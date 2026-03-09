Vehículos

Tesla Model 3 en Colombia: BYD y otros carros que le compiten y se puede comprar con menos dinero

Si bien, en le marcado hay algunas opciones desde un poco más de 50 millones de pesos, hay algunos que por sus características no se pueden comparar con el Model 3 de Tesla

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
9 de marzo de 2026, 12:34 p. m.
La versión de arranque ofrece 520 kilómetros de autonomía.
La versión de arranque ofrece 520 kilómetros de autonomía. Foto: Getty Images

Tesla llegó a Colombia en noviembre pasado y desde entonces el mercado ha estado a la expectativa de cómo será el comportamiento de la marca en el ecosistema colombiano.

10 carros eléctricos que puede comprar con menos de 100 millones de pesos: son los más económicos del mercado
El Model 3 de Tesla ajustó su precio para Colombia a unos días de su lanzamiento.
El Model 3 de Tesla ajustó su precio para Colombia a unos días de su lanzamiento. Foto: Captura pantalla Tesla.com

Si bien, diferentes firmas, la mayoría de origen chino, aterrizaron en el país en los años anteriores, el arribo de Tesla significó un movimiento importante en Colombia, debido a los precios que puso sobre la mesa y a los modelos que trajo al país, pues comenzó con dos de sus líneas icónicas.

Aunque se esperaban precios elevados, la firma norteamericana sorprendió con tarifas llamativas que obligaron a que el mercado se acomodara y realizara ajustes que terminarían por beneficiar a los consumidores, quienes al final son los que pueden elegir entre los precios más llamativos.

¿Cuáles son los vehículos que pueden competir con el Tesla Model 3?

El Tesla Model 3 tuvo un precio de lanzamiento de $ 109.900.000 que apenas una semana después subió a $ 114.900.000; en ese orden de idea, hay otros vehículos con características similares que podrían dar la batalla al vehículo norteamericano.

Vehículos

BYD explicó qué fue lo que provocó incendio de uno de sus carros; aprovechó para sacar pecho

Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 10 de marzo; evite multas

Vehículos

Pico y placa en Bogotá este martes, 10 de marzo: así rotará la medida para carros particulares y taxis

Deportes

Franco Colapinto y la espectacular maniobra que evitó accidente en el regreso de la Fórmula 1

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el lunes 9 de marzo

Vehículos

Qué pasa si un carro eléctrico se deja al sol: estas son las consecuencias sobre la batería y la autonomía

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de marzo: demoras en TransMilenio por cuenta del concierto de Rüfüs Du Sol

Vehículos

¿De cuánto es el IVA si compra un Tesla en Colombia? La verdad sobre los precios y cómo aplicar a beneficios tributarios

Vehículos

Los 20 carros más vendidos en febrero y en lo que va de 2026: Tesla sorprendió y ya superó a varias marcas de lujo

Vehículos

Fenómeno ‘therian’ no es ajeno al mundo de los carros: así se refleja el espíritu animal de cada una de las marcas

Cuidado con la batería de los carros eléctricos: ¿es bueno mantenerla al 100 % o descargarla por completo?
Tesla Model 3 , el modelo más económico de Tesla en Colombia.
Tesla Model 3, una de las opciones más económicas de carros eléctricos en el país. Foto: Getty Images

La versión de entrada, la Rear-Wheel Drive, ofrece 520 kilómetros de autonomía, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 201 kilómetros por hora.

En ese sentido, hay algunos vehículos que se pueden encontrar en el mercado colombiano y que pueden hacerle frente a Tesla, ya sea por su precio, por sus características o por aspectos particulares como confort, acabados o autonomía.

BYD Dolphin

Aunque pertenece a un segmento más compacto, el BYD Dolphin se posiciona como un competidor indirecto para quienes buscan tecnología eléctrica a un precio cercano al Model 3 básico.

Actualmente se puede encontrar desde $ 93.990.000 y aunque las dimensiones son muy diferentes, es un vehículo que ofrece cualidades bastante llamativas dentro del segmento de los vehículos eléctricos.

Tiene una autonomía aproximada de 400 kilómetros e incorpora una el sistema Blade Battery de alta seguridad desarrollada por BYD.

Competidores del tesla model 3 ¿cuál puedo comprar con un precio similar?
El Byd Dolphin puede ser uno de los vehículos que compita directamente con el Tesla Model 3 Foto: BYD / API

Si bien en cuanto a condiciones físicas no son muy similares, su precio es el que le permite competir con el Model 3 de Tesla y el que podría resultar más cercano a quienes quieren dar el paso hacia la movilidad eléctrica.

GWM Ora 03

El GWM Ora 03 (también conocido como Ora Good Cat en otros mercados) es otro eléctrico que compite en precio con el Model 3 de entrada.

Su precio aproximado en Colombia es de alrededor de $109,900.000 y también ofrece una autonomía de aproximada de 400 kilómetros.

Aunque su enfoque es más urbano que deportivo, ofrece tecnología avanzada y un precio competitivo frente al Tesla Model 3; sin embargo se trata de un vehículo compacto, algo que a simple vista marca la diferencia.

Seguro para carros eléctricos: qué tan caros son, cuánto cuesta una reparación y los dos factores que incrementan su valor
Competidores del tesla model 3 ¿cuál puedo comprar con un precio similar?
El ORA 03 también viene en una versión GT. Foto: ORA / API

GAC Aion ES

Este es el que tal vez resulta mucho más cercano al Model 3 de Tesla, su aspecto físico puede resultar mucho más parecido, además de incluir las cualidades y ventajas que ofrece un vehículo tipo sedán.

El GAC Ain SE resulta mucho más económico y se consigue en el mercado desde $ 94.900.000 y según su versión ofrece autonomías entre los 400 y 500 kilómetros.

Su principal ventaja es el precio más bajo dentro de los sedanes eléctricos, lo que lo convierte en una alternativa interesante para flotas o usuarios que buscan eficiencia.

El GAC AION ES es una alternativa eléctrica que resulta más económico que el Tesla Model 3
El GAC AION ES es una alternativa eléctrica que resulta más económico que el Tesla Model 3 Foto: GAC / API

MG S5 EV

Aunque esta es una SUV eléctrica, puede incluirse en el listado gracias a su precio y autonomía; se consigue en el mercado desde $ 94.990.000 y aunque pertenece a otro segmento, muchos podrían optar por este tipo de carrocería debido a que ofrece mucho más espacio, comodidad y capacidad de carga.

Su autonomías es de 340 kilómetros, algo que no le permite igualarse al Tesla Model 3, pero que por precio está acorde con lo que ofrece. Así mismo, incluye múltiples ayudas a la conducción algo que se encuentra muy poco en el mercado.

Competidores del tesla model 3 ¿cuál puedo comprar con un precio similar?
La MG S5 EV es la más económica en el segmento de SUV en Colombia. Foto: MG / API

Más de Vehículos

El BYD Seal sufrió un incendio en plena vía de Hong Kong.

BYD explicó qué fue lo que provocó incendio de uno de sus carros; aprovechó para sacar pecho

Tráfico en la ciudad de Medellín.

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 10 de marzo; evite multas

Trancones pico y placa todo el dia Transmilenio Bogotá 27 de enero 2022 Foto Guillermo Torres / Semana

Pico y placa en Bogotá este martes, 10 de marzo: así rotará la medida para carros particulares y taxis

Franco Colapinto y la maniobra que evitó un accidente en la Fórmula 1.

Franco Colapinto y la espectacular maniobra que evitó accidente en el regreso de la Fórmula 1

La medida del pico y placa busca mejorar la movilidad de la ciudad.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el lunes 9 de marzo

Colombia presenta una baja cantidad de estaciones de carga, frente al número de carros eléctricos que ya circulan en el país.

Qué pasa si un carro eléctrico se deja al sol: estas son las consecuencias sobre la batería y la autonomía

Los servicios de TransMilenio presentan demoras por concierto en la Calle 80.

Movilidad en Bogotá para este viernes, 6 de marzo: demoras en TransMilenio por cuenta del concierto de Rüfüs Du Sol

La técnica empleada por los motores eléctricos en carros.

Ya es posible recargar un carro eléctrico en el mismo tiempo que se gasta echando gasolina: así lo podrá lograr

Great Wall Motors cambió de representantes en Colombia y ahora hace parte del grupo británico Inchcape, del cual hacen parte firmas como Mercedes-Benz, Jaguar-Land Rover, DFSK, Subaru, Hino, Seres y el portafolio de la chilena Derco que abarca a Suzuki, Citroën y DS.

Las marcas de carros afectadas por la guerra de EE. UU. e Israel con Irán: Medio Oriente, un mercado de muchos millones de dólares

Noticias Destacadas