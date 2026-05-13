El Xpeng G9: la tecnología que rompe todo esquema y brinda una alternativa innovadora para manejar

La presencia de marcas de automóviles provenientes de China es cada vez más notable en Colombia, tras el reciente anuncio de la llegada de Xpeng. La empresa de vehículos eléctricos inteligentes llega al país trayendo dos modelos SUV que buscan competir contra las demás compañías de carros que se están posicionando en la nación.

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Las referencias que trae Xpeng al mercado colombiano son los vehículos G6 y G9, que se destacan principalmente por su alto nivel de prestaciones y tecnología.

La compañía busca que estos carros, aparte de sus propuestas innovadoras, busquen generar en conductores un espacio de seguridad y confort que son acompañados por las nuevas herramientas avanzadas que marcan la evolución de la industria automotriz.

Dentro de los dos modelos eléctricos mencionados, el que más destaca es el Xpeng G9 al tener la capacidad de ser controlado por medio de un dispositivo móvil.

Esta es la tecnología innovadora que ofrece el Xpeng G9

Por medio de una entrevista realizada por El Espectador, el marketing lead de Xpeng, Sergio Blanco, explicó las novedades tecnológicas que ofrece el modelo G9 al usuario, entre ellas la función de mover el vehículo por medio de una app en el celular móvil.

De acuerdo con Blanco, el usuario puede acelerar el carro hacia adelante o hacia atrás, así como activar el parqueo autónomo. Otra de las características del vehículo es que tiene a su disposición una inteligencia artificial conocida como Xiao P que permite realizar varios funcionamientos en el automóvil; ya sea ajustar el modo de manejo o de estacionamiento, e incluso llevar a cabo acciones como subir o bajar todas las ventanas del carro.

Xpeng busca competir en Colombia con propuestas tecnológicas e innovadoras dentro del segmento eléctrico. Foto: VCG via Getty Images

Adicionalmente, el Xpeng G9 cuenta con dos pantallas táctiles centrales de 14,9 pulgadas, acompañado de una conectividad 5G, tienda de aplicaciones móviles, actualizaciones inalámbricas, un doble cargador inalámbrico ventilado y asistencias avanzadas.

Refiriéndose al apartado mecánico del vehículo, este cuenta con dos motores eléctricos que entregan 567 hp y 695 Nm, permitiendo que el carro acelere en casi 4 segundos de 0 a 100 km/h.

Además, posee una batería LFP que acumula 94,6 kWh y un conector Tipo 2/CC2 y arquitectura de 800 voltios que permiten que el carro alcance hasta 407 kW en carga rápida; esto facilita que el vehículo pase de un 10% de batería a un 80% en solamente 12 minutos.

Los modelos de estos vehículos estarán disponibles en el mes de junio de 2026. El precio del carro se encuentra en los $254.990.000 pesos colombianos.