Crocker. Una colección pionera en Colombia y Latinoamérica. Foto: GEF

Más allá de la colaboración empresarial, lo que termina imponiéndose en Transparencia es la mirada autoral de Crocker: una moda emocional, profundamente humana y construida desde la memoria de las prendas. La colección no busca romantizar la sostenibilidad ni convertirla en una tendencia pasajera. Busca demostrar que otra forma de producir sí es posible.

Y en un momento en el que la moda latinoamericana intenta consolidar una identidad propia frente a los grandes mercados internacionales, propuestas como esta parecen abrir una conversación urgente: la de crear desde lo que ya existe, sin renunciar a la belleza, a la narrativa ni a la ambición estética.

La colección también dialoga con la cultura latinoamericana desde la música. El diseñador tomó como referencia el rock en español de los años noventa, un movimiento que, según explica, representó una reafirmación cultural para toda una generación.

En el marco del Bogotá Fashion Week 2026, GEF presenta Transparencia, su colaboración con el diseñador Alejandro Crocker. Una colección pionera en Colombia y Latinoamérica. Foto: GEF

“Retomamos ese orgullo de decir ‘Aquí se habla español’. Ese movimiento despertó a la juventud y nos hizo entender que no teníamos que mirar únicamente hacia afuera. Desde Colombia estamos logrando un hito en el mundo de la moda y queríamos gritarlo con orgullo”, señala.

Pero detrás de la estética hay también una dimensión profundamente humana. Cuando el proyecto comenzó a tomar forma, el equipo entendió rápidamente que industrializar completamente el proceso sería imposible.

La solución apareció en los espacios donde el diseñador ya había trabajado antes: comunidades de mujeres cabeza de familia, talleres satélite y procesos artesanales capaces de asumir un trabajo manual mucho más detallado.

En el marco del Bogotá Fashion Week 2026, GEF presenta Transparencia, su colaboración con el diseñador Alejandro Crocker. Una colección pionera en Colombia y Latinoamérica. Foto: GEF

“Terminó siendo un trabajo absolutamente comunitario”, explica. “La mujer migrante venezolana que estaba haciendo bolsos necesitaba unas pretinas que otra necesitaba para una chaqueta. Todo se compartía. Todos entendimos que aquí no podíamos desperdiciar nada”.

En total, 22 personas participaron directamente en la elaboración de las prendas. Cada pieza fue desmontada, clasificada y reconstruida manualmente. El reto era enorme: convertir un sistema pensado para piezas únicas en una colección limitada.

Ochoa por su parte asegura que uno de los mayores desafíos fue precisamente encontrar la manera de conectar el universo creativo de Crocker con una estructura de producción masiva. “Cuando propusimos la colaboración, la pregunta interna era: ‘¿Cómo vamos a hacer esto?’. Nosotros venimos de producir miles de unidades de una misma referencia y Alejandro trabaja desde piezas únicas”, explica. “Pero todo el mundo se puso al servicio del proyecto. Nunca hubo un ‘no se puede’. Siempre fue: ‘¿Cómo lo resolvemos?’”.

“Aquí decidimos ir más allá e integrar nuestro primer Pasaporte Digital porque esta colección refleja una mentalidad distinta frente a la sostenibilidad”, explica Ochoa. “Queríamos que las personas entendieran el ciclo de vida de las prendas y fortalecieran su relación de confianza con lo que están comprando”.

El proceso de seguimiento fue exhaustivo. Según Crocker, el proyecto contó con acompañamiento de la Cooperación Alemana GIZ y expertos internacionales encargados de medir el impacto de cada etapa.

“Se pesaba la prenda cuando llegaba, cuando se cortaba y cuando quedaba lista. Se medía el consumo de agua, la energía, absolutamente todo”, cuenta. “Llegamos al punto de medir hasta el agua de las planchas”.

La rigurosidad del proceso llevó incluso a cuestionar las dinámicas tradicionales de producción dentro de la industria local. “Yo les decía a veces: ‘estamos en Colombia, trabajando con mujeres cabeza de familia’. Pero el objetivo era acercarnos lo más posible a un estándar internacional que permitiera demostrar que sí se puede hacer moda masiva desde otro lugar”, agrega el diseñador.

En el marco del Bogotá Fashion Week 2026, GEF presenta Transparencia, su colaboración con el diseñador Alejandro Crocker. Una colección pionera en Colombia y Latinoamérica. Foto: GEF

Para Catalina Ochoa, el proyecto también representa un cambio de mentalidad dentro de la industria. “¿Es posible crear algo nuevo sin comprar nada? Esa fue la pregunta que dio origen a todo esto”, dice. “Y sí, descubrimos que sí es posible”.

En el marco del Bogotá Fashion Week 2026, GEF presenta Transparencia, su colaboración con el diseñador Alejandro Crocker. Una colección pionera en Colombia y Latinoamérica. Foto: GEF

En medio de una conversación global sobre sostenibilidad y sobreproducción, Transparencia aparece como una propuesta que no intenta ofrecer respuestas absolutas, pero sí abrir nuevas preguntas. ¿Qué pasaría si la moda latinoamericana dejara de mirar únicamente hacia los modelos europeos y comenzara a construir sus propios sistemas? ¿Qué ocurre cuando la innovación nace desde la comunidad y no únicamente desde la tecnología?

Alejandro Crocker parece tener clara su respuesta. Y la presenta no solo como diseñador, sino como alguien convencido de que la moda todavía puede ser un espacio de transformación cultural. “Si hoy estamos sentados hablando de esto”, concluye, “es porque hubo mucha gente creyendo que sí se podía”.