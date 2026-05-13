Multitudinaria despedida de la Selección Irán en Teherán que sorprende al mundo: “Tiempos de guerra”

Irán celebró en Teherán una ceremonia de despedida para su selección de fútbol, que disputará el Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, en un contexto de guerra en el Medio Oriente y superando las dudas que se tenían por una supuesta renuncia o expulsión, que nunca sucedió.

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Los jugadores, vestidos con ropa deportiva roja y negra, se presentaron en un escenario ubicado en la céntrica plaza Enghelab, donde una multitud los elogió a una sola voz, según videos difundidos por la televisión estatal. El seleccionador Amir Ghalenoei y el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, también participaron en el acto.

“Los jugadores de la selección nacional en el Mundial representarán al pueblo, a los combatientes del país, al líder (el líder supremo Mojtaba Jamenei) y al país”, dijo Taj en un discurso.

“Nuestra selección nacional es la selección de fútbol de tiempos de guerra”, afirmó Taj y agregó que el equipo será un “pilar de autoridad y resistencia”.

Jugadores de Irán en multitudinaria despedida. Foto: Anadolu via Getty Images

La gente en la ceremonia ondeaba banderas y entonaba cánticos y consignas. Algunos asistentes sostenían pancartas y fotos del difunto líder supremo Alí Jamenei, asesinado durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, que desencadenaron la guerra en Medio Oriente.

Multitudinaria despedida de Irán en Teherán

“Por la sangre de los mártires, canten el himno nacional con firmeza y sin vacilar”, decía una pancarta.

Multitudinaria despedida de la Selección Irán en Teherán. Foto: Anadolu via Getty Images

Irán, que tendrá su base en Tucson, Arizona, durante el Mundial 2026, se enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en el Grupo G, con todos los partidos en la Costa Oeste de Estados Unidos.

VÍDEO | Los iraníes despiden a su selección rumbo al #Mundial2026 entre cánticos de “Irán, Irán”. pic.twitter.com/cbSx4hnQaX — EFE Deportes (@EFEdeportes) May 13, 2026

La selección iraní iniciará su participación frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio y luego se enfrentará a Bélgica el 21 de junio, también en Los Ángeles, y a Egipto el 27 de junio en Seattle.

Infantino dice que todo “va bien”

“Estamos listos”, aseguró el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, en un vídeo publicado por la FIFA, a menos de un mes del arranque del Mundial de Norteamérica 2026 (11 de junio - 19 de julio).

“Los preparativos van muy bien, la expectación va en aumento. Llevamos varios años esperando ese saque inicial (el 11 de junio en el Estadio Azteca, de Ciudad de México) que llegará pronto, y ya es hora de que esto empiece. Estamos listos para abrir nuestras puertas y recibir al mundo”, señaló Infantino.