BYD ya no teme a Tesla: este es el nuevo rival de peso que ha puesto en la mira a la fabricante china; es socio de Mercedes-Benz

El mercado de vehículos eléctricos e híbridos le ha permitido a la industria china convertirse en un referente a nivel mundial: varias marcas son las más populares.

Camilo Eduardo Castro Cetina

7 de enero de 2026, 3:15 p. m.
BYD lidera el mercado y Tesla ha dejado de ser su principal rival en el segmento de vehículos electrificados.
BYD lidera el mercado y Tesla ha dejado de ser su principal rival en el segmento de vehículos electrificados. Foto: Getty Images

El poderío de la industria automotriz china ya no está en entre dicho; de hecho, los fabricantes de autos de este país atraviesan su mejor momento y han demostrado como cada vez más se consolidan en su propio territorio y se apropian de mercados que antes estaban en manos de marcas europeas, estadounidenses o japonesas.

BYD puso a operar el Hefei, su nuevo buque con capacidad para transportar 7.000 vehículos.
BYD es la marca número uno en venta de vehículos eléctricos en el mundo. Foto: Captura video X

Es clave señalar que este estatus lo han logrado gracias al desarrollo de los vehículos híbridos y eléctricos, segmentos en los que sobresalen y que han llamado la atención de marcas tradicionales de diferentes orígenes, las cuales han buscado acercamientos y sociedades para el desarrollo de nuevos productos.

En este sentido, BYD se ha consolidado como la marca que más vehículos eléctricos ha logrado vender en 2025, con un total de 4,6 millones de unidades puestas en las calles, cifra que supera, por mucho, a los 1,64 millones de autos que Tesla, la carta norteamericana en este mercado, logró matricular.

El poderío de la firma de Elon Musk no soportó la embestida de BYD y ahora la firma china es la que lidera el mercado; sin embargo, otro gigante de la industria, que comparte origen, es quien amenaza el liderato, pues logró cifras bastante llamativas en el año que pasó.

Se trata del Grupo Geely, dueño de algunas marcas que se ven en Colombia como Volvo, Zeekr y la propia Geely, y de otras firmas que han tenido grandes réditos a nivel mundial como Polestar, Lotus, Lynk & Co, Geometry, Proton, Farizon AutoLondon EV Company y Radar Auto; además de ser socia de Mercedes-Benz en el desarrollo de la marca Smart, que también tiene presencia en el país.

Zeekr es una de las marcas del Grupo Geely. Foto: Zeekr / API

Si bien, de manera individual los números de cada una de estas firmas no se acercan a lo logrado por BYD, el poderío del grupo es tal que que acumuló, durante 2025, 3′024.567 de unidades vendidas en todo el planeta, monto con el que puede mirar de frente a BYD, entendiendo que su fuerte ha sido la electrificación.

Esta descomunal cifra le ha permitido al grupo un crecimiento interanual del 39 % y superando el objetivo de ventas trazado en el paso en cerca de un 1 %.

Este último dato es calve, pues aunque BYD encabezó la venta de eléctricos en el mundo, los resultados no le permitieron alcanzar el objetivo planteado, algo que sí lograron el Grupo Geely, Xpeng, Leapmotor y Xiaomi, todas, firmas de origen chino.

Al entrar en detalle y buscando una comparación mucho más aterrizada, las cifras indican que solo en vehículos eléctricos, el grupo cerró el año con 1,68 millones de matrículas a nivel global, monto que lo ubica por encima de Tesla.

Ahora, la competencia en China es entre BYD y Geely, el segundo fabricante de carros privado más grande de ese país; sin embargo, la expansión, la llegada a nuevos países, modelos con precios por debajo de los 15.000 y autonomías superiores a los 610 kilómetros, le han permitido plantarle cara a su rival.

El Yangwang U9 es el superdeportivo de BYD.
En solo tres meses, BYD logró fabricar un millón de vehículos. Foto: Getty Images

Tras estos resultados, Geely ya ha establecido una meta de ventas de 3,45 millones de vehículos para 2026, persiguiendo así un crecimiento del 14 % frente a lo logrado en 2025.

De igual forma, espera lograr la venta de 2,2 millones de vehículos híbridos y eléctricos, algo que le permitiría crecer un 32 % y que lo llevaría al podio en este segmento.

