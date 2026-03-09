Tesla Model 3 en Colombia: BYD y otros carros que le compiten y se puede comprar con menos dinero

Tesla llegó a Colombia en noviembre pasado y desde entonces el mercado ha estado a la expectativa de cómo será el comportamiento de la marca en el ecosistema colombiano.

El Model 3 de Tesla ajustó su precio para Colombia a unos días de su lanzamiento. Foto: Captura pantalla Tesla.com

Si bien, diferentes firmas, la mayoría de origen chino, aterrizaron en el país en los años anteriores, el arribo de Tesla significó un movimiento importante en Colombia, debido a los precios que puso sobre la mesa y a los modelos que trajo al país, pues comenzó con dos de sus líneas icónicas.

Aunque se esperaban precios elevados, la firma norteamericana sorprendió con tarifas llamativas que obligaron a que el mercado se acomodara y realizara ajustes que terminarían por beneficiar a los consumidores, quienes al final son los que pueden elegir entre los precios más llamativos.

¿Cuáles son los vehículos que pueden competir con el Tesla Model 3?

El Tesla Model 3 tuvo un precio de lanzamiento de $ 109.900.000 que apenas una semana después subió a $ 114.900.000; en ese orden de idea, hay otros vehículos con características similares que podrían dar la batalla al vehículo norteamericano.

Tesla Model 3, una de las opciones más económicas de carros eléctricos en el país. Foto: Getty Images

La versión de entrada, la Rear-Wheel Drive, ofrece 520 kilómetros de autonomía, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 201 kilómetros por hora.

En ese sentido, hay algunos vehículos que se pueden encontrar en el mercado colombiano y que pueden hacerle frente a Tesla, ya sea por su precio, por sus características o por aspectos particulares como confort, acabados o autonomía.

BYD Dolphin

Aunque pertenece a un segmento más compacto, el BYD Dolphin se posiciona como un competidor indirecto para quienes buscan tecnología eléctrica a un precio cercano al Model 3 básico.

Actualmente se puede encontrar desde $ 93.990.000 y aunque las dimensiones son muy diferentes, es un vehículo que ofrece cualidades bastante llamativas dentro del segmento de los vehículos eléctricos.

Tiene una autonomía aproximada de 400 kilómetros e incorpora una el sistema Blade Battery de alta seguridad desarrollada por BYD.

El Byd Dolphin puede ser uno de los vehículos que compita directamente con el Tesla Model 3 Foto: BYD / API

Si bien en cuanto a condiciones físicas no son muy similares, su precio es el que le permite competir con el Model 3 de Tesla y el que podría resultar más cercano a quienes quieren dar el paso hacia la movilidad eléctrica.

GWM Ora 03

El GWM Ora 03 (también conocido como Ora Good Cat en otros mercados) es otro eléctrico que compite en precio con el Model 3 de entrada.

Su precio aproximado en Colombia es de alrededor de $109,900.000 y también ofrece una autonomía de aproximada de 400 kilómetros.

Aunque su enfoque es más urbano que deportivo, ofrece tecnología avanzada y un precio competitivo frente al Tesla Model 3; sin embargo se trata de un vehículo compacto, algo que a simple vista marca la diferencia.

El ORA 03 también viene en una versión GT. Foto: ORA / API

GAC Aion ES

Este es el que tal vez resulta mucho más cercano al Model 3 de Tesla, su aspecto físico puede resultar mucho más parecido, además de incluir las cualidades y ventajas que ofrece un vehículo tipo sedán.

El GAC Ain SE resulta mucho más económico y se consigue en el mercado desde $ 94.900.000 y según su versión ofrece autonomías entre los 400 y 500 kilómetros.

Su principal ventaja es el precio más bajo dentro de los sedanes eléctricos, lo que lo convierte en una alternativa interesante para flotas o usuarios que buscan eficiencia.

El GAC AION ES es una alternativa eléctrica que resulta más económico que el Tesla Model 3 Foto: GAC / API

MG S5 EV

Aunque esta es una SUV eléctrica, puede incluirse en el listado gracias a su precio y autonomía; se consigue en el mercado desde $ 94.990.000 y aunque pertenece a otro segmento, muchos podrían optar por este tipo de carrocería debido a que ofrece mucho más espacio, comodidad y capacidad de carga.

Su autonomías es de 340 kilómetros, algo que no le permite igualarse al Tesla Model 3, pero que por precio está acorde con lo que ofrece. Así mismo, incluye múltiples ayudas a la conducción algo que se encuentra muy poco en el mercado.