Las 4 preguntas que debe hacerse si va a comprar un carro eléctrico en Colombia

La opción de un carro eléctrico es cada vez más frecuente en el mercado colombiano, razón por la que hay que tener claros ciertos aspectos antes de realizar esta inversión.

Redacción Vehículos
10 de marzo de 2026, 12:50 p. m.
Antes de comprar un carro eléctrico en Colombia, hay que tener despejadas ciertas dudas.
Antes de comprar un carro eléctrico en Colombia, hay que tener despejadas ciertas dudas. Foto: Getty / Montaje Semana

Los carros eléctricos seducen cada vez más a los usuarios que buscan, por un lado, un ahorro en combustible y, por el otro, darle una mano al medioambiente.

Los carros eléctricos permiten un ahorro importante en cuanto a mantenimientos. Foto: 123RF

Bajo este panorama, las opciones que llegan al mercado colombiano son cada vez mayores, impulsadas por las marcas chinas y por el reconocimiento que han tenido estos fabricantes con modelos de última tecnología y precios mucho más llamativos que los que ofrecen las firmas tradicionales.

Los avanzados desarrollos, la comodidad, el confort, la conectividad y hasta la posibilidad de conducirse solos son atributos que, aunque eran muy bien valorados, no estaban al alcance de un público tan amplio como sucede hoy en día.

Sin embargo, a la hora de dar el paso, es clave realizarse cuatro preguntas para saber si en verdad necesita un carro eléctrico y si esta opción resulta ser una buena alternativa para su futuro.

Las 4 preguntas que debe hacerse si va a comprar un carro eléctrico en Colombia

¿Cuál es la autonomía real que necesita?

Esto es lo que primero debe solucionar y tener claro, pues le ayudará a definir si los recorridos realizados a diario están dentro de sus necesidades, además de planear cuántas veces deberá cargarlo al mes.

En este punto es clave que analice el modelo, el peso del carro, el tamaño de la batería y la ficha técnica para saber bajo qué ciclo están pronosticando la autonomía.

Aunque hay vehículos que ofrecen autonomías de 250 kilómetros en adelante, hay otros que pueden llegar a superar los 600 km; sin embargo, esto hace que su precio aumente.

Los vehículos eléctricos han venido adquiriendo mucha más popularidad en el mercado colombiano. Foto: 123RF

¿Qué puede afectar la autonomía?

  • Uso del aire acondicionado
  • Temperatura ambiental
  • Estilo de conducción
  • Topografía del terreno

Datos revelados por la International Energy Agency: el conductor promedio recorre menos de 50 kilómetros al día, lo que significa que la mayoría de los vehículos eléctricos actuales pueden cubrir fácilmente las necesidades diarias sin necesidad de cargar constantemente.

¿Dónde se puede cargar y qué facilidad tiene para hacerlo en su casa?

La infraestructura de carga es uno de los aspectos más importantes al considerar un vehículo eléctrico. A diferencia de un carro de combustión, que se puede abastecer en cualquier estación de servicio, los vehículos eléctricos dependen de puntos de carga.

Los compradores deben preguntarse:

  • ¿Tienen un garaje o parqueadero donde instalar un cargador?
  • ¿Existen estaciones de carga cerca de su casa o trabajo?

En Colombia, el desarrollo de la infraestructura para carga de carros eléctricos aún tiene retos y no cuenta con la cantidad indicada de puntos públicos, frente al número de vehículos que ya se encuentran circulando.

Debido a esto, los expertos recomiendan contar con punto de carga doméstico, lo cual facilita la acción a la hora de comprar un vehículo eléctrico.

¿Y por cuánto le saldrá la inversión?

Este punto es clave, pues aunque la inversión inicial suele ser más alta que a la hora de comprar un carro a combustión, en el largo plazo este gasto se puede compensar y resultar siendo más económico.

Para establecer si va a ahorrar o gastar más, pregunte lo siguiente:

  • Precio de compra.
  • Costos de energía.
  • Mantenimiento.
  • Impuestos.
  • Beneficios gubernamentales.

Los expertos de la International Council on Clean Transportation señalan que los vehículos eléctricos tienen costos de mantenimiento hasta un 40 % menores, debido a que tienen menos piezas móviles y no requieren cambios de aceite.

Garantía de la batería

¿Tan preparada está la batería para el largo plazo?

La batería es el componente más importante y costoso de un vehículo eléctrico, por lo que evaluar su durabilidad es fundamental antes de comprar.

La reparación de las baterías, en un carro eléctrico, puede resultar muy costosa. Foto: Getty Images

Ante esto, es clave tener en cuenta lo siguiente:

  • ¿Cuántos años de garantía tiene la batería?
  • ¿Cuál es su degradación estimada?
  • ¿Cuánto costaría reemplazarla?

La mayoría de los fabricantes ofrecen garantías de entre 8 y 10 años o alrededor de 160.000 kilómetros, lo que brinda tranquilidad a los compradores.

Según investigaciones publicadas por MIT Energy Initiative, las baterías modernas de ion-litio pueden conservar más del 70 % de su capacidad incluso después de ocho años de uso, lo que demuestra que su durabilidad ha mejorado significativamente en la última década.