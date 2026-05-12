En memoria de Luz Mary Sánchez

El país y el arte lamentan el fallecimiento de la reconocida artista plástica Luz Mary Sánchez Holguín, quien murió el pasado 4 de mayo. Su obra estuvo dedicada a la contemplación, la paz y la conexión con lo esencial.

Señalan quienes la conocían que Sánchez Holguín convirtió sus pinturas en una forma de habitar e iluminar la vida, entendiendo su obra como un proceso íntimo de exploración, sensibilidad y búsqueda de sentido frente a la condición humana.

Su trabajo, calificado como profundamente espiritual y sereno, planteaba la conexión con lo esencial y a reconocer “esa luz” interior que, como ella misma escribió, guía incluso en los momentos más difíciles.

Sus hijos, Mercedes Cevallos y Manuel Cevallos, honran hoy la memoria de su familiar y artista que invitaba a la reflexión en los momentos más difíciles, a quien recuerdan como una madre y abuela amorosa.