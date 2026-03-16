Los 5 cambios que tendrán Uber, Didi y demás aplicaciones de transporte en Bogotá: ¿mejorará el servicio?

El Concejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo con el que se busca mejorar las condiciones de seguridad en el servicio de taxis prestado a través de aplicaciones de movilidad como Uber, Yango, Didi, Cabify o inDrive.

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Los conductores tendrán mayor seguridad al igual que los pasajeros. Foto: Getty Images

Las acciones que tendrán que aplicar estas plataformas deberán ir de la mano con algunas acciones de las autoridades distritales, las cuales estarán en la obligación de mejorar su articulación con los sistemas de información de esta aplicaciones con el fin de dar una respuesta más oportuna a cualquier anomalía que se sugiera en medio de los viajes.

Puntualmente, son cinco modificaciones que se deben realizar y las cuales están diseñadas, no solo para proteger al pasajero, sino para brindar una mayor seguridad a los conductores, quienes también son víctimas de delincuentes que toman servicios a través de las plataformas.

Para ello, habrá una verificación más exhaustiva que les permita a usuarios y taxistas tener la seguridad de que quienes toman u ofrecen el servicio no tienen antecedentes legales y cumplen con los requisitos necesarios para utilizar la aplicación.

¿Cuáles son los cambios que tendrán las aplicaciones de transporte?

Fortalecimiento de sistemas de geolocalización y monitoreo en tiempo real durante los trayectos.

Implementación de botones de emergencia o alertas rápidas para que conductores y pasajeros puedan reportar incidentes.

Verificación digital más robusta de identidad para evitar suplantaciones de usuarios o conductores.

Interoperabilidad tecnológica entre las plataformas y entidades distritales para responder con mayor rapidez a incidentes.

Protección frente a fraudes electrónicos, incluidos mecanismos para evitar vulnerabilidades en sistemas como códigos QR o tecnologías NFC.

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El proyecto también reconoce que las plataformas tienen una responsabilidad compartida en la seguridad del servicio, debido al control tecnológico que ejercen sobre las operaciones y los datos de los usuarios.

Al respecto, aplicaciones como Uber celebraron la aprobación del acuerdo 991 en el Concejo de Bogotá, con el cual se implementan medidas de seguridad en las aplicaciones de movilidad compartida para reforzar la protección de usuarios y arrendadores.

“Desde Uber celebramos que el Concejo de Bogotá promueva la adopción de estas herramientas tecnológicas, que ya hacen parte del estándar de seguridad de nuestra app, pues afianzan la confianza que tienen los usuarios en la movilidad compartida”, manifestó la aplicación a través de un comunicado.

Verificación a través de procesos de validación de identidad, incluyendo la validación de antecedentes para arrendadores .

. Tecnología de código PIN para verificar que el usuario está abordando el auto correcto, brindando más seguridad y confianza en el servicio.

Botón de llamada al 123 a través de la aplicación en caso de emergencia.

Grabación de audio y video (solo para el arrendador) del trayecto, el cual queda encriptado en el dispositivo por privacidad y solo puede adjuntarse como parte de un reporte a nuestro equipo de soporte.

Protocolo de respuesta rápida a autoridades con facultades de investigación a través del portal lert.uber.com.

Trazabilidad del 100 % de los trayectos por medio de GPS.

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Habrá una verificación exhaustiva de antecedentes tanto de conductor como de pasajero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Por su parte, Didi, otra de las aplicaciones que opera en Bogotá, ha manifestado en varias oportunidades que cuentan con múltiples modelos de inteligencia artificial activos 24/7 que analizan datos anonimizados para identificar patrones de riesgo y ayudar a prevenir incidentes antes de que ocurran.

Además cuentan con Pitia, sistema pensado especialmente para usuarias arrendatarias el cual analiza variables como la hora y la ubicación para identificar posibles factores de riesgo y, cuando corresponde, conecta automáticamente con un usuario arrendador experimentado en el uso de la app. Asimismo, DiDi Mujer, diseñada para usuarias arrendadoras, les permite aceptar únicamente solicitudes de otras mujeres y fue reconocida por la ONU como Mejor Práctica Internacional.