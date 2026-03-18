Tres pick-ups disruptivas que se venden en Colombia: hay lujo, potencia, hibridación y alta capacidad de carga

El mercado de camionetas pick-up en Colombia atraviesa una transformación clave en 2026, gracias a la llegada de modelos innovadores y con tecnologías nuevas que vienen dinamizando este competido segmento en el país.

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Mantener u carro sucio puede demostrar algunas fallas en su personalidad Foto: Getty Images/iStockphoto

Kia Tasman y BYD Shark fueron algunos de los modelos presentados a final del año pasado, con lo que ambos fabricantes entraron a competir en un terreno donde es habitual encontrarse con ejemplares de Ford o Toyota, como la Ford F-150 Raptor o la Toyota Hilux.

Kia Tasman: la nueva apuesta robusta de Kia

El diseño de la Kia Tasman ha provocado diferentes reacciones entre los seguidores de la firma coreana Foto: Captura Instagram Kia Colombia

La Kia Tasman representa el debut de la marca en el segmento de pick-ups medianas, con una propuesta enfocada en equilibrio entre trabajo y uso familiar.

En términos mecánicos, incorpora un motor turbodiésel de 2.2 litros que entrega cerca de 207 caballos de fuerza y 440 Nm de torque, asociado a una caja automática de ocho velocidades y tracción 4x4. Además, destaca por su capacidad de carga superior a 1.000 kg y remolque de hasta 3.3 toneladas.

En tecnología, incluye sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), modos de manejo off-road y un diseño interior moderno con enfoque práctico, lo que la aleja de un uso netamente de trabajo y la acerca a un plano mucho más cotidiano en el que se combine campo y ciudad.

BYD Shark: una opción híbrida para el segmento

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BYD Skark es un pick-up con tecnología híbrida de rango extendido. Foto: Cortesía

La BYD Shark es, sin duda, una de las pick-ups más disruptivas del mercado colombiano.

Su mayor diferencial es su sistema híbrido enchufable, que combina un motor 1.5 turbo con dos motores eléctricos para generar más de 430 caballos de fuerza y hasta 650 Nm de torque, posicionándola como una de las más potentes del segmento.

Además, ofrece una autonomía combinada cercana a 840 km y hasta 100 km en modo eléctrico, lo que reduce significativamente el consumo de combustible. En equipamiento, incluye pantalla giratoria de 12,8 pulgadas, visión 360°, modos off-road y tecnología de asistencia avanzada.

Sin embargo, su capacidad de carga (alrededor de 800 kg) es inferior a la de rivales tradicionales, lo que la orienta más hacia un uso recreativo y tecnológico que laboral pesado.

Ford F-150 Raptor: potencia extrema y lujo off-road

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La Ford F150 Raptor es una pick-up diseñada para competencias. Foto: Suministrada a Semana por Ford

La Ford F-150 Raptor es el referente absoluto en el segmento de pick-ups de alto desempeño. En Colombia, su precio puede superar los $400 millones, dependiendo de versiones y promociones.

Equipada con un motor V6 EcoBoost de 3.5 litros, esta camioneta ofrece un desempeño sobresaliente tanto en carretera como en terrenos extremos. Su enfoque no es solo el trabajo, sino la experiencia de conducción deportiva off-road.

A nivel tecnológico, incluye suspensión especializada de alto rendimiento, múltiples modos de manejo, asistentes de conducción avanzados y un interior de lujo con pantallas digitales y conectividad total.

No obstante, su alto costo y consumo de combustible la convierten en una opción exclusiva, dirigida a un público que prioriza potencia, estatus y capacidades extremas.