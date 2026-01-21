China sigue consolidándose como uno de los países protagonistas de la industria automotriz, gracias al gran volumen de ventas internas que maneja, producto de ser una de las regiones más pobladas del mundo.

¿Se viene pico y placa para carros híbridos? Movilidad sale al paso tras rumores que apuntaban a cambios en la restricción

BYD Song uno de los 10 suvs más vendidos en China. Foto: BYD / API

De igual forma, el auge de la movilidad eléctrica ha promovido el nacimiento de decenas de marcas, de las cuales algunas han logrado consolidarse y otras siguen batallando para posicionarse dentro del apretado mercado chino.

En medio de este panorama, hay marcas que cuentan con una gran trayectoria como Toyota, que sigue vigente en ese mercado y que pese a las condiciones sigue siendo una de las más queridas en el gigante asiático.

Otro fenómeno es el de Tesla, compañía norteamericana de vehículos eléctricos que, si bien cedió el primer lugar a la china BYD en cuanto a la venta de vehículos eléctricos a nivel mundial, tiene un gran protagonismo dentro del mercado chino.

Sorpresivamente, BYD no logró ubicar ninguno de sus modelos en el top 5 de las SUV más vendidas en ese país, contrario a lo que sucedió en Colombia, donde los tres autos eléctricos más vendidos son de esta firma y solo uno de ellos es un vehículo compacto.

La estrategia que Tesla puso en marcha en Japón y que parece replicar en Colombia: las ventas se duplicaron en un año

El Model Y tendrá dos versiones disponibles en Colombia y en China es el más vendidos. Foto: Captura página web Tesla

Cifras del mercado en China

En Colombia, el segmento las SUV es uno de los que más crece gracias a las prestaciones que ofrecen es tipo de modelos; en 2025 se vendieron 143.875 unidades, una buen número para las condiciones locales, pero que se queda demasiado corto para las cifras que se manejan en China.

En este mismo segmento, según la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China (CPCA), el país de la gran muralla matriculó, en 2025, 11,8 millones de unidades, lo que deja ver la magnitud del negocio en ese país.

El líder de ventas, respecto a este tipo de vehículos no fue chino, algo que resulta contradictorio; el primer puesto fue para el Model Y de Tesla, el cual también se vende en Colombia y que logró, en el país oriental, 423.337 unidades, sacándole casi 180.000 unidades de ventaja al segundo.

El segundo y tercer lugar del podio fue para los SUV de gasolina Xingyue L y Boyue L de Geely con ventas de 244.068 y 232.926 unidades, respectivamente.

El top 5 lo cierran otros dos modelos a gasolina: nada más y nada menos que las famosas Toyota RAV4 y Volkswagen Tiguan L, las dos superando las 200.000 unidades.

Marcas de carros europeas batallan para ‘no desaparecer’ de importante mercado: poderío chino las tiene contra las cuerdas

Los primeros vehículos de Tesla, en Colombia, se empezarán a entregar en el primer trimestre de 2026. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

Luego, los vehículos de nueva energía Song Plus, Yuan UP y Song Pro de BYD ocuparon el sexto, séptimo y noveno lugar, respectivamente.

De la lista de 35, solo uno no logró superar las 100.000 unidades vendidas en 2025; cabe señalar que aquí se incluyen SUV’s que operan con motores a gasolina, al igual que modelos eléctricos e híbridos.

Los 35 SUV’s más vendidos en China en 2025: algunos se consiguen en Colombia