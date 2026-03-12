Tesla o Zeekr: ¿qué marca de carro eléctrico ofrece mayor lujo y tecnología en Colombia?

La llegada de nuevas marcas de vehículos eléctricos al mercado colombiano ha intensificado la competencia en el segmento prémium.

Los cinco carros eléctricos con mayor autonomía que se venden en Colombia: ¿Cuánto valen?

EL Tesla Model 3 fue anunciado en Colombia en noviembre pasado y ya han comenzado sus entregas en el país. Foto: Getty

Entre los protagonistas destacan Tesla, una de las marcas líderes en el mundo de movilidad eléctrica, y Zeekr, la firma de lujo del grupo Geely que ha irrumpido con propuestas tecnológicas y de alto nivel de confort.

En Colombia, modelos como el Tesla Model 3, el Tesla Model Y, el Zeekr 001 y el Zeekr X representan dos filosofías diferentes de lujo eléctrico: minimalismo tecnológico frente a sofisticación digital y confort.

Enfoques distintos de lujo en carros eléctricos

Aunque ambas marcas se posicionan en el segmento prémium, la interpretación del lujo es distinta.

¿Cómo luce un Tesla?

Tesla se caracteriza por un diseño interior minimalista. Sus vehículos reducen al máximo los botones físicos y concentran la mayoría de las funciones en una gran pantalla central táctil que controla navegación, entretenimiento, climatización y ajustes del vehículo.

Este enfoque busca simplificar la experiencia del conductor mediante software y actualizaciones remotas constantes.

El Model 3 tiene precios competitivos. Foto: Colprensa

¿Cómo luce un Zeekr?

Por su parte, Zeekr apuesta por un concepto más cercano al lujo tradicional europeo, combinando materiales sofisticados, iluminación ambiental y múltiples pantallas para conductor y pasajeros.

Por ejemplo, el Zeekr 001 incorpora una pantalla central de 15,4 pulgadas, cuadro digital de 8,9 pulgadas y una pantalla adicional para los pasajeros traseros, además de head-up display.

En otras palabras, Tesla prioriza la simplicidad digital, mientras Zeekr enfatiza la sensación de cabina prémium.

El Zeekr 001 es uno de los modelos que ofrece la firma china en Colombia. Foto: Getty

Tecnología digital y conectividad

La tecnología es uno de los principales factores de competencia entre estas marcas.

Los Tesla destacan por su ecosistema de software altamente integrado. Tanto el Model 3 como el Model Y incluyen conexión permanente a internet, aplicaciones integradas como Spotify, Netflix o YouTube, videojuegos integrados y actualizaciones OTA (Over-the-Air) que agregan nuevas funciones con el tiempo.

Además, la pantalla central funciona como el núcleo de control del vehículo, mostrando incluso la visualización en tiempo real de lo que detectan los sensores y cámaras del automóvil.

Zeekr, en cambio, apuesta por hardware de alto rendimiento para su sistema digital. El Zeekr 001 utiliza procesadores Qualcomm Snapdragon 8155, con 16 GB de memoria y 128 GB de almacenamiento, para garantizar rapidez en la interfaz y procesamiento de datos.

En términos de experiencia multimedia, también incorpora sistemas de audio prémium Yamaha con hasta 11 bocinas y subwoofer, así como iluminación ambiental configurable y controles digitales para climatización trasera.

Esto convierte al Zeekr en un vehículo con un ambiente tecnológico más cercano al de un salón de lujo sobre ruedas.

Marca recién llegada a Colombia, la más vendida en China en 2026: Chery y BYD, atentos en el gigante asiático

Tesla maneja un interior minimalista y un software que permite actualizaciones remotas y garantiza conectividad a internet. Foto: Getty

Asistencias a la conducción y sensores

Otro punto clave en la comparación es la tecnología de asistencia al conductor.

Tesla ha construido su reputación alrededor de su sistema Autopilot y del software Full Self-Driving, que utiliza múltiples cámaras y sensores para asistir en funciones como control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, estacionamiento automático o cambios de carril automatizados.

Estos sistemas dependen principalmente de visión computacional mediante cámaras ubicadas alrededor del vehículo que detectan vehículos, peatones y señales de tráfico.

Zeekr también integra sistemas avanzados de asistencia. El sistema ZEEKR AD utiliza 12 cámaras de alta definición, radar de largo alcance de hasta 250 metros y sensores ultrasónicos para analizar el entorno del vehículo y asistir al conductor en diferentes situaciones de conducción.

En este campo, Tesla sigue destacando por el desarrollo de software y aprendizaje basado en datos, mientras Zeekr apuesta por una combinación robusta de sensores y hardware.

Rendimiento y sofisticación técnica

Las 4 preguntas que debe hacerse si va a comprar un carro eléctrico en Colombia

El Zeekr 001 es un concepto de auto de lujo deportivo. Foto: Getty

El lujo en el segmento eléctrico también se mide por el desempeño.

El Zeekr 001 ofrece cifras propias de un deportivo eléctrico: hasta 536 caballos de potencia y aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3,8 segundos en su versión de tracción integral.

Además, incorpora batería de 100 kWh con autonomía de hasta 620 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

En el caso de Tesla, el Model 3 y el Model Y han sido diseñados para ofrecer una combinación equilibrada entre eficiencia energética, aceleración rápida y autonomía competitiva, elementos que han consolidado a la marca como referente en movilidad eléctrica global.