10 carros eléctricos que puede comprar con menos de 100 millones de pesos: son los más económicos del mercado

La evolución de la industria automotriz en Colombia, a donde han llegado opciones electrificadas que integran diferentes tipos de tecnología, le ha permitido al consumidor encontrar distintas opciones que no solo tengan un menor impacto sobre el medioambiente, sino que ayuden a una mejor movilidad y permitan el ahorro de dinero.
Los vehículos eléctricos siguen siendo un mundo de sorpresas y el precio es uno de esos mayores miedos que persiste en el mercado. Aunque hay modelos que son realmente costosos, la dinámica de la industria ha llevado a diferentes marcas a apostar por ejemplares económicos que tienen buen desempeño en ciudad y, algunos, en carretera.
Si bien el mercado colombiano es liderado por BYD, marca china que también fue la que más carros eléctricos vendió en el mundo, las opciones más económicas están en manos de otras compañías, que apostaron por autos más pequeños, destinados a trayectos urbanos y que atacan necesidades mucho más puntuales.
Los carros eléctricos más económicos del mercado colombiano
El listado es dominado por las marcas chinas, las cuales han impulsado el desarrollo de esta tecnología a nivel mundial y, por supuesto, en Colombia.
En el ranking hay vehículos que reinan en otros mercados como el chino, donde el año pasado se vendieron 34 millones de unidades, algo que habla muy bien de sus prestaciones y relación precio-beneficio.
De igual forma, hay vehículos que no se caracterizan por su autonomía, pero sí por ser prácticos y cumplir con una movilidad ágil en ciudades complejas como las latinoamericanas.
- Carro Geely EX2: $ 81.000.000
- GAC Aion UT: $80.990.000
- BYD Seagull: $80.000.000.
- Dongfeng Box: $75.000.000.
- Renault Kwid E-Tech: $73.000.000.
- JAC E10X: $ 70.000.000.
- JMEV 3: $69.000.000.
- JMEV 2: $69.000.000.
- FAW Bestune Xiaoma: $50.000.000.
- Opel Rocks-e: $50.000.000.
Los 20 carros eléctricos más vendidos en Colombia durante enero de 2026:
En el mes de enero, las participaciones por línea fueron: Byd Yuan Up con el 22,1 %, Chery Icar con el 12 %, Byd Seagull con el 9,3 %, Gac Aion con el 4,8 % y Byd Yuan Plus con el 4,6 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 52,8 % del total de vehículos eléctricos matriculados en el primer mes del año.
- BYD YUAN UP: 389 unidades.
- CHERY ICAR: 211.
- BYD SEAGULL: 164.
- GAC AION: 84.
- BYD YUAN PLUS: 80.
- RENAULT KWID: 71.
- CHEVROLET CAPTIVA: 43.
- JAC HFC: 41.
- CHANGAN DEEPAL: S05.
- FAW BESTUNE: 32.
- BYD SEALION: 32.
- KIA EV5: 31.
- BMW IX: 29.
- VOLVO EX30: 29.
- BYD IDOLPHIN: 28.
- CHEVROLET SPARK: 27.
- MG S5: 26.
- BYD SONG PLUS: 24.
- DONG FENG DFM: 22.