Cuál es es el BMW que sale en ‘Stranger Things’ y por qué es considerado como un icono en el mundo automovilístico

La fiebre por la serie Stranger Things ha dado para todo, Los fanáticos de esta nueva entrega se han fijado en todos los detalles y buscan entender todos los elementos que aparecen allí, por mínimos que sean.

Este clásico sedán de lujo marcó un antes y un después en la historia de BMW durante los años 70 y 80. Foto: BMW API

Justamente, a lo largo de los capítulos se ha podido ver un vehículo que ha llamado la atención y que ha despertado la intriga de los televidentes, pues no es un detalle casual y su aparición y protagonismo esconde detalles que le aportan a la historia.

Se trata de un BMW 733i, una de las estrellas más recientes de la famosa serie. Es de color Burgund Rot modelo 1983 y cumple un destacado papel en el que se evoca al ‘Placer de conducir’, eslogan de la marca alemana, y algo que demuestra la importancia de esta leyenda del automovilismo en la década de los años 80.

El legendario BMW Serie 7 nació a finales de los años 70. Conocido internamente como E23, la primera generación del BMW Serie 7 se convirtió rápidamente en un símbolo de elegancia y tecnología avanzada de su época.

Con la llegada de la última temporada de la serie Netflix Stranger Things, la primera generación del BMW Serie 7, el BMW 733i, volvió a captar la atención de fanáticos y amantes del automovilismo.

Este clásico sedán de lujo, que marcó un antes y un después en la historia de BMW durante los años 70 y 80, se integra perfectamente en la atmósfera nostálgica y misteriosa de la conocida serie, aportando autenticidad y estilo a la narrativa ambientada en esa época.

El BMW 733i no solo se ha convertido en un destacado embajador de la identidad de BMW, sino también un testimonio del diseño y la ingeniería de la marca bávara que ha trascendido generaciones.

La revista especializada Car and Driver dejaba muy claro que, a pesar de la comodidad y el lujo que ofrecía el BMW 733i, su corazón seguía siendo puramente deportivo, en palabras del periodista Rich Ceppos en un artículo de junio de 1980.

“El 733i toma las curvas como un auto de carrera monoplaza sobredimensionado, pero sin sacrificar nada en cuanto a calidad de manejo. Simplemente gira y sigue la trayectoria con niveles muy bajos de subviraje que marcan un récord para un sedán grande. Te invita a conducirlo y responde fielmente en las curvas más cerradas, y traza arcos limpios y hermosos en curvas amplias y largas. Es ligero en sus movimientos y posee una maniobrabilidad y agilidad sorprendentes, y aunque su aspecto puede ser impresionante desde el exterior, por dentro, el 733i transmite una calma absoluta y brinda tiempo para una percepción clara y serena del camino”, fueron las palabras con las que describieron, en ese entonces, a este icónico vehículo.

Con su diseño robusto y sofisticado, su motor potente y su tecnología innovadora para la época, no queda la menor duda de por qué fue el vehículo elegido en la última temporada para rastrear a los amigos perdidos en “El Otro Lado” (Upside Down).

El BMW 733i es hoy un referente en el mundo de los autos clásicos y ahora se posiciona como una pieza clave dentro del universo de Stranger Things, conectando a nuevas audiencias con la herencia de BMW.