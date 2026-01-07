Vehículos

Cuál es es el BMW que sale en ‘Stranger Things’ y por qué es considerado como un icono en el mundo automovilístico

Se trata de un BMW 733i, un sedán con espíritu deportivo que tiene gran importancia para la marca alemana.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

7 de enero de 2026, 1:05 p. m.
La popular serie de Netflix ‘Stranger Things’ ha tenido como protagonista un famoso BMW 733i
La popular serie de Netflix ‘Stranger Things’ ha tenido como protagonista un famoso BMW 733i Foto: BMW API / Getty / Montaje Semana.

La fiebre por la serie Stranger Things ha dado para todo, Los fanáticos de esta nueva entrega se han fijado en todos los detalles y buscan entender todos los elementos que aparecen allí, por mínimos que sean.

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites
La popular serie de Netflix, Stranger Things , ha tenido como protagonista un famoso BMW 733i
Este clásico sedán de lujo marcó un antes y un después en la historia de BMW durante los años 70 y 80. Foto: BMW API
YouTube video VqS8qIh-YHo thumbnail

Justamente, a lo largo de los capítulos se ha podido ver un vehículo que ha llamado la atención y que ha despertado la intriga de los televidentes, pues no es un detalle casual y su aparición y protagonismo esconde detalles que le aportan a la historia.

Se trata de un BMW 733i, una de las estrellas más recientes de la famosa serie. Es de color Burgund Rot modelo 1983 y cumple un destacado papel en el que se evoca al ‘Placer de conducir’, eslogan de la marca alemana, y algo que demuestra la importancia de esta leyenda del automovilismo en la década de los años 80.

El legendario BMW Serie 7 nació a finales de los años 70. Conocido internamente como E23, la primera generación del BMW Serie 7 se convirtió rápidamente en un símbolo de elegancia y tecnología avanzada de su época.

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 7 de enero: así están las principales vías de la capital

Vehículos

La estrategia para disminuir multas por velocidad y evasión de SOAT: atentos al celular

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 7 de enero de 2026: revise y evite comparendos

Vehículos

Esto tendrá que pagar por patios y grúa en 2026, si le inmovilizan el carro: tarifa puso a sudar a muchos

Vehículos

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Vehículos

Reino Unido responde con récord en venta de carros eléctricos, mientras la UE flexibiliza prohibición a autos a combustión

Vehículos

Sorpresa por los resultados en ventas de Toyota y Lexus en Estados Unidos

Vehículos

BMW “con amnesia”: conductor fue sorprendido sin la placa de su auto en Bogotá

Vehículos

Del Rojo Ferrari al Azul Astoril de BMW: los colores que representan a las marcas más poderosas del mundo

Vehículos

BMW le entregó a los jugadores del Real Madrid una nueva flota de carros; la elección de Mbappé sorprendió

Con la llegada de la última temporada de la serie Netflix Stranger Things, la primera generación del BMW Serie 7, el BMW 733i, volvió a captar la atención de fanáticos y amantes del automovilismo.

Los 20 carros más vendidos en Colombia durante 2025: estos fueron los preferidos a la hora de estrenar
YouTube video KsPPn_NH1IY thumbnail

Este clásico sedán de lujo, que marcó un antes y un después en la historia de BMW durante los años 70 y 80, se integra perfectamente en la atmósfera nostálgica y misteriosa de la conocida serie, aportando autenticidad y estilo a la narrativa ambientada en esa época.

El BMW 733i no solo se ha convertido en un destacado embajador de la identidad de BMW, sino también un testimonio del diseño y la ingeniería de la marca bávara que ha trascendido generaciones.

La revista especializada Car and Driver dejaba muy claro que, a pesar de la comodidad y el lujo que ofrecía el BMW 733i, su corazón seguía siendo puramente deportivo, en palabras del periodista Rich Ceppos en un artículo de junio de 1980.

“El 733i toma las curvas como un auto de carrera monoplaza sobredimensionado, pero sin sacrificar nada en cuanto a calidad de manejo. Simplemente gira y sigue la trayectoria con niveles muy bajos de subviraje que marcan un récord para un sedán grande. Te invita a conducirlo y responde fielmente en las curvas más cerradas, y traza arcos limpios y hermosos en curvas amplias y largas. Es ligero en sus movimientos y posee una maniobrabilidad y agilidad sorprendentes, y aunque su aspecto puede ser impresionante desde el exterior, por dentro, el 733i transmite una calma absoluta y brinda tiempo para una percepción clara y serena del camino”, fueron las palabras con las que describieron, en ese entonces, a este icónico vehículo.

Los cinco desafíos que tendrá la industria automotriz en 2026: se vienen desarrollos y avances sorprendentes
YouTube video oP-Nsi1O7m4 thumbnail

Con su diseño robusto y sofisticado, su motor potente y su tecnología innovadora para la época, no queda la menor duda de por qué fue el vehículo elegido en la última temporada para rastrear a los amigos perdidos en “El Otro Lado” (Upside Down).

El BMW 733i es hoy un referente en el mundo de los autos clásicos y ahora se posiciona como una pieza clave dentro del universo de Stranger Things, conectando a nuevas audiencias con la herencia de BMW.

Más de Vehículos

La popular serie de Netflix, Stranger Things , ha tenido como protagonista un famoso BMW 733i

Cuál es es el BMW que sale en ‘Stranger Things’ y por qué es considerado como un icono en el mundo automovilístico

Movilidad en Bogotá

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 7 de enero: así están las principales vías de la capital

Pico y placa en Bogotá.

La estrategia para disminuir multas por velocidad y evasión de SOAT: atentos al celular

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 7 de enero de 2026: revise y evite comparendos

Movilidad en Bogotá en la primera semana de pico y placa todo el día puesto de control policía de tránsito Comparendo Bogotá enero 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina

Esto tendrá que pagar por patios y grúa en 2026, si le inmovilizan el carro: tarifa puso a sudar a muchos

Los precios de Licencia de conducción para carros y motos en 2026 subieron.

Subió el precio de las licencias de conducción para motos y carros en 2026: conozca los precios de este y otros trámites

Great Wall Motors cambió de representantes en Colombia y ahora hace parte del grupo británico Inchcape, del cual hacen parte firmas como Mercedes-Benz, Jaguar-Land Rover, DFSK, Subaru, Hino, Seres y el portafolio de la chilena Derco que abarca a Suzuki, Citroën y DS.

Reino Unido responde con récord en venta de carros eléctricos, mientras la UE flexibiliza prohibición a autos a combustión

Toyota y Lexus lograron importantes resultados en ventas durante 2025 en Estados Unidos.

Sorpresa por los resultados en ventas de Toyota y Lexus en Estados Unidos

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

Lluvia

Movilidad en Bogotá para este martes 6 de enero: siniestro y camión varado en la Autosur complican el tráfico en Bosa

Noticias Destacadas