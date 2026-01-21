Vehículos

Los SUV’s más vendidos en China: de los 10 primeros la mayoría se consigue en Colombia y el líder tiene precio muy llamativo

China es el país que más exporta vehículos al mundo; el mercado interno superó los 30 millones de unidades vendidas.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

21 de enero de 2026, 4:15 p. m.
Los vehículos híbridos y eléctricos siguen siendo protagonistas en le mercado Chino; sin embargo, los motores a combustión de se quedan atrás.
Los vehículos híbridos y eléctricos siguen siendo protagonistas en le mercado Chino; sin embargo, los motores a combustión de se quedan atrás. Foto: Getty / Montaje Semana

China sigue consolidándose como uno de los países protagonistas de la industria automotriz, gracias al gran volumen de ventas internas que maneja, producto de ser una de las regiones más pobladas del mundo.

¿Se viene pico y placa para carros híbridos? Movilidad sale al paso tras rumores que apuntaban a cambios en la restricción
BYD produjo su vehículo número 14 millones desde la planta de Brasil, la más grande fuera de Asia.
BYD Song uno de los 10 suvs más vendidos en China. Foto: BYD / API

De igual forma, el auge de la movilidad eléctrica ha promovido el nacimiento de decenas de marcas, de las cuales algunas han logrado consolidarse y otras siguen batallando para posicionarse dentro del apretado mercado chino.

En medio de este panorama, hay marcas que cuentan con una gran trayectoria como Toyota, que sigue vigente en ese mercado y que pese a las condiciones sigue siendo una de las más queridas en el gigante asiático.

Otro fenómeno es el de Tesla, compañía norteamericana de vehículos eléctricos que, si bien cedió el primer lugar a la china BYD en cuanto a la venta de vehículos eléctricos a nivel mundial, tiene un gran protagonismo dentro del mercado chino.

Vehículos

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este jueves, 22 de enero

Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 22 de enero; evite multas

Vehículos

La estrategia que Tesla puso en marcha en Japón y que parece replicar en Colombia: las ventas se duplicaron en un año

Deportes

Audi acabó con la espera y presentó el carro que utilizará para su debut en la Fórmula 1: “Una nueva era”

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 21 de enero: conozca el estado de las principales vías de la ciudad

Vehículos

Pico y placa en Bogotá para este miércoles, 21 de enero de 2026: horarios y vehículos exentos

Vehículos

Ojo motociclistas: ley prohíbe a agentes de tránsito multarlo por no portar este documento

Vehículos

Conductores, a revisar los papeles de su carro: DIAN pone la mirada sobre cientos de vehículos en el país

Vehículos

Marcas de carros europeas batallan para ‘no desaparecer’ de importante mercado: poderío chino las tiene contra las cuerdas

Vehículos

“Advertencia urgente” por muertes provocadas por airbags: estos son los carros que se han visto involucrados

Sorpresivamente, BYD no logró ubicar ninguno de sus modelos en el top 5 de las SUV más vendidas en ese país, contrario a lo que sucedió en Colombia, donde los tres autos eléctricos más vendidos son de esta firma y solo uno de ellos es un vehículo compacto.

La estrategia que Tesla puso en marcha en Japón y que parece replicar en Colombia: las ventas se duplicaron en un año
Tesla confirmró su llegada al país. Ofrecerá Model Y y Model 3
El Model Y tendrá dos versiones disponibles en Colombia y en China es el más vendidos. Foto: Captura página web Tesla

Cifras del mercado en China

En Colombia, el segmento las SUV es uno de los que más crece gracias a las prestaciones que ofrecen es tipo de modelos; en 2025 se vendieron 143.875 unidades, una buen número para las condiciones locales, pero que se queda demasiado corto para las cifras que se manejan en China.

En este mismo segmento, según la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA), el país de la gran muralla matriculó, en 2025, 11,8 millones de unidades, lo que deja ver la magnitud del negocio en ese país.

El líder de ventas, respecto a este tipo de vehículos no fue chino, algo que resulta contradictorio; el primer puesto fue para el Model Y de Tesla, el cual también se vende en Colombia y que logró, en el país oriental, 423.337 unidades, sacándole casi 180.000 unidades de ventaja al segundo.

El segundo y tercer lugar del podio fue para los SUV de gasolina Xingyue L y Boyue L de Geely con ventas de 244.068 y 232.926 unidades, respectivamente.

El top 5 lo cierran otros dos modelos a gasolina: nada más y nada menos que las famosas Toyota RAV4 y Volkswagen Tiguan L, las dos superando las 200.000 unidades.

Marcas de carros europeas batallan para ‘no desaparecer’ de importante mercado: poderío chino las tiene contra las cuerdas
Los primeros vehículos de Tesla se empezarán a entregar en el primer trimestre de 2026.
Los primeros vehículos de Tesla, en Colombia, se empezarán a entregar en el primer trimestre de 2026. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Luego, los vehículos de nueva energía Song Plus, Yuan UP y Song Pro de BYD ocuparon el sexto, séptimo y noveno lugar, respectivamente.

De la lista de 35, solo uno no logró superar las 100.000 unidades vendidas en 2025; cabe señalar que aquí se incluyen SUV’s que operan con motores a gasolina, al igual que modelos eléctricos e híbridos.

Los 35 SUV’s más vendidos en China en 2025: algunos se consiguen en Colombia

<b>Categoría </b><b>Modelo SUV</b><b>Volumen de ventas minoristas de 2025. </b>
1Tesla Modelo Y425.337
2Geely Xingyue L 244.068
3Geely Boyue L232.926
4Toyota RAV4204.125
5Volkswagen Tiguan L202.904
6BYD Song Plus200.276
7BYD Yuan UP189.277
8Toyota Corolla Cross186.575
9BYD Song Pro180.661
10Chery Tiggo 8179.465
11Changan CS75 Plus175.597
12Toyota Frontlander174.434
13Volkswagen Tayron173.329
14Honda CR-V171.207
15Li Auto L6166.516
16Xiaomi YU7153.673
17Aito M8150.420
18Haval Perro Grande149.708
19Volkswagen Taos148.416
20BYD Song L DM-i137.120
21BYD León marino 06136.166
22BYD Yuan Plus135.446
23Leapmotor C10135.043
24Geely Coolray133.888
25Audi Q5L133.589
26Mercedes-Benz GLC130.610
27Buick Envision129.095
28Geely Galaxy E5120.978
29Honda Breeze120.133
30Geely Galaxy Starship 7119.214
31Aíto M7118.425
32Aíto M9118.124
33Toyota Wildlander112.730
34Jetour X70101.378
35Deepal temporada 594.263

Más de Vehículos

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este jueves, 22 de enero

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 22 de enero; evite multas

Los vehículos híbridos y eléctricos tiene la posibilidad de acceder a descuentos importantes.

Los SUV’s más vendidos en China: de los 10 primeros la mayoría se consigue en Colombia y el líder tiene precio muy llamativo

Tesla realizó un ajuste al precio del Model 3 tras pocos días de haber sido anunciado en Colombia.

La estrategia que Tesla puso en marcha en Japón y que parece replicar en Colombia: las ventas se duplicaron en un año

Audi Revolut R 26 , el auto de la marca de los cuatro aros para la Fórmula 1.

Audi acabó con la espera y presentó el carro que utilizará para su debut en la Fórmula 1: “Una nueva era”

La movilidad en Bogotá es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 21 de enero: conozca el estado de las principales vías de la ciudad

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Pico y placa en Bogotá para este miércoles, 21 de enero de 2026: horarios y vehículos exentos

Patinetas, bicicletas, trafico suave

Ojo motociclistas: ley prohíbe a agentes de tránsito multarlo por no portar este documento

La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 21 de enero: estos son los carros con restricción

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

Conductores, a revisar los papeles de su carro: DIAN pone la mirada sobre cientos de vehículos en el país

Noticias Destacadas