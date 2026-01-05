Vehículos

Los 20 carros más vendidos en Colombia durante 2025: estos fueron los preferidos a la hora de estrenar

En 2025 se superaron las 250.000 unidades, logrando un crecimiento sostenido durante los últimos tres años.

Camilo Eduardo Castro Cetina

5 de enero de 2026, 2:53 p. m.
En 2025 se superaron las 250.000 unidades. Foto: 123RF

El sector automotor en Colombia cerró un año con resultados positivos, si se mide por el número de matrículas registradas y en comparación con lo logrado durante 2024.

Llevar el carro o la moto al taller saldrá más caro con aumento del salario mínimo; así impactará al sector automotriz
El Kia Soul lideró el proceso de transformación de la marca.
Kia fue la marca con mejores registros en 2025. Foto: Getty Images

Según el más reciente informe de Fenalco y la Andi, basado en las cifras proporcionadas por el RUNT, en Colombia se vendieron 254.205 unidades, superando las 200.953 logradas en 2024, lo que significó un incremento del 26, 5 % frente a ese periodo.

Solo en diciembre, según el RUNT, salieron a las calles 30.105 unidades producto del impulso propinado por el Salón del Automóvil celebrado en noviembre, mes en el que se realizaron masivas separaciones, permitiendo el cierre de los negocios durante el último mes del año.

“En diciembre de 2025, el sector automotor alcanzó 30.135 unidades registradas, lo que representa un crecimiento del 19 % frente al mismo mes de 2024, convirtiéndose en el mejor mes del año y alcanzando un nivel de registros mensuales que no se observaba desde el 2019″, señalaron la Andi y Fenalco en su informe.

El carro más vendido en Colombia durante diciembre de 2025

En el mes de diciembre las participaciones por línea fueron: Renault Duster con el 3,8 %, Mazda CX-30 con el 3,4 %, Kia K3 con el 3,2 %, Kia Picanto con el 2,9 % y Byd Yuan Up con el 2,8 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 16,2 % del total matriculado en el último mes del año.

  1. RENAULT DUSTER: 1.137 unidades.
  2. MAZDA CX-30: 1.036.
  3. KIA K3: 970.
  4. KIA PICANTO: 879.
  5. BYD YUAN UP: 848.
  6. RENAULT KARDIAN: 603.
  7. FOTON BJ: 579.
  8. SUZUKI SWIFT: 576.
  9. MAZDA 2: 562.
  10. HYUNDAI KONA: 555.
  11. TOYOTA HILUX: 551.
  12. NISSAN KICKS: 540.
  13. CHEVROLET ONIX: 529.
  14. VOLKSWAGEN T-CROSS: 473.
  15. TOYOTA LAND CRUISER: 449.
  16. VOLKSWAGEN POLO: 447.
  17. KIA SONET: 409.
  18. MAZDA CX-5: 405.
  19. RENAULT ARKANA: 401.
  20. NISSAN X-TRAIL: 396.
BYD golpea a Tesla y se corona como la compañía líder en la venta de carros eléctricos en el mundo: ¿de cuánto fue la diferencia?
La nueva Duster E-Tech Hybrid integra un motor 1.2 turbo con una hibridación ligera de 48V
La Renault Duster fue el carro más vendido en diciembre de 2025. Foto: Suministrada por Renault

El carro más vendido en Colombia en 2025

Entre enero y diciembre las participaciones por línea fueron: Kia K3 con el 3,8 %, Renault Duster con el 3,5 %, Mazda Cx-30 con el 3,5 %, Kia Picanto con el 2,9 %, y Toyota Corolla Cross con el 2,9 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 16,6 % del total matriculado en el año 2025.

  1. KIA K3: 9.728 unidades.
  2. RENAULT DUSTER: 9.021.
  3. MAZDA CX-30: 8.814.
  4. KIA PICANTO: 7.379.
  5. TOYOTA COROLLA CROSS: 7.360.
  6. FOTON BJ: 6.672.
  7. CHEVROLET ONIX: 6.256.
  8. MAZDA 2: 5.700.
  9. BYD YUAN UP: 5.256.
  10. RENAULT KARDIAN: 5.043.
  11. NISSAN KICKS: 4.717.
  12. SUZUKI SWIFT: 4.225.
  13. TOYOTA HILUX: 4.188.
  14. TOYOTA LAND CRUISER: 4.093.
  15. RENAULT LOGAN: 4.006.
  16. RENAULT ARKANA: 3.765.
  17. RENAULT KWID: 3.756.
  18. HYUNDAI KONA: 3.603.
  19. MAZDA CX-5: 3.403.
  20. VOLKSWAGEN POLO: 3.159.

Marcas de carros más vendidas en diciembre de 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de diciembre fueron: Kia, Renault, Mazda, Chevrolet y Byd con participaciones de mercado en el orden de 13,0 %, 12,5 %, 8,2 %, 7,2 % y 6,0 % representando el 47,0 % del total de vehículos matriculados en el último mes del año.

  1. KIA: 3.913 unidades.
  2. RENAULT: 3.779.
  3. MAZDA: 2.465.
  4. CHEVROLET: 2.181.
  5. BYD: 1.814.
  6. VOLKSWAGEN: 1.681.
  7. NISSAN: 1.672.
  8. TOYOTA: 1.666.
  9. SUZUKI: 1.591.
  10. HYUNDAI: 1.302.
  11. FORD: 864.
  12. FOTON: 579.
  13. CHERY: 456.
  14. MERCEDES BENZ: 406.
  15. JMC: 377.
  16. BMW: 373.
  17. CITROEN: 357.
  18. JAC: 341.
  19. PEUGEOT: 329.
  20. CUPRA: 303.
Le caen duro a Tesla y Elon Musk por las promesas hechas que tampoco se cumplieron: lo superó marca china muy popular en Colombia
Toyota, en Colombia, aclaró si los modelos Corolla Cross híbrido tienen la falla detectada en Estados Unidos.
Toyota fue la tercera marca de carros más vendida en el país durante 2025. Foto: Bloomberg via Getty Images

Marcas de carros más vendidas en Colombia durante 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y diciembre fueron: Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 13,4 %, 13,2 %, 9,3 %, 8,5 % y 8,3 % representando el 52,7 % del total matriculado en el año 2025.

  1. KIA: 34.063 unidades.
  2. RENAULT: 33.658.
  3. TOYOTA: 23.711.
  4. MAZDA: 21.565.
  5. CHEVROLET: 21.038.
  6. SUZUKI: 13.835.
  7. NISSAN: 13.750.
  8. HYUNDAI: 11.688.
  9. VOLKSWAGEN: 11.051.
  10. BYD: 10.884.
  11. FORD: 7.268.
  12. FOTON: 6.672.
  13. MERCEDES BENZ: 3.352.
  14. JAC: 2.812.
  15. BMW: 2.660.
  16. CITROEN: 2.635.
  17. JMC: 2.496.
  18. SUBARU: 2.105.
  19. CHERY: 2.104.
  20. PEUGEOT: 2.069.

Noticias Destacadas