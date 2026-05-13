Deportes Tolima eliminó al Pasto y tendrá duro rival en semifinales de Liga BetPlay

Deportes Tolima fulminó la esperanza del Deportivo Pasto. Este miércoles, 13 de mayo de 2026, los pijaos vencieron por 2-0 al cuadro volcánico, en el estadio Departamental Libertad. En total, fue un global de 3-0 para el equipo que dirige Lucas González, tras el triunfo 1-0 en la ida en Ibagué.

El primer gol del partido, este miércoles, lo hizo Jersson González. Al minuto 30 del primer tiempo, le dio calma total al Deportes Tolima, que, aunque siguió intentando, comenzó a enfocarse en mantener el resultado.

¡JERSSON GONZÁLEZ ABRE EL MARCADOR PARA TOLIMA ANTE PASTO! El 'Pijao' anota el 1-0 y pone el 2-0 parcial en el global. 🐷⚽🔥



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Al final del partido, en el 90+3′, Tatay Torres decidió todo y generó angustia en los hinchas del Pasto, que vieron cómo se desvanecía una de sus mejores campañas en los últimos años.

¡TOLIMA A SEMIFINALES! Golazo de Juan Pablo 'Tatay' Torres para poner el 2-0 de Tolima ante Pasto. ⚽🐷



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Aunque Deportivo Pasto quiso aprovechar su localía y trató de hacerle daño al vinotinto y oro de Ibagué, no encontró los caminos efectivos y además se vio condicionado con la expulsión de su goleador y figura, Andrey Estupiñán (57′).

Deportes Tolima ya está pensando en las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I y está demostrando cómo competir en dos torneos al mismo tiempo: la Copa Libertadores y el torneo local. Su entrenador, Lucas González, recibe muchos aplausos. El semestre pasado, tuvo que enfrentar el subcampeonato contra Junior de Barranquilla.

Junior vs. Once Caldas: Inteligencia Artificial vaticina quién ganará y con qué marcador

Deportes Tolima jugará contra Atlético Nacional en las semifinales de la Liga BetPlay

Hay completa expectativa, pues en semifinales, Deportes Tolima enfrentará al Atlético Nacional. Los verdolagas llegan con el ánimo por todo lo alto, eliminando en cuartos de final a Internacional de Bogotá con un contundente global de 9-2 a favor.

Es una oportunidad histórica para ambos. Tolima busca la estrella que se le escapó en diciembre de 2025 ante Junior, mientras Atlético Nacional espera obtener el campeonato liguero, ya que a nivel internacional no compite por nada.

La gran final de esta Liga BetPlay 2026-I enfrentará al ganador de Nacional vs. Tolima contra el vencedor entre Santa Fe y Junior/Once Caldas. La llave entre tiburones y blancos quedará definida este mismo miércoles.