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Tabla de posiciones en Premier League, de infarto: Manchester City se puso al día y presiona al Arsenal

Crystal Palace, de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, no hizo frente a los celestes en Etihad Stadium. Restan unas cuantas fechas para definir al campeón.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

13 de mayo de 2026 a las 3:58 p. m.
Manchester City y Arsenal siguen en la lucha por el título de Premier League
Manchester City y Arsenal siguen en la lucha por el título de Premier League Foto: Getty Images

Manchester City sigue confiado de que podrá arrebatarle al Arsenal el primer lugar en la Premier League.

Este miércoles, 13 de mayo, se puso al día en el calendario del torneo al enfrentar al Crystal Palace de los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz. Los nacionales junto a su club no lograron frenar la máquina que es el equipo de Pep Guardiola, el cual los venció por 3-0.

Trofeo que ganará el campeón de la Premier League
Trofeo que ganará el campeón de la Premier League Foto: Getty Images

Con dicho triunfo de los ciudadanos tanto Arsenal como City igualaron la cantidad de partidos jugados, un total de 36. En la tabla de posiciones a falta de dos jornadas, los gunners aventajan a sus persecutores por dos puntos, nada más.

Tan poca diferencia hace que la definición en los próximos días sea de infarto. La próximo jornada de la liga inglesa se llevará a cabo para los dos en disputa entre lunes (Arsenal vs. Burnley) y martes (Manchester City vs. Bournemouth).

Calendario de Arsenal y City

Al Arsenal le restan dos partidos, al igual que a Manchester City en Premier League.

Durante el fin de semana no se podrá jugar la fecha, debido a que está programada la final de la FA Cup a la que está clasificada el cuadro de Guardiola. Estos jugarán por dicho título el sábado 16 vs. Chelsea, desde las 9:00 a.m. (hora Colombia).

Erling Haaland, del Manchester City, anota el segundo gol de su equipo durante el partido de la Premier League entre el Manchester City y el Arsenal en el Etihad Stadium el 19 de abril de 2026 en Manchester, Inglaterra.
Arsenal y Manchester City. Su lucha por el título de Premier League sigue viva Foto: Getty Images

Por esa final en Inglaterra es que solo hasta dentro de ocho días a partir de la fecha se podría jugar la fecha 37 y para el fin de semana del domingo 24 de mayo, la decisiva jornada 38.

Calendario de partidos de los dos clubes que pelean por el título de Premier League:

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Arsenal

  • vs. Burnley (local) / Lunes 18 de mayo
  • vs. Crystal Palace (visitante) / Domingo 24 de mayo

Manchester City

  • vs. Bournemouth (visitante) / Martes 19 de mayo
  • vs. Aston Villa (local) / Domingo 24 de mayo

Goleada para seguir en la lucha

El club de Erling Haaland habría perdido prácticamente todas sus esperanzas si empataba o perdía frente a los Eagles de Oliver Glasner, decimoquintos.

Pero la victoria lograda este miércoles en casa permite al Manchester City (2º, 77 puntos) mantenerse a rueda del Arsenal (1º, 79 puntos) antes de sus dos últimos partidos, que se disputarán la semana que viene.

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A los Citizens les espera una dura tarea contra el Bournemouth, sexto y en busca de una plaza en competición europea, y luego frente al actual quinto, el Aston Villa.

El calendario del Arsenal parece mucho más asequible, con la visita del Burnley, penúltimo y ya descendido, y un corto desplazamiento a casa del Crystal Palace, cuya atención probablemente estará puesta en su final de la Conference League, prevista tres días después contra el Rayo Vallecano.

*Con información de AFP.