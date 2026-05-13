Equipos clasificados a las semifinales de la Liga BetPlay: conozca los vibrantes cruces

Este miércoles, 13 de mayo de 2026, se terminó de jugar la vuelta de los cuartos de final en la Liga BetPlay 2026-l. Dos partidos tuvieron ruedo, más los dos del pasado martes, 12 de mayo, por lo que ya se conocen a los semifinalistas.

Resultados de los cuartos de final vuelta en Liga BetPlay

12 de mayo: Atlético Nacional 7 - 1 Internacional de Bogotá (global 9-2 a favor de Nacional)

12 de mayo: Santa Fe 4 - 0 América de Cali (global 5-1 a favor de Santa Fe)

13 de mayo: Deportivo Pasto 0 - 2 Deportes Tolima (global 3-0 a favor de Tolima)

13 de mayo: Junior 2 - 1 Once Caldas (global 3-1 a favor de Junior)

Histórica goleada de Atlético Nacional liquida a Inter de Bogotá

Equipos clasificados a las semifinales de la Liga BetPlay

Atlético Nacional

Independiente Santa Fe

Deportes Tolima

Junior de Barranquilla

Así serán los cruces de semifinales en Liga BetPlay

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla

Santa Fe vapuleó al América y Rodallega destiló magia

Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Un duelo ya conocido en los últimos años y que, de hecho, ha sido varias veces final en el FPC. Atlético Nacional va con todo por la estrella de mitad de año, pues no pelea nada más que el torneo local, mientras Tolima quiere sacudirse de la mala racha en finales, tomando en cuenta aún el subcampeonato del semestre anterior.

La última vez que Nacional fue campeón de liga fue en el clausura 2024, cuando justamente venció en la final al Deportes Tolima. Por su parte, el vinotinto y oro levantó su último trofeo liguero en el apertura 2021, tras arrebatarle la estrella a Millonarios en Bogotá.

Nacional vs. Tolima en las semifinales de la Liga BetPlay 2026-l. Foto: Colprensa.

Santa Fe vs. Junior de Barranquilla

Los dos campeones del 2025 se vuelven a ver las caras en una fase decisiva, tal cual como en la Superliga de este 2026 que quedó en manos del cardenal.

Santa Fe vs. Junior en las semifinales de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

La última vez que Santa Fe fue campeón de liga data del apertura 2025, cuando le ganó la final al Medellín con el mítico gol de Hugo Rodallega.

En contraste, Junior de Barranquilla figura como el vigente campeón de Colombia, pues se coronó en el clausura del 2025 cuando le ganó la final al Deportes Tolima con una goleada histórica.